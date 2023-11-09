Türkiye’de ezber bozan DİNDARLIK araştırması!

AKP iktidarıyla birlikte ‘dindarlık’ vurgusu sık sık karşımıza çıkmaya başladı.

Mevcut iktidarla birlikte peş peşe dernekler açılıyor, bu dernekler peş peşe Kur-an kursları açıyor.

Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki, derneklerin Kur-an kursları açmasına karşıyım.

Kur-an kursları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılmalı ve denetlenmeli. AKP iktidarı döneminde Cumhuriyet değerleri zedelenmeye başlarken, Atatürk’e hakaret edenlerin sayısında da büyük bir artış var. Atatürk büst ve heykellerine saldırılar var. Yani bu dönem Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığı hortladı…

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Ankara Enstitüsü’nden Hatem Ete ve Abdullan Yargı, ‘ Türkiye’de Dindarlık Algısı’ araştırması yaptı. halktv.com.tr’de yayınlanan haberi inceledim, çarpıcı sonuçlar vardı. “Ezber Bozan Araştırma: Türkiye'nin Yüzde 99'u Müslüman Mı?” başlığıyla verilen haberi sizinle paylaşmak istiyorum;

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"Türkiye'de Dindarlık Algısı" araştırması ezberleri bozdu. "Türkiye'nin yüzde 99'u Müslüman" söylemlerini geride bırakan araştırmaya göre Türkiye'de kendisini Müslüman olarak görenlerin oranı yüzde 92.3. Deist olanların oranı yüzde 3.2; ateist olanların oranı ise yüzde 2.7

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Ankara Enstitüsü’nden Hatem Ete ve Abdullan Yargı tarafından hazırlanan ‘Türkiye’de Dindarlık Algısı’ araştırmasında ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmada Türkiye’de kendisini ateist ve deist olarak tanımlayanların oranın toplam yüzde 6 civarında olduğu belirlendi.

YÜZDE 92,3'Ü MÜSLÜMAN

Katılımcıların yüzde 92,3’ü Müslüman olduğunu ifade etti. Deist olduğunu belirtenler yüzde 3,2; ateist olduğunu ifade edenler yüzde 2,7’dir.

ALLAH’IN VARLIĞINA İNANLARIN ORANI YÜZDE 86

-Toplumun yüzde 93’ü bir sıkıntısı olduğunda dua ederek Allah’tan yardım istediğini ifade etti.

-Katılımcıların yüzde 86’sı Allah’ın var olduğuna inandığını ve bundan hiçbir şüphe duymadığını belirtti.

-Katılımcıların yüzde 46’sı “ahlaklı olduğum sürece neye nasıl inandığım o kadar önemli değil” kanaatine katılmadıklarını ifade ederken, yüzde 37’si bu kanaate katıldıklarını belirtti.

-Toplumun yarısı, dindarlığın en önemli kriterinin Allah’a inanmak olduğu kanaatindedir. Kalbi temiz tutmak ve ahlaklı olmanın en önemli kriter olduğunu düşünenler yüzde 29, ibadetleri eksiksiz yerine getirmenin en önemli kriter olduğunu düşünenler yüzde 10’dur.

-Katılımcılara “dindarlık açısından kendinizi nasıl tarif edersiniz” sorusu sorulduğunda katılımcıların yüzde 62’si kendisini “dinin gereklerini yerine getirmeye çalışan biri” olarak tarif etmektedir.

-Katılımcıların yarıya yakını kendisini dindar bulmaktadır. “Oldukça dindarım” diyenler yüzde 22, “Hiç dindar değilim” diyenler ise yüzde 6’dır. Katılımcılardan kişisel olarak kendilerini oldukça dindar olarak görenlerin oranı yüzde 21,9, dindar olarak gören bireylerin oranı yüzde 48,2’dir. Katılımcılar arasında kendisini dindar olarak tanımlayanlar toplamda yüzde 70’tir.

ÇOCUKLARIN DİNDAR OLMASI

-Katılımcıların yüzde 76’sı çocuklarının dindar olmasını istemektedir. Çocuklarının dindar olup olmamasını önemsemeyenler yüzde 12, çocuklarının dindar olmasını istemeyenler yüzde 9’dur.

-Katılımcıların yüzde 67’si Ramazan’da düzenli olarak oruç tuttuğunu ifade etmiştir. “Eski- den tutardım ama şimdi tutamıyorum” diyenler yüzde 12, oruç tutmayanlar yüzde 11, ara sıra tutanlar ise yüzde 9’dur.

