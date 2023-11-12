“Yeni Türkiye Düzeni” kurulurken

“ Yeni Dünya Düzeni” ifadesini sıkça duyarız.

Bir “komplo teorisi” olarak bilinir.

Monarşileri yıkmayı, dini inançları yok etmeyi, ulus devletleri ve vatanseverliği sonlandırarak “totaliter bir dünya devleti” kurmanın planlandığı öne sürülür.

Bir komplo teorisi olarak bilinir, ama zamanla bazı yönleri tırpanlanarak realize edilmeye başlanmıştır.

Örneğin, zaman içinde “monarşileri yıkmak” ve “dini inançları yok etmek”, hedefe ulaşmak için yapılması gerekenler arasından çıkarılmış; tam aksine “monarşik yönetimler” ve “dini inançlar” etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

Yıllardır gözlüyoruz, “totaliter bir dünya devleti” kurmak için “ulus devletleri ve vatanseverliği sonlandırma” çalışmaları hızla devam ediyor.

Geçmişte Türkiye de benzer bir süreçten geçmedi mi?

Ve bu süreç günümüzde de bütün şiddetiyle devam etmiyor mu?

Ülkemiz onlarca yıldır emperyalist devletlerin egemenliği altında değil mi?

Şunu söylemek istiyorum…

“Yeni Dünya Düzeni”ni kurma çalışmaları, bütün şiddetiyle ve bütün acımasızlığıyla devam ediyor.

Rejimler yıkılıyor…

Sınırlar değişiyor…

Direnenler ateşe atılıyor.

Türkiye’de durum ne?

İçinde yaşıyoruz, görüyoruz, hissediyoruz…

Bir taraftan “Yeni Dünya Düzeni” kurulurken, buna paralel olarak Türkiye’de de “Yeni Türkiye Düzeni”ni kurma çalışmaları hızla devam ediyor.

Kuraldır, yeni bir düzen kurmak için, “eski düzeni” yıkmak gerekiyor.

Öyle yapıyorlar...

“Demokrasiyi” yok ettiler.

“Özgürlükleri” rafa kaldırdılar.

“Erkler ayrılığı” ilkesini “erkler birliği” haline getirdiler.

“Kurumsal devleti”, “şahıs devleti” yaptılar.

“İnsan hakları” sizlere ömür.

“Ekonomi” yerlerde sürünüyor.

“Laiklik”, “kâğıt üzerinde kaldı.

“Hukuk” ve “adalet” mi?

İşte görüyorsunuz…

*Bu ülkede artık “üstünlerin hukuku” var.

*” AKP- MHP hukuku” var.

*”Kimin gücü kime yeterse hukuku” var.

*”Tarikat ve cemaat hukuku” var.

*”Ezenlerin hukuku” var.

*”Holdinglerin hukuku” var.

*”Faiz hukuku” var.

*”Kaçakçıların hukuku” var.

Dahası…

Cumhuriyet’imizin 100.yıldönümünü kutladığımız şu günlerde, hukuk konusunda yaşadığımız rezillikler yetmezmiş gibi, bir de “hukuk anarşisi” yaşıyoruz.

Bir tarafta, “ Anayasa Mahkemesi’nin kapatılmasını” isteyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli…

Diğer tarafta, “Anayasa Mahkemesi kararlarına uymuyorum, saygı da duymuyorum” diyen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan…

Öbür tarafta, Anayasa Mahkemesi hakkında suç duyurusunda bulunarak “siyasal irade” doğrultusunda Türkiye’nin anayasal düzenine “çomak” sokan Yargıtay 3. Ceza Dairesi…

Sonuç olarak, Türkiye, “Uluslararası Demokrasi Enstitüsü’nün 2023 raporuna göre, “hukukun üstünlüğü” alanında 173 ülke içinde 148’inci sırada.

Bu değerlendirme, Yargıtay-Anayasa Mahkemesi krizi yaşanmadan önceydi.

Sanırım bu kriz, bizi daha diplere itmiştir.

“Yeni Türkiye Düzeni”, “AKP rejimi”dir

“Yeni Türkiye Düzeni”, “toplumun bütün kesimlerini kapsayan bir düzen” değildir.

AKP, kendi düzenini, kendi rejimini kuruyor.

Ve ne yazık ki, bu düzen ve bu rejim, emperyalist egemen güçlerin “Yeni Dünya Düzeni” sistemine “çok paralel” görünüyor.

Dünya bir yerlere savruluyor, Türkiye de bu fırtınanın tam göbeğinde.

Ulus olarak “varlık-yokluk” noktasındayız.

Görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz, ama umursamaz bir tavırla “üç maymunları” oynamaya devam ediyoruz.

“Görmüyormuş gibi”, “duymuyormuş gibi” yapıyor, konuşmuyor ve tepki vermiyoruz.

Yarın, çok geç!

Bugün alacağımız tavır, unutmayalım, Türkiye Cumhuriyeti’nin kaderini belirleyecek.