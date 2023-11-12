Vatandaşın hiç mi suçu yok?  

Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiği günden beri yapılan seçimlerde AKP başarılı çıkmıştır. Hele son seçimlerde bazı kesimler AKP’nin kaybedeceğini, dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Sayın Erdoğan’ın kaybedeceği iddia ediliyordu. Böyle olmadı. Cumhur İttifakı hem mecliste çoğunluğu sağladı, hem de Sayın Erdoğan bir kez daha cumhurbaşkanı oldu.

22 yıldır iktidar olan bir parti bu kadar yıpranmasına rağmen nasıl oluyor da iktidarda kalabiliyor.

Bu iktidar pandemi yaşadı.

Bu iktidar büyük bir deprem yaşadı.

Bu iktidar büyük bir ekonomik kriz yaşadı.

Bu iktidar büyük bir enflasyonla karşı karşıya

Bu iktidarda işçi, köylü, çiftçi, emekli geçim sıkıntısı çekiyor.

Bu iktidarda insanlar barınma sorunu yaşıyor. Ev kiraları başını almış gidiyor.

Bu iktidarda öğrenciler beslenemiyor. Her dört çocuktan biri okula aç gidiyor.

Bu iktidarda üniversite öğrencileri barınma sorunu yaşıyor. Öğrenciler kaydını dondurmak zorunda kalıyor.

Varın siz bu listeyi uzatabilirsiniz.

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Şimdi hep kendime şu soruyu soruyorum. Bu kadar yokluğa, yoksulluğa, sorunlara rağmen nasıl oluyor da AKP iktidar olabiliyor. Eminim ki halkın çoğu bu soruyu ya kendine, ya da karşısındakine soruyordur.

2023 Mayıs seçimlerinden sonra her şeye zam geldi. Benzin, mazot 40 TL’ye dayandı. Çiftçi bundan şikayetçi, tüketici bundan şikayetçi. Gelecek yıllarda açlıkla karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü çiftçi çiftçiliğini bırakacağını söylüyor.

Benzine, mazota, gaza yapılacak zam bir gün öncesinden söyleniyor. Vatandaş deposunu doldurmak için gece yarıları benzin istasyonların önünde kuyruk oluyor. Emin olun yıllardır bu ürünlere zam geleceğini bilmeme rağmen kapımın önündeki benzinciye gidip arabamı doldurmam. Şunu biliyorum ki bu benim kurtuluşum değil.

Benzin istasyonu kuyruklarında mikrofon vatandaşa uzatıldığında, herkes zamdan şikayetçi, herkes her şeyi konuşuyor. Sokaklar da aynı. Vatandaşa mikrofonu uzattığınızda herkes geçinemediğini, zamların belini büktüğünü söylüyor, ama seçim zamanı oyunu yine iktidardan yana kullanıyor.

İstanbul Kartal’da yapılan emekli mitinginde alan bomboştu. Emekliler bir parti kursa iktidar olurlar.

Çin’de akaryakıta zam geldiğinde herkes arabasını olduğu yerde bıraktı ve evine yaya gitti. Hükümet zammı geri almak zorunda kaldı.

Hani şu hırsız meselesi var ya! Evin birine hırsız giriyor. Herkes ev sahibini suçluyor. Yok kapını niye kilitlemedin, yok pencereni niye açık bıraktın gibi. Ev sahibi sonunda dayanamayıp, “Hırsızın hiç mi suçu yok.”

Çektiğimiz bu sıkıntılardan vatandaşın hiç mi suçu yok?