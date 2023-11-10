ATATÜRK'den önemli nasihat

Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin.

Kimseyi üstün görmeyeceksin.

Hiç kimseyi aldatmayacaksın.

Ülke için gerçek idealin ne ise onu görecek,

O hedefe yürüyeceksin.

Herkes sana karşı çıkacaktır;

Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır; Önüne sonsuz engeller yığacaklardır, fakat sen bunlara dayanıklı olacaksın. Kendini büyük değil, küçük bir hiç sayarak, kimseden yardım görmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın.

Bütün bunlardan sonra da "büyük" derlerse söyleyenlere gülüp geçeceksin.

ATATÜRK NİYE Mİ BÜYÜK?

Döneminin eşsiz komutanı, büyük devlet ve siyaset adamı, dünyanın takdir ettiği,

Türkiye'nin kurtarıcısı ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hakkında dönemin devlet başkanları ile ünlü düşünür ve bilim adamlarının tarihi sözlerinden bazılarını anmayı ve hatırlatmayı görev kabul ediyoruz.

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Atatürk gerçek insanlık için bir onur simgesidir. (Unesco)

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Atatürk dehasıyla insanlık idealini onun kadar nefsinde birleştiren bir insan daha tanımıyorum. Şu anda hiç birinizi değil büyük istidadı ile Mustafa Kemal'i görmek için neler vermezdim. (General MC Artur)

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Mustafa Kemal, bir milletin bütün vasıtalardan mahrum edilse dahi, kendisini kurtaracak vasıtaları icat eden örnek bir insandır. (Adolf Hitler)

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Bugün milenyum hiç şüphe yoktur ki tek devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Çünkü O yılın değil asrın lideri olabilmeği başarmış tek liderdir. (Bill Clinton Amerika eski Başkanı)

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Atatürk sağ olsaydı dünyanın görüntüsü bugünden çok daha başka olurdu. Keşke sağ olsaydı O büyük adamın izinden gidebilseydik. (Winston Chirchill)

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Atatürk, tarihin Türk ulusuna ve insanlığa bir armağanıdır. (Klaus Liebe)

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Mustafa Kemal sosyalist değil, fakat görülüyor ki iyi bir teşkilatçı, yüksek anlayışlı ilerici ve iyi düşünceli akıllı bir lider. (Lenin- Rusya)

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Bunun gibi tarihe damgasını vuran yüzlerce liderin Atatürk'ün büyüklüğünü belirten veciz sözü vardır.

Tarihin büyük şahsiyeti Türk milletinin bağrından çıkardığı, kurucu ve kurtarıcı büyük insan tanrının bize bir lütuftur

Kalplerimizde ebedi yaşıyor ve yaşatacağız.

Sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum.

ATATÜRK'ÜN KAPATTIĞI KIZ KOLEJİ

Bursa Amerikan Kız Koleji’nde Amerikalı 3 misyoner öğretmenin 4 kız öğrenciyi Hristiyan yapması üzerine Atatürk kulu kapattırmış.

Telkinler sonucu Hristiyan olan kızlara din adamlarını göndererek İslamiyet’i anlattırarak tekrar Müslüman olmalarını sağlamıştır.

"Dinsiz toplumlar ayakta duramaz" diyen Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun.