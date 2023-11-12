Mantari hastalıklar…

Sonbaharda yaprak dökümünden sonra şeftali, erik, kayısı, kiraz ve vişnelerde mantari hastalıklara karşı yapılması gereken mücadeleyi size anlatacağım.

Şeftalilerde

Şeftali ağaçlarının yaprak ve genç sürgünlerinde önce hafifçe sararıp kıvrılma ve kabartılar meydana gelerek kırmızımtırak bir renk alma suretiyle beliren ve mühim tahribat yapan klok (Taphrina Deformans) gibi mantari hastalıklara karşı yüzde iki veya iki buçuk nispetinde bordo bulamacı (yüz kilogram suya iki veya iki buçuk kilo göz taşı ile üç veya dört kilo sönmüş kireç) ile mücadele edilir.

Kireç sönmemiş olursa kullanılan göz taşının üçte biri kadar kireç koymalıdır. Sonbaharda yaprak dökümünden sonra iyi bir şekilde hazırlanmış bordo bulamacı güneşli bir havada kuvvetli tazyik yapan pulverizatörlerle ağaçlara atılır. İkinci ilaç, kış sonu tomurcuklar kabarmadan evvel atılmak suretiyle ağaçların her tarafı güzelce yıkanarak bu hastalığın önü tamamen alınır.

Erik, kayısı, kiraz ve vişnelerde

Sonbaharda yaprak dökümünden sonra bilumum mantari hastalıklara karşı yüzde iki veya iki buçukluk bordo bulamacı atılarak ağaçların bütün aksamı yıkanır. Aynı ilaç bir ay sonra tekrarlanırsa daha iyi netice alınır. Bundan başka bu hastalıkların önlenmesi için bazı bakırlı ilaçlardan alınarak aynı şekilde iki defa ağaçlara atılırsa yine hastalık önlenmiş olur. Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...