Atatürk ve yargı krizi

Sevgili okurlarım, Atatürk yaşamaya devam ediyor.

Tarihçi Sinan Meydan’ın ifadesiyle “Yaşamıyor olsa, birilerince her gün yeniden öldürülmek istenir miydi hiç?”

Ölmedi, aramızda, bize yol göstermeyi sürdürüyor.

İşte bakın, önceki gün, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasında kriz yaşandı, hukuk ve adaletin önemi bir kez daha gündeme geldi.

Biz de Atatürk’ün yıllar önce “hukuk ve adalet üzerine” söylediği sözleri bulduk sizlerle paylaşıyoruz.

Atatürk diyor ki:

*Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul edilemez.

*Hükümet, memlekette kanunu egemen kılmak ve adaleti iyi dağıtmakla yükümlüdür. Bu nedenle adalet işi çok önemlidir.

*Bir memlekette adalet mevcut olmazsa, o memlekette anarşiden başka bir şey yoktur. Orada hükümet yoktur, orada hiçbir şey yoktur.

Atatürk, sağlığında, kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin “hukuk ve adalet” anlayışını böyle çizmiş.

Bir o günkü, bir de bugünkü anlayışa bakın!

“Evrensel hukuk”un varlığından söz edilebilir mi?

“Bağımsız yargı”dan söz edilebilir mi?

“Adalet”ten söz edilebilir mi?

Bugün ülkemizi yönetenlerin, böyle bir derdi, böyle bir kaygısı var mı?

Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında kriz çıktı.

Yargıtay 3.Ceza Dairesi, milletvekili Can Atalay hakkında karar veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yargıtay “suç duyurusunda bulunma gücü ve yetkisini” yasalardan almadığına göre, nereden aldı?

Amaç ne?

Ülkemizde kaos yaratmak mı?

Atatürk hukuk ve adaletin gücünü yıllar önce altını çize çize vurgulamasına rağmen, bugün hukuk ve adalet neden yok sayılıyor?

Bunun üzerinde daha çok duracağız, biz “yaşayan Atatürk’ten” feyz almaya devam edelim.

Atatürk yaşıyor ve yaşamaya devam edecek

22 yıldır öldürmek, görüşlerini ve ilkelerini yok etmek için onca uğraş verdiler, başaramadılar.

Onlar öldürmek isteyince, Atatürk daha canlandı, daha değerlendi.

“İnsan, elindekinin değerini, kaybetmeye başlayınca anlarmış” özdeyişi ne kadar doğru.

Dikkat edin, ulusal bayramlara ve Atatürk’ü anma günlerine eskiye göre daha büyük katılım var.

12 gün önce Cumhuriyet’in 100.yıldönümünü yaşadık, ulusumuzun Mustafa Kemal’e karşı sevgisi ve saygısı iyice pik yaptı.

Adı unutturulmak istendikçe, adı kitaplardan çıkarıldıkça, cami minberinden aziz hatırasına hakaret edildikçe, Türk milleti atasına daha sıkı sarılmaya başladı.

Bugün,10 Kasım.

Cumhuriyetimiz, 85 yıldır Atatürk’süz…

Ancak O yaşamaya, ilkeleri bize yol göstermeye devam ediyor.

Karşı devrimcilerin bütün gayretine rağmen, o ilkelerle yol yürümeyi sürdürüyoruz.

Atatürk’ün toplumsal görevi 10 Kasım 1938’de sona ermedi, işte görüyorsunuz 85 yıl sonra bile devam ediyor.

Kendisi de sağlığında bunun farkındaydı.

Fikirlerinin ne kadar güçlü, eserlerinin ne kadar sağlam olduğunu biliyordu.

Kendisine İzmir’de düzenlenen suikast girişiminden sonra ne demişti?

“Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”

Atatürk “Görevim bitmemiştir, bitmeyecektir, ben toprak olduktan sonra da devam edecektir…” sözüyle de bugünleri işaret ediyordu.

