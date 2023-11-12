Affedilmez olan  

“En çok oyun oynarken, neşelenir,

zamanı unutur ve öğrenirsin.

Neşeni kucakla güvercin.”

‘Geçen gün birlikte konuşurken, bağışlamak vazgeçmektir, dedin güvercin. Bağışlamak, gerçekten vazgeçmek midir?’.

‘Bağışlamak, yaşananları, geçmişi affetmektir. Bağışlamak, isteklerimizden, geçmişten vazgeçmek, beklentilerimizi ve hayallerimizi gömmektir. Bağışlamanın gerçekleşmesi, içimizde bir şeylerin ölmesine bağlıdır. Bağışlama kararı, bizi acıyla yüzleşmeye zorlar. Bu yüzleşme, çok acı verici ve incitici olabilir. Bağışlamak için, genellikle çok yüksek bir bedel öderiz ki bu bedel, çok ağır gelebilir’.

‘Vazgeçmek, fedakarlık değil mi? Nefret ve öfke içindeyken, nasıl fedakarlık yapılabilir ki güvercin?’. ‘Bağışlamak ve vazgeçme, fedakarlık değildir. Yine de bizi incitip, kalbimizi kıran, bize korkunç şeyler yapanlardan, nefret ettiğimiz için, kendimizi suçlayamayız doğrusu’. ‘Bazı şeyler, affedilmez güvercin. Affedilmeyecek olanı, nasıl affedebilirsin ki? Affedilmeyecek olanı affetmek, kolay mıdır’. ‘Haklısın Lal. Affedilmeyecek olanı affetmek çok zordur’.

‘Böyle konuşmaya başladığında, çoğu zaman anlamadığım ya da anlamak istemediğim şeyler söylüyorsun güvercin. Beni, ne kadar çok zorladığını farkediyor musun?’. Güvercin bir an durdu. Sonra da yine, ‘haklısın, ne olur bağışla beni’, dedi. İkisi birden gülmeye başladılar.

‘Seninle konuşmak kendimle konuşmak gibi Lal. Kendi düşüncelerimin içinde kayboluyor, kaptırıp gidiyorum Çoğu zaman. Seni ve kendimi, yeni ufuklara, yeni gerçekliklere açmaya çalışıyorum. Nedense derdim, hep öteye gitmek. Bazen abartıyorum’.

Derin bir nefes aldı Lal. ‘Affetmek, diyorduk güvercin’.

‘ Sen de istemediğinde, istemediğin halde bir şeyler yapmak zorunda kaldığında, kızdığında veya zorlandığında, çok kuvvetli tepkiler veriyorsun, Lal. Kendine bir bak istersen’, dedi güvercin. Konuşurken, hala gülüyordu.

‘Niye öfkeleniyorsun, kime kızıyorsun, niçin karmakarışık ve anlamsız duygularla kendine eziyet ediyorsun? Zihninde ya da kalbinde kim seni incittiyor? Bu sebeplerle kimleri, sırtında yük gibi taşıyorsun? Hangi ilişki sana ağır geliyor, bu ağır yükleri sana yükleme gücü olan kim ya da hangi anılar Lal?’.

‘Artık kendini aşmaya başladın güvercin’, diye sızlandı Lal. ‘Neredeyse hiç öfkelenme, diyeceksin’.

‘Niçin, öfke ateşine karşı durayım? Öfkelenmek, bizi ısıtır, içimizdeki negative duyguları yakar, canlı hissettirir. Birileri, sınırlarımızı aştığında öfkelenmek, adalet aramak ya da bize zarar vereni, hayatımızdan çıkarmak doğrudur Lal. Bize ve enerjimize zarar verenleri, sevgimizle iyileştirmek ya da onları acılarından kurtarmak zorunda değiliz. Bunu yapmak, onların kendi görev ve sorumlulukları. Bu ayırımı, iyi kavramalıyız. Ancak bu kavrayış, bizi affetmeye götürebilir. Affetme olmadan, kendi kendimize direnmiş oluruz. Affedemediğimiz nokta da takılı kalır, düşünceler içinde kaybolurken, zamanı geri almayı ister, pişmanlıklar içinde intikam duygularına kapılırız. Dünyaya gittikçe daha karanlık bir pencereden bakmaya başlarken, yaşadıklarımızı inkar ederek, kendimizi, yeniden aynı döngüye, aynı şeyleri yaşamaya mahkum ederiz. Oysa affetmeyi seçtiğimizde, kalbimizi yeniden dünyaya açarak, kendimize özgürce yaşama şansı tanımış oluruz’.

‘Yani, olanları olduğu gibi kabul etmekten başka şansın yok diyorsun güvercin?’.

‘Olanları, olduğu gibi kabullenmek, birinin masumiyetini görmek ya da yaptıklarını anlamaktan çok, geçmişi yeniden yazamayacağımızı ve olanı değiştiremeyeceğimizi bilmek, geçmiş olduğu gibi kabullenmektir. Bu kabullenişle, kendi gerçekliğimizi bütünsel hale getirebilir, dünyada hala var olan, iyiyi ve iyilikleri görmeyi, bilincimizle isteyerek seçebiliriz’.

