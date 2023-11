Bir hatırlatma…  

Ülkemizin geldiği noktada en önemli sorunların temelinde eğitim olduğunu düşünüyorum.

Bütün ayrışmaların ve ayrıştırmaların temelinde eğitim sistemimizde olması gereken birliğin, devamlılığın ve tutarlılığın önünde, en büyük engel olarak kontrolsüz dağınıklığın ve istikrarsızlığın olduğu kanısındayım.

Son yıllara bakacak olursak, 1980 yılı sonrasında her gelen hükümetlerde, her gelen Milli Eğitim Bakanı ile eğitim sisteminin alt üst edildiğini ve her şeyin gelen iş başına gelen hükümetin kendi devamlılığı ve düşünceleri doğrultusunda değiştirildiği yaşadığımız bir gerçektir.

Bu durumda ülkü birliğini sağlayıp, kendisinden evvel gelen nesillerin yaptıklarının, sonrasında gelen nesiller tarafından ileriye taşınması mümkün olamıyor. Her defasında sil baştan olacak nitelikte ortaya konulan değiştirmeleri engel olarak görüyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’yi çağdaşlaştırmak amacıyla attığı en önemli adımlardan bir tanesi de eğitimde birlikteliği ve devamlılığı sağlamak amacıyla 3 Mart 1924 tarihinde yapılmış olan “Tevhid-i tedrisat ( Eğitim, Öğretim birliği) Kanunu” ve ardından gelen yabancı okulların denetim altına alınması düzenlemesidir.

Tevhidi tedrisat( Eğitim, öğretim birliği) kanunun amaçlarını kısaca şu şekilde sıralayabiliriz.

“Öğretim kurumlarını “medrese, okul, yabancı okul diye, içeriğinde ve amacında birbirine zıt bölünmüşlükten kurtarmak”

Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasına paralel olarak eğitim- öğretimin laikleşmesini sağlamak, gençlerin bilimsel eğitim koşullarında yetişmelerine imkan sağlamak,

Yüce ATATÜRK’ün gösterdiği hedeflere ulaşılmada nasıl bir Milli Eğitim istediği konusunda, Prof. Dr. Nuray Senemoğlu’nun ifadelerine bakacak olursak ;

- Sağdan soldan alınmayan ulusal gelenek ve kökümüze dayanan ulusal bir eğitim.

- Her şeyden evvel Milli hakimiyet ve istiklalimizin değerini bilen ve onu kesinlikle korumaya kararlı bir gençliğin yetişmesine rehberlik,

- İnsanlığa karşı saygılı, iyi kalpli ve ahlaklı vatandaşlar yetiştirmek,

- Tam vicdan ve fikir hürriyetine sahip ve saygılı, laik bireyler yetiştirmek,

- Zorlama ve şiddete dayanmayan şuurlu bir disiplin anlayışı kazandırmak,

- Kadın- erkek, ırk, din, mezhep ve sınıf farkı gözetmeden her vatandaşa fırsat eşitliği sağlamak,

- Gençlerimizin fikir ve beden eğitimine önem vermek,

-Toplumumuzun tümüne asgari düzeyde de olsa bilgi vermek,

- Öğretimde deneye, uygulamaya, yaparak yaşayarak öğrenmeye dayanan ve hayatta geçerli bilgileri veren aktif bir sistemi uygulamak

-Bütün yeniliklere ve gelişmelere daima açık olan en ileri düzeyde bilgi verecek bir ders programı uygulamak.

Ve bunların dışında da en önemli atılımlardan birisi “ Karma eğitim “. Bu sayede kadın- erkek ayrımı olmaksızın bütün bireylerimizin aynı düzeyde, omuz omuza birbirleriyle dayanışma içerisinde eğitilmelerine olanak sağlamak.

Kurtuluş savaşını hemen sonrasında, bir İstanbul gazetecisi Gazi Paşaya şu soruyu yöneltmişti.

“Yurdu kurtardınız, şimdi ne yapmak isterdiniz?”

Gazi Paşa hiç duraksamadan “Milli Eğitim Bakanı olarak , Türk kültürünü yükseltmeye çalışmak en büyük amacımdır.”

Atatürk’ün devlet adamlığından önemli bir kesiti sunmaya çalıştım.

Umar ve dilerim ki; ilgililerin ve ilgilenmesi gereken, yurttaşlık bilincine erişmiş insanlarımızın, laik, demokratik, bağımsız Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet yaşaması için neyin gerekli olduğunu düşünmelerine yardımcı olur…