-Katılımcıların yarıya yakını (% 47,6) İslam’daki helal ve haramların yeniden değerlendirilmesi fikrine katılmadıklarını belirtmişlerdir. Bu, bu kişilerin İslam’da helal ve yasak olan ilkelerin sabit olduğuna ve değiştirilemeyeceğine inandıklarını göstermektedir.

-Katılımcıların önemli bir çoğunluğu (%74,7) “Sarhoş olmayacak kadar içki içmek günah değildir.” ifadesine katılmamaktadır. Daha küçük bir yüzdeye (%14,6) sahip katılımcı bu ifadeye katıldığını, yüzde 6,6’lık bir kesim ise kısmen katıldığını belirtmiştir.

-Katılımcıların yüzde 62’si farklı cinsel yönelimlere hukuki statü tanınmasını doğru bulmazken, yüzde 19,3’ü doğru bulmakta, yüzde 9,5’i de kısmen doğru bulmaktadır.

SİYASİ PARTİLERİN DİNİ SÖYLEM KULLANMASINDAN RAHATSIZLAR

-Katılımcıların yarıdan fazlası “siyasi partilerin dini söylemler kullanmasından rahatsızlık duymuyorum” kanaatine katılmadıklarını ifade etmiştir. Başka bir deyişle, toplumun yarı-dan fazlası, siyasi partilerin dini söylem kullanmasından rahatsızlık duymaktadır. Spesifik olarak, yanıt verenlerin yüzde 32,7’si ifadeye katılmakta, yüzde 53’ü katılmamakta, yüzde 9,2’si kısmen katılmakta ve yüzde 5,1’i yanıt vermek istememektedir.

-Size göre laiklik nedir?” sorusuna verilen yanıtlarda ankete katılanların ezici çoğunluğu (%61,7) laikliği din ve vicdan özgürlüğü olarak görmektedir.

-Diyanet İşleri Başkanlığı’na güvenenlerin oranı ise yüzde 35,4 oldu.”

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Ankara Enstitüsü’nden Hatem Ete ve Abdullan Yargı tarafından hazırlanan ‘Türkiye’de Dindarlık Algısı’ verilerini yukarıda okudunuz.

DİNDARLIK NEDİR?

Yazar Faruk Başer, “Dindarlık nedir?” yazısında şöyle bir tanımlamada bulunuyor;

“Din-dâr, biri Arapça diğeri Farsça iki kelimeden oluşan Türkçe bir sözcük. Dine sahip olma, dini benimseme anlamında.

O halde dinin gereğini kabul eden ve bir dine mensup olan herkes sadece bu kabulle dahi dindar sayılabilir. Çünkü bu insan "dinsizlik" ya da "dindarlık" gibi iki tercihten birincisini seçmiş demektir.

Ama "dindar insan" dendiğinde genellikle sadece bu kadarı kastedilmez, göreceli olarak dine daha bağlı insan akla gelir.”

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“Türkiye’de Dindarlık Algısı” araştırasında gerçekten de çarpıcı sonuçlar var. Bu sonuçların iyi irdelenmesi lazım. Dinde zorlama olmamalı, laiklik her daim önemsenmeli, laikliğin gereği yerine getirilmeli.

ATATÜRK’Ü ANIYORUZ

Unutulmamalı ki, Diyanet İşleri Başkanlığını Atatürk kurdu.

Ama Atatürk’ün kurduğu Diyanet, şimdilerde Atatürk’ü yok sayıyor…

Bugün 10 Kasım. Atatürk’ü bir kez daha rahmetle anıyoruz.

DİNDARLIĞIN EN ÖNEMLİ KRİTERİ

Sizce aşağıdakilerden hangisi dindarlığın en önemli kriteridir?

-Allah’a inanmak yüzde 50.5

-Kalbi temiz olmak yüzde 28.7

İbadetleri eksiksiz yapmak yüzde 9.8

Mübarek günlerde ibadet yüzde 0.2

Diğer yüzde 6.2

Cevaplamak istemiyorum yüzde 4.5

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA GÜVEN

-Güvenirim yüzde 35.4

-Ne güvenirim, ne güvenmem yüzde 18.7

-Güvenmem yüzde 41.0

-Cevaplamak istemiyorum yüzde 4.9