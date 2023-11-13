 Bilimsel seviye  

Profesör Doktor Recai Coşkun 11, Kasım,2023 tarihli Sözcü gazetesinde üniversitelerdeki çürümeyi ele alan bir habere konu oldu.

Gazetedeki habere göre, üniversitelerde Dr. asistanların doçent, doçentlerin de profesör olabilmeleri için hakemli dergilerde belirli sayıda bilimsel makaleler yazmaları gerekmektedir.

Bu amaçla bilimsel yayınlar yayınlayan hakemli dergiler bulunmaktadır. Bu dergilerden bir tanesi de SSRJ isimli dergidir. Recai hoca bu sözde bilimsel dergiye bilimsellikten uzak alakasız konuları içeren bir makale gönderir.

Makalede, küçük Emrah’ın acıları, Teoman’ın paramparça şarkılarından başlayıp,” Stalin mort oldu”-“Marks hemoroit’ ten oturamıyor” gibi saçmalıklar içeren makaleyi gönderdi.

Makalede kaynakça olarak da hurafeye yayınları-ben senin için kavga ettim, kurt köpeğinin tanıklıkları-gamalı haç yayınları-klasik felsefe ölürken-Remziye kitabevi gibi uydurma kaynakçalar yazıyor. Bu makale heyetli bilimsel! Makale yayınlandığı bilinen SSRJ isimli dergiye gönderiliyor. Ayrıca 500 TL de yayın bedeli olarak gönderiliyor.

Ne yazık ki, bu makale bilimsel bulunuyor ve yayınlanıyor. Gerçekten inanılacak gibi değil. Demek ki gönderilen makaleler hiçbir incelemeye tabi tutulmadan yayınlanabiliyor.

Tam bir kara mizah

Zaman zaman üniversitelerdeki akademik seviye ile ilgili olumsuz haberler okuyoruz. Bizzat gözlemlerimiz de oluyor, ancak bu düzeyde bir durumu düşünemiyordum.

Gerçekten bileğinin hakkıyla akademik unvanlarını alan hocalarımızı tenzih ederim. Bu unvanlar için nasıl büyük emekler harcadıklarını yakından tanıdığım hocalarımız da var.

Üniversitelerimizde böylesi çürüme sadece hakemli dergilerde yayınlanan makalelerle de kalmıyor. İntihal olarak da (Başkalarının fikirlerini yazılarını kopyalamak) düşünce hırsızlığının yapıldığını hem mahkeme kararlarından hem de basından görmek mümkün.

Dışarıdaki hocaların yayınlarından tercüme edilerek olduğu gibi alınan ve kendisine aitmiş gibi yayınlarında kullanılan çok sayıda intihal olaylarının yaşandığı yaygın şekilde konuşulmaktadır.

Son yıllarda, daha önce dünya üniversite bilimsel sıralamasında ilk 50’lere gelen üniversitelerimizin 500’lere düştüğünü, uluslararası reyting sıralamasında ilk 100 içinde 2-3 hocamız dışında hocamızın yer almadığını görerek de gelinen durumun ne seviyede olduğunu anlamak zaten mümkün.

Bilimin olmadığı yerde üretimin ve kalkınmanın olamayacağını anlamadığımız sürece, gelişebilmektedir söz etmek yalan ve boş bir hayaldir.