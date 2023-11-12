SENDİKALARIMIZ, SENDİKACILARIMIZ!..   

Siyasal yaşam, özünde “Emek-Sermaye” mücadelesidir.

Bu mücadele, kolay oluşmadı.

Güce sahip olanlar; önce “köle düzeni” kurdular!

Kölelerin emeğinden, etinden, sütünden, bedeninden, ürettiği çocuğundan yararlandılar!

ABD başta olmak üzere bütün emperyalist devletlerin “ana sermayesi” KÖLE EMEĞİDİR!

Zaman içinde “zincirli kölelik” bitti ama “zincirsiz kölelik” oluştu!

Bu köle düzeninde, üreten emek gücüne “ölmeyecek kadar ücret” ödeniyor, “artı gelir” patrona kalıyordu.

Zamanla, emek uyandı.

“İnsanca yaşama hakkı” için onurlu bir mücadele verdi.

Kolay olmadı bu. Çok ağır bedeller ödediler!

Sonra, emeğin hakkını korumak için SENDİKALAR oluştu.

Ama, sendikaların –kimi yöneticileri, “işverenle işbirliği” yaparak emeğin haklarını satmaya başladılar!

“Sarı sendikacılık” böyle ortaya çıktı.

Ne yaptılar?

“Ücret artışları” ile aldattılar emekçileri!

Sosyal güvence, yok sayıldı!

Gerçek anlamıyla “Demokratik, sosyal bir hukuk devleti” olamayan ülkelerde, Anayasal bir HAK olsa da, sendikalı olma hakları kullanılamadı!

İşverenler, sendikalı olduğu için işçilerin EKMEĞİ İLE OYNARKEN, Anayasal hakkı çiğneyen yönetimler, İŞVEREN çıkarına hizmet ettiler!

Emekçiler, işten atıldı.

Hak ararken, polis ya da Jandarma gücü ile bastırıldılar!

Bugün, bu ülkede çalışan her insanın yasal olarak “sigortalı” olması gerekirken, “kayıt dışı çalışan” emekçi sayısı sigortalı çalışan sayısına yakın!

Bu yüzden, “Sosyal Güvenlik Kurumu” SGK, sürekli zarar ediyor!

Bu acı gerçeği hemen herkes biliyor!

Peki, sendikalarımız üyelerinin haklarını “gerçek anlamıyla” koruyabiliyorlar mı?

Sendikalı emekçiler, “ücret artışı” dışındaki haklarının bilincinde mi?

Sendikalar bu BİLİNCİ üyelerine anlatıyorlar mı?

Ne yazık ki, -istisnalar hariç- anlatamıyorlar, anlatmıyorlar!

Bu yüzden “SINIF BİLİNCİ” oluşmuyor!

Sınıfına yabancı işçi de “bilinçsiz” kalıyor!

1991-1995 yılları arasında üç ayrı sendikada eğitimler veren bir kişi olarak bu gerçekleri dile getiriyorum!

Bu ülkede, toplam çalışanların yalnızca yüzde 14’ü sendikalı ve bunların çoğu da toplu sözleşme, grev haklarını kullanamıyorlar!

Siyasal iktidar ve işverenlerin büyük kesimi de bu gerçeği biliyor ve bu tercihin içindeler!

Ne yazık ki, Anayasasında “Demokratik, Laik, Sosyal bir Hukuk Devleti” olduğu yazan ülkemiz, bu temel değerlere çok uzak bir ucube düzen içinde çalkalanıyor!

Sendikalar “siyasi iktidara yakın ise” makbul, karşı ise “tü kaka” oluyor!

Bu yüzden, “emekten yana” olması gereken kimi sendika yönetimleri, “siyasal iktidardan yana” tercihleriyle karşımıza çıkıyor!

Ücret artışı, sosyal haklar gibi temel talepler bir kenara bırakılıyor, emekçileri uyutup uyuşturacak, “yoksullukla terbiye” edecek talepler ortaya konuyor!

Oysa, sendikal mücadelede BİLİNÇ ve “insanca yaşama hak ve talepleri” önemlidir!

Emekçiler;

Önce, kendi yaşam koşullarınızı ve yaşadığınız sorunları, sonra da haklarınızı savunmak için görev verdiğiniz ve emeklerinizle beslediğiniz sendika yöneticilerinizi gözden geçirin!

Unutmayın;

“Emek en yüce değerdir”

Ve; bu değerin farkında olmayan emekçi, zincirsiz köledir!