İzmit Kültür Tepesi’nde Atatürk yalnız bırakıldı!

İzmit Atatürk Heykeli…

Cumhuriyetimizin 10'uncu yıldönümü törenine yetiştirilecek şekilde, 1933 yılında, bronz malzemeden, Mimar-heykeltraş Nijat Sirer’e yaptırılmış.

Yani tam 90 yıl önce Saray yokuşunda, saat kulesinin bulunduğu parkın önünde yapıldı.

Mermer kaidesi üzerinde Atatürk’ün İzmit konuşmalarından bölümler yer almakta.

MUSTAFA KEMAL, İZMİT HALKINA TEŞŞEKKÜR ETTİ

İstanbul- Ankara arasında tren ile seyahatleri esnasında, İzmit halkının kendisi için yaptırdığı anıtı gören Atatürk, memnuniyetini ifade ederek İzmit halkına teşekkür etmiş. Atatürk Heykeli 2008 yılında Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun izni ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edildi.

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Size yukarıda İzmit Kültür Tepesi’ndeki Atatürk anıtı ile ilgili bilgi verdim.

Anıt, tam 90 yıl önce yapıldı.

Bu anıt, İzmit halkının Atatürk’ü ne kadar sevdiğini de gösteriyor.

Zaten Atatürk, ilk basın toplantısını İzmit’te yaparak, İzmit’e ne kadar önem verdiğini de gösteriyordu.

ARTIK TÖREN YERİ DEĞİŞTİ

İzmit’te resmi törenler 1933 yılından bu yana Kültür Tepesi’ndeki Atatürk anıtının önünde yapılıyordu.

Maalesef artık resmi törenlerin yeri değişti.

Törenler, eski Valilik binası yerine yapılan İzmit Kent Meydanı’nda yapılacak.

Bu alanda ilk tören dün yapıldı.

10 Kasım anma töreni bu alanda düzenlendi.

Böylece İzmit Kültür Tepesi’nin pabucu dama atıldı, artık törenler İzmit Kent Meydanı’nda yapılacak. Yani İzmit Kültür Tepesi’ndeki Atatürk anıtı yalnız bırakıldı.

HÜRRİYET’İN ÇABASI…

Aslında İzmit Kültür Tepesi’ndeki Atatürk anıtı, İzmit ile özdeşlemişti.

Atatürk anıtındaki görüntü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin amblemine de yansımıştı. İzmit’teki tören alanlarının yerinin değiştirileceğiyle ilgili İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan bir kamuoyu oluşturmaya çalıştı.

Ama yeterli desteği göremedi.

Her zamanki gibi vurdumduymazlık üst seviyede.

ATA’NIN BASTONLU ANITI…

İzmit Kent Meydanı’na Atatürk heykeli yapıldı.

Heykelde Atatürk’ün elinde baston var.

Atatürk’ün binlerce fotoğrafı ve görüntüsü var.

Bula bula bastonlu fotoğrafını mı heykel yapmaya karar verdiniz?

Ben bunu doğru bulmuyorum.

Atatürk’ün daha ihtişamlı bir heykeli yapılabilirdi.

90 yıldır İzmit Kültür Tepesi’nde yapılan resmi törenler, bundan sonra İzmit Kent Meydanı’nda yapılacak.

Şimdi de endişe var…

İzmit Kültür Tepesi’ndeki Atatürk anıtının oradan kaldırılıp, oranın başka bir projeyle değerlendirileceği konuşuluyor.

Umarım böyle bir şey olmaz.

Zira, İzmit Kültür Tepesi’ndeki Atatürk Anıtı, Kocaeli ile özdeşleşmiştir.

Madem orada artık tören yapılmayacak, bari orası mevcut haliyle kalsın.

Atatürk Anıtı, tarihe tanıklık etmeye devam etsin.