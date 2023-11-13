İktidarın “dilinin altındaki bakla”

AKP iktidarı, “dilinin altındaki baklayı” çıkarmıyor, ha bire kem küm edip duruyor.

Yok efendim, “milli yargı”ymış.

Yok efendim, “yargının iki kurumu arasındaki yetki tartışması”ymış.

Yok efendim, “cumhurbaşkanlığı bu konuda hakem rolü oynayabilir”miş.

Gördünüz mü geldiğimiz noktayı?

Türkiye, “bir mahkeme diğer mahkemeyi mahkemeye verir” hale geldi.

Daha doğrusu AKP iktidarı ülkemizi planlı bir şekilde bu hale getirdi.

Nedeni açık…

Yargıdan “iktidarın istemediği tek bir karar” çıkmayacak.

Bakın, Anayasa Mahkemesi Can Atalay konusunda bir “istenmeyen karar” verdi, hemen düğmeye basıldı.

Anında Anayasa Mahkemesi hakkında suç duyurusunda bulunan Yargıtay, “milli yargı” ilan edildi.

Laf tutan ve sarayın isteği doğrultusunda karar veren Yargıtay “milli” olunca, laf tutmayan Anayasa Mahkemesi de otomatikman “gayri milli” oluyor.

Yargıyı bile “milli” ve “milli olmayan” diye böldüler.

“Milli yargı” derken…



Cumhurbaşkanlığı baş hukuk danışmanı Mehmet Uçum, Yargıtay’ı “milli yargı” ilan ederken Yargıtay’ın kuruluşunun Osmanlı dönemine (6 Mart 1868), Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşunun ise Cumhuriyet dönemine (22 Nisan 1962) dayanmasını mı ima ediyor acaba?

Osmanlı döneminin “milli”, Cumhuriyet döneminin ise “gayri milli” olduğunu mu söylemek istiyor?

Yoksa laf tutan yargı “milli”, laf tutmayan yargı “gayri milli” mi?

“Milli-gayri milli” ayrımının sebepleri bunlar değilse, ne?

Nazi Almanya’sını anımsatan söylemler



Prof. Dr. Tayfun Atay iyi yakaladı.

“Yerli ve milli” çılgınlığını, yıllar önce Hitler Almanya’sı da yaşamıştı.

Hem de ne yaşamak…

Fiziği, matematiği, kimyayı bile millileştirmişti Almanlar.

Alman Fiziği…

Alman Kimyası…

Alman Matematiği…

Derslerin adı böyle değiştirilmişti.

Uluslararası kabul edilen bilimin “Yahudi bilimi” olduğu kabul ediliyor, bunun “Alman bilimi”ni yok etmek için ortaya atıldığı ileri sürülüyordu.

Yahudi kökenli ünlü bilim adamı Albert Einstein bile “hainlerin önde geleni” ilan edilmişti.

Alman toplumu böylesine “akıl tutulması” yaşıyordu.

“Milli yargı” ilk o zaman kullanılmıştı



Matematiğin, kimyanın, fiziğin millisi olur da, yargının millisi olmaz mı?

Nazi Almanya’sında “Hitler, kanundur” prensibi esastı.

Zaten o da Reichstag (parlamento) önünde yaptığı konuşmada kendini “Alman halkının en yüksek yargıcı” ilan etmişti.

Kısa zamanda Alman toplumunda “Kanun ve Führer’in (Hitler’in) iradesi aynı şeydir” algısı yerleşti.

Hitler’in söyledikleri kanundu, milliydi, harfiyen uyulmalıydı.

“Milli” olmayanların Alman toplumunda işi yoktu.

Tamam da, kimdi “milli” olmayanlar.

Yahudiler ve Hitler’e karşı gelenler…

Bu kadar basit!

“Milli” olmayan kim varsa, hâkimi, savcısı, devlet görevlisi, hızla devletten uzaklaştırıldı.

Yahudiler zaten fırınlarda yakılmıştı, böylece “milli olmayanlar” toplumdan temizlenmiş oldu.

Almanya’da tek bir otorite kalmıştı, Hitler’in otoritesi!

Hitler Almanya’sı; milli milli dedi, sonunda kendini de dünyayı da felakete sürükledi.

“Milli yargı” konusu açıklığa kavuşturulmalı



Kem küm ederek lafı uzatmaya gerek yok.

Sarayın danışmanı, madem “milli yargı” diye ortaya çıktı, “milli yargı” ne demek ayrıntı vermeli.

“Milli yargı”, Hitler Almanya’sında olduğu gibi “tek kişinin isteği doğrultusunda karar veren” yargı mı?

Öyle mi olacak?

İktidar, “dilinin altındaki baklayı” çıkarmalı.

Bir “puslu hava” yaratıldı, Türkiye bir bilinmeze doğru sürükleniyor!

Yazık bu memlekete!