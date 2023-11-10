İLK  BİN  GÜN

Ben yaşantımın hiçbir evresinde sigara içmedim. Ne kadar zararlı bir alışkanlık olduğunu genç çağımda öğrenebilmiştim. Aşağıdaki bilgiyi edinince sağlık açısından neden olduğu bir başka "dehşet düzeyde" zararlı etkisini öğrenmiş oldum.

Öyle bir etki ki henüz doğmamış çocuğun bile geleceğini karartabiliyor. Çünkü annenin gebe kalmasıyla oluşan cenine zarar vermekle işlevine başlıyor.

Bilim dünyasında, her insanın sağlık temellerinin atıldığı ve "yaşamın ilk bin günü" olarak tanımlanan zaman dilimi dikkatle irdeleniyor. Bu kapsamda gebeliğin başlamasından, doğan bebeğin iki yaşını tamamlamasına kadar geçen bin günlük süre içinde hava kirleticileri ve özellikle sigara dumanının bir çocuğun gelecekteki sağlığı üzerinde etkilerini ortaya koymak için araştırmalar yapılıyor.

Bu çalışmalarda, çocukların hava kirleticilerine karşı en hassas grup olduğu net olarak ortaya konulmuştur. Üstelik bu hassasiyet dünyaya gelmelerinden çok önce oluşuyor ve zarar görmeye başlıyorlar.

Bu kirleticilerden biri olan ve çok sayıda kimyasal zararlı madde içeren sigara dumanı çocuklara neler yapıyor?

Yapmadığı kötülük yok gibi.

Anne sigara içenlerden ise çocuk daha hamilelik sırasında pasif sigara dumanından etkilenmeye başlıyor. Çünkü anne sigara içtiğinde dumanın içerdiği bileşikler onun akciğerlerinden kanına ve tüm dokularına ulaşmakta ve plasentayı (hamilelik sürecinde rahimde gelişen doku) geçtikten sonra "fetüse" (üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde ana rahmindeki canlı) ulaşmaktadır.

Sigara dumanındaki özellikle nikotin nedeniyle bebeğe besin sağlanmasında ve oksijen temininde azalma olmaktadır. Bunun sonucu olarak normalin altında düşük ağırlıkta doğmakta ve erken doğum da olabilmektedir. Diğer taraftan doğuştan şekil bozukluklarının yanı sıra doğum sırasında bebeğin bronşları ve akciğerleri başta olmak üzere bazı organlarında hasar oluşmaktadır.

Çocuk doğduktan sonra da "dehşet" tehlikenin etkinliği devam ediyor;

Bilimsel tespitlere göre sigara içen annelerin çocuklarında "ani bebek ölüm riski" yaklaşık üç kat daha fazladır; bunlarda zihinsel kapasite, hafıza ve öğrenmede "demans" olarak bilinen bozulma da görülmektedir. Bunun dışında solunum yolu enfeksiyonları, orta kulak iltihabı, astım ve gelecekte artan kanser riski oluşmaktadır.

Şimdi dikkat: Ortamda dumanının olması şart değildir. Sigara dumanının çevreye sinmiş kokusunun olduğu ortamda yaşayan bir çocuğun da sağlığı tehlike altındadır. Çünkü, evde, arabada ve genel olarak sık sık götürüldüğü yerlerde sigara dumanının önceden kirlettiği havayı soluduğu için pasif içiciliğin zararları sürmektedir. Bu solunma, yaşamının ilk yıllarında ne kadar çok olursa tehlike o derece artmaktadır.

Bu nedenledir ki sigara içen annenin bebeklerine dokunmadan ve emzirmeden önce giydiği kıyafetleri değiştirmesi son derece önemlidir.

Ne yazık ki "Türk gibi sigara içmek" deyimine temel oluşturmuş ülkemizde çocuklar, bu konuda bilgisizlik ve vurdumduymazlığın sonucu olarak daha doğmadan ve sonrasında sigara dumanından batı ülkelerinde olandan çok daha fazla etkileniyor ve zarar görüyorlar.

Anneler ve babalar, sakın yanlış anlamayın; hava kirliliği yaşamın her safhasında sağlık açısından tehlikeli. Ancak "İlk bin gün" çocuklarınızın gelecekteki sağlığı açısından da son derece önemli.. Bunu hiç unutmayın.

Kaynak

Norina Di Blasio. 2021. Perché l’ambiente influisce sulla salute dei bambini, a partire dal concepimento. Uppa.