Türkiye’de kaç lisanslı dağcı var?  

Doğayla baş başa olmak çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Dağcılığa da merakım var. Dağcılıkla ilgili sinema filmleri ve belgeseller her zaman ilgimi çekmiştir. Ayrıca dağcılıkla ilgili haberleri de takip ederim.

BAKAN’A SORU ÖNERGESİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, verdiği soru önergelerle ilgili haberleri benim mailime de atar. Ben de ilgimi çekiyorsa veya toplumsal bir haber ise, sizinle paylaşıyorum.

Gürer, bu kez dağcılık sporu ve ülkemizde zirve tırmanışı sırasında meydana gelen kazalarla ilgili olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da soru önergesini cevapladı. Bakan Bak’ın verdiği cevaplar sayesinde dağcılıkla ilgili önemli bilgilere sahip olduk. Birlikte okuyalım;

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Dağcılık spor branşında 72 bin 753 lisanslı sporcu var… Türkiye Dağcılık Federasyonu kayıtlarına göre son 5 yılda 850.000 yerli ve 55.000 yabancı uyruklu dağcı tırmanış yaptı…

75 DAĞCI KAZASI…

1956-2023 yılları arasında yapılan kayıtlı tırmanışlarda 75 dağcı kaza geçirmiş geçirdi…

Niğde Aladağlar’da meydana gelen kazalarda 21 dağcının hayatını kaybetti…

SERTİFİKASIZ DAĞCI

1956-2023 yılları arasındaki kayıtlı tırmanışlarda ölümle sonuçlanan kazalara karışan kişilerin yüzde 90’dan fazlası Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından verilen eğitimlere katılmadığı ve eğitim sertifikalarının bulunmadığı tespit edildi…

İZİN ZORUNLULUĞU…

Ülkemizde sadece Ağrı Dağı’na yapılacak tırmanışlarda yabancı uyruklu dağcılar için izin zorunluluğu bulunuyor. Vatandaşlarımız için izin alma zorunluluğu bulunmamakta olup tırmanış öncesi yerel makamlara bildirim yapılabilmekte…

Tırmanış sırasında kaybolduğu bildirilen ve henüz izine rastlanmayan yerli veya yabancı uyruklu bir kişi bulunmuyor.

PAHALI BİR SPOR

Bakan Bak’ın verdiği cevaplar böyle. Gürer de şu değerlendirmeyi yaptı; Dağcılık sporuna iyi eğitimli, doğa sevgisi ve keşif duygusu olan gençler arasında ilgi duyuluyor. Ama malzeme açısından da pahalı bir spor. Özellikle üniversiteli gençlerin ilgi duyduğu bir spor dalı, eğitim yanında rehbersiz dağcılık sporu tek başına yapılan bir spor da değil. Özünde doğa ile baş başa başarı ile zirveye ulaşanlar içinde ilginç bir spor. Sporda risk en aza indirilmesi ve can kayıpları hiç olmaması hedef, buna rağmen sınırlı katılıma rağmen hiç can kaybı olmayacak boyutta planlama ve önlemlerde değerli ve önemlidir.”

TEPELERE TIRMANMAK

Yukarıda size dağcılıkla ilgili bilgi verdim.

Dağcılık zor bir spor, her kesin yapacağı bir spor değil.

En iyisi doğada yürüyüş yapmak, tepelere tırmanmak, doğanın tadını çıkarmak.

Herkese tavsiye ederim.