Atatürk’ün uygarlık hedefleri

Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk toplumuna gösterdiği “uygarlık hedefleri” şunlardı:

*Bağımsızlık

*Özgürlük

*Demokrasi

*Millet egemenliği

*Laiklik, laik eğitim, laik yaşam biçimi

*Eşitlikçi refah

*Üretici toplum

Bunlar, bir toplumu uygar yapan unsurlardı.

Atatürk’ün temel görüşleri

*Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.

*Ben yaşayabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım.

*Biz, bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı savaşmayı uygun gören bir mesleği izleyen insanlarız.

*Bütün mazlum milletler, zalimleri bir gün mahv ve perişan edecektir. O zaman dünya yüzünden zalim ve mazlum kelimeleri kalkacak, insanlık kendine yakışan bir toplumsal hale mazhar olacaktır.

*Emperyalizm ölüme mahkûmdur. Demokrasi insan ırkının ümididir.

*Barış, uluslararası refaha ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur.

*Cumhuriyet imkân demektir. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir.

*Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.

*Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir.

*Türk milletinin, yürümekte olduğu ilerleme ve uygarlık yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir.

*Ben düşüncelerimi sevdiklerime olduğu gibi söylerim. Lüzumlu olmayan bir sözü kalbimde taşımak gücü olmayan bir adamım. Çünkü ben halk adamıyım. Yanlışım varsa halk beni tekzip eder.

* Yeni Türk toplumu, yeni alfabesiyle, ulusal tarihiyle, özleştirilen diliyle, sanatları ve müziğiyle, teknolojik kuruluşlarıyla, tüm haklarda eşit kadın ve erkekleriyle, son birkaç yılın eseridir.

*Sürekli barış isteniyorsa kitlelerin durumunu iyileştirecek uluslararası önlemler alınmalıdır. İnsanlığın tümünün refahı, açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları, haset, açgözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir.

*Ulusun yaşamı tehlikeyle karşılaşmadıkça savaş bir cinayettir. Türkler, bütün medeni milletlerin dostlarıdır. İlkeler çeşitlidir, ama uygarlık birdir. Bir ulusun ilerlemesi için bu biricik uygarlığa katılması gerekir.

*Savaşın ne korkunç bir felaket olduğunu bilmeyen bazı liderler, saldırgan amaçlar gütmektedir. Milliyetçiliğin anlamını bozarak kendi uluslarını aldatıp yanlış yola sürüklüyorlar. Savaş patlak verse, uluslar bunu önlemek için kaynaklarını ve askeri güçlerini birleştirirler. Bunun en hızlı ve etkili yolu, saldırganlığın yarar sağlamayacağını saldırgana gösterecek olan bir uluslararası kuruluş yaratmaktır.

*Uluslar ailesinde, Türkiye Cumhuriyeti yararlı, çalışkan, barışsever bir üye olarak hizmet etmek ister. Biz tek bir ekonomik düşünce sistemine bağlı değiliz. Ne liberal, ne sosyalist, ne komünist, ne devletçi, ne himayeci… Yeni Türkiye, bir karma iktisadi düzen yürütmelidir.

*Sanılmasın ki yabancı sermayeye karşıyız. Yasalarımıza saygılı olmak şartıyla, yabancı sermayeye gerekli teminatı vermeye hazırız. Yeter ki bu bizim elimizdeki servete eklensin, bizim için ve onlar için yararlı sonuçlar versin.

*Yurdumuzu dünyanın en mamur ve medeni memleketleri düzeyine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah araçlarına kavuşturacağız. Ulusal kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracağız.

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Sevgili okurlarım, gördüğünüz gibi Atatürk yaşıyor ve kendinden sonra ülkemizi yöneteceklere de ışık tutuyor.

Ama bu ışığa inatla gözlerini kapatanlar, bugün ülkemizi ne duruma getirdiler, hep birlikte görüyoruz.

Bugün, 10 Kasım 2023.

Bizim yolumuz yine Atatürk’ün yolu!