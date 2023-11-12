38 YILA MERHABA: 41’E 3 VAR !..

Evet, resmi, yani profesyonel olarak, yani sigortalı olarak işe başlayışımın 37.yılı geride kaldı, 38. yıla adım attım. 41’e üç kaldı…

Dün sabah işe gelirken de öyle bir anı fotoğrafı çektim…

Tam 37 yılın her pazar sabahı iş başındaydım…

İşe gelirken araba bulamazsınız…

Marketler kapalıdır bir şey alamazsınız…

Öğle yemeği söyleyemezsiniz… (Getir-götür sistemi başladı da öyle düzeldi)…

Şimdi yeniden sanayideyiz ve akşam işten çıktığınızda otobüste yer bulursunuz, ama 41 Burda’nın oraya geldiğinde millet tatilini yapmış, alış verişine çıkmış mutlu mesut arabaya biner, bir de yer ver diye gözünün içine bakar…

Kızamazsınız…

(Batılı ülkelerde pazar günü marketler kapalıdır)…

Dün de böyle bir gün yaşadım işte…

Sessiz sedasız gazeteme geldim ve Kocaelispor’umun maçı için iş başı yaptım…

Bir de şöyle 70-80’lerin Rock Balladslarından bir liste açtım…

Deep Purple…

Iron Maiden…

Jon And Vangelis…

Rolling Stones…

ELO…

Beatles…

Ve tabii ki Filistin’e yıllardır destek veren adamım:

ROGER WATERS…

41.yılıma kadar beni yere indirmezlerse…

Nice 38. yıllarım olsun !..

Ne dersiniz !..