‘Affetmek, hiç bir şey olmamış gibi, herşeyi eski hale getirmek midir güvercin?

‘Affetmek, bizi incitenleri yeniden hayatımıza almak ya da onlara sonsuz şans vermek, yaptıklarını önemsiz kabul etmek, onlara tutunmaya devam etmek değildir. Bize acı veren olayları küçümsemek ya da olaylar nedeniyle, böyle hissetmeye hakkımızın olmadığını kabul etmek mümkün değildir. Affetmekle birlikte, sadece olanları değiştiremeyeceğimizi kabul eder, acı verici anıları, tekrar tekrar canlandırmayı bırakmış oluruz.

İncindiğimiz için, elbette hissettiklerimizi hissetmeye hakkımız vardır. Ne var ki, daha güzel şeyleri de hissetmeyi de isteyebiliriz. Bedenimizde öfke ya da korku barındırarak, kimseye ve hiçbir anıya, daha fazla güç vermemeliyiz. Affetmeye hazır olana kadar, duygularımıza tutunmakta hiçbir sıkıntı yoktur. Öfke, kızgınlık ve korkuların hissettirdiği duyguların kalbimize ve bedenimize getirdiği sessiz kışın içinde, artık onlara ihtiyaç duymayana kadar dinlenebiliriz.

Öfkemize saygı duyarak, kendimizi zorlamadan, ihtiyacımız olanı aramak hakkına her zaman sahibiz. Önce kendine, acılarını deneyimlemek için izin ver Lal. Sonra niyet ederek, yavaş yavaş ve özenle onları bırak, gitsinler. Bırakmak, bir ayindir, vazgeçmek ve affetmek anlamına gelir. Aynı şekilde vazgeçmek, kaybedilmiş umutları, hayalleri ve yaşamları geride bırakmaktır.

Hissettiğin duyguların olumsuz olduğunu farkettiğinde, bunlarla kendi gerçekliğinizi yarattığını sakın unutma. Sadece olumlu düşünmen halinde, iyileşeceğine inan ve dayan Lal.

‘Bana inan, bekle ve dayan diyorsun güvercin. Yani, sabredeceğim. Ve üstelik bütün bunları, yalnız yapacağım’. ‘Birileri, bizi incittiğinde ya da bize yanlış yaptığında, yanımızda bu deneyimimize empati kuracak birilerini ister ve ararız, birileri tarafından görülmek ve anlaşılmak isteriz. Nedense bu süreç de yakınlarımızda kimseler bulunmaz. O yüzden affetme yolculuğumuzda, kendimizle empati kurmayı öğrenmeli, elimizi kalbimizin üzerine koyup, kendimize ve içimizdeki çocuğa ilgi göstermeli, onu ve hissettiklerimizi, karşılanmayan ihtiyaçlarımızı görmeli, anlamalıyız’.

‘Ya hala canımız çok yanıyorsa güvercin?’.

‘Canımız yandığında, bazen bedenimizi terk eder, acı ve öfke hissetmemek için kaçar, kendimizi zihnimize hapsederiz. Affetme sürecine başlarken, bedenimize giden bu yolu yeniden yürümeli, olanlara karşı ne hissettiğimizi fark etmeliyiz. Bunu farketmeden, affetme sürecini hızlandıramayız. Yüreğimizin öfkesi ve içimizdeki ateş, en az sevgi ve affetmek kadar önemli bir yeri hak etmiştir. İyileşme yolumuzda yürümek üzere, taş üstünde taş bırakmasak da, öfkenin önemli olduğunu, hissettiğimiz hüznün güzeliğini, kalbimizin masum olduğunu bilip, kim olduğumuz gerçeğini saygıyla hatırlamalıyız’.

‘Bağışlayarak affetmek için, bu kadar uğraşmak yerine, affetmekten vazgeçmek daha kolay ve doğru değil mi güvercin? Affedilmez olanı, affetmemeliyiz’.

‘Yapılan araştırmalar, Affetme ve bağışlamanın duygusal zihinsel ve fiziksel iyilik duygusu yarattığını gösteriyor. Bağışlayarak, kendimize özgür alan yaratıp, yeniliklere, güzelliklere, neşeye ve yeni ilişkilere fırsat yaratırız’.

‘Yeni güzellikler diyorsun, güvercin’. ‘Affederek, vazgeçmenin hediyesi, huzurdur Lal. Affedilmeyecek olanı affetmek, bazen bilgelik ister. Affetmek, aslında başkası için değil, kendimiz için yapılır. Böylece yaşamımızda özgürce hareket edebilir, ileri doğru yürümeye devam edebiliriz’.

‘Ya hayallerimden vazgeçmek istemiyorsam?’.

‘Hazır olmadan bırakmak ve affetmek zorunda değilsin. Affetme sürecindeki hüznü, öfkeyi, kabullenmeyi ve huzuru aceleye getiremezsin. Bu yolculuk da en değerli olan, kendine zaman tanımayı bilmektir’.

‘Beklemek, yine beklemek…

Sabret ve bekle, diyorsun güvercin’.

‘Daha önemli olanı, söyleyeyim mi Lal?

Bunlardan daha önemli olan, sevmek için yaşamak,

ya da yaşamak için, sevmek ve gülmektir…’.