KKTC-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti neden tanınmıyor?

Kıbrıs, Türkiye’nin “güvenliği ve geleceği” açısından büyük öneme sahip bir Akdeniz adasıdır.

1571’de Osmanlı Devleti’nin egemenliğine geçen Kıbrıs, 1878’e kadar Osmanlı egemenliğindedir.

1854 Kırım Savaşı nedeniyle ilk kez İngiltere’den borç almaya başlayan Osmanlı Devleti, bu tarihten sonra sürekli olarak İngiltere’den ve diğer Avrupa devletlerinden borç alır. “93 Harbi” denilen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı nedeniyle İngiltere’den maddi ve askeri destek isteyen 2. Abdülhamit, Kıbrıs’ı İngiltere’ye “borç karşılığı teminat” gibi “tahsis” eder!

1. Dünya Savaşı sonrası yenik düşen Osmanlı Devleti SEVR Antlaşması hükümlerine göre işgal edilirken, İngiltere de Kıbrıs’ı “ilhak” eder.

Kıbrıs’ta Rum ve Türk kökenli insanlar yaşamaktadır.

1960 yılında, Birleşmiş Milletler’in de onayı ile; İngiltere, Türkiye ve Yunanistan’ın “garantörlüğünde” Kıbrıs Cumhuriyeti kurulur. Ama 1963’den sonra Yunanistan’ın “Kıbrıs’ı ilhak etme” planı ile, Türklere yönelik vahşi saldırılar yaşanır. Türkiye, “garantör devlet” olarak diplomatik temaslardan sonuç alamayınca “Askeri Müdahale” kararı alır ama ABD Başkanı Johnson’un tehdit mektubuyla engellenir!

1970 sonrası, Türklere yönelik planlı saldırılar, katliamlar sürdürülür.

Kasım 1973’de Yunanistan’da “Albaylar Cuntası” ile darbe yapılır.

15 Temmuz 1974’de ise, Kıbrıs’ta Nicos Sampson tarafından darbe yapılır ve “Kıbrıs Helen Cumhuriyeti” ilan edilir.

Türkiye Cumhuriyeti, diplomatik temaslardan sonuç alamayınca 20 Temmuz’da “Kıbrıs Barış Harekatı” gerçekleştirilir.

İki kesimli ortak bir “Demokratik Cumhuriyet” kurma olanağı bulunamayınca, 15 Kasım 1983’de KKTC- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşu ilan edilir.

Güney’de ise, 1960’da kurulan “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” devamı olma iddiasındaki Rum yönetimi oluşmuştur!

İlginç olan şu ki; Rumların egemen olduğu “Kıbrıs Cumhuriyeti” Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından “yasal Kıbrıs devleti” olarak kabul edilir ve daha sonra “Avrupa Birliği üyesi” olur!

Ama KKTC, yalnızca Türkiye tarafından tanınır!

Kıbrıs Barış Harekatı sonrası, Kıbrıs’ta Rum ve Türk tarafları arasındaki görüşmelerden sonuç alınamaz!

25 Nisan 2004’de, Rum Yönetimini Kıbrıs Cumhuriyeti’nin “HAKİM FAKTÖRÜ” olmasını sağlayacak “Annan Planı” referandumunda Türk tarafı yüzde 65 “evet” dedi. Türklere “demokratik bir cumhuriyette yaşayacakları ve “AB vatandaşı” olma olanağı sağlanacağı söylenmişti! Oysa, oyun çok farklıydı! Neyse ki, Rum tarafı yüzde 65 hayır oyu verdiler de bu “kirli plan” gerçekleşemedi!

Türk Cumhuriyetleri ve Müslüman Ülkeler nerede?

KKTC’nin kuruluşundan bu yana 40 yıl geçmiş. Bu devleti tanıyan yalnızca Türkiye!

Peki, Türk Cumhuriyetleri olan “kan kardeşlerimiz” ve özellikle de “Müslüman Devletler” diye tanımlanan devletler, “din kardeşlerimiz”

Neden KKTC’yi resmen tanımadılar?

Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli kamu işletmelerini teslim ettiğimiz, İstanbul başta olmak üzere en değerli arazilerimize ve sair mülklere sahip olan Katar Akdeniz’de doğalgaz aramak için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile anlaşma yaptı!

Doğu Akdeniz’deki 3 trilyonluk doğalgaz rezervi için oluşturulan “Doğu Akdeniz Gaz Formu’nda” Mısır, Ürdün, Yunanistan, İtalya ve İsrail’in yanı sıra Filistin ve Güney Kıbrıs Yönetimi de yer aldı!

ABD ve İngiltere, hemen tüm Arap Ülkelerini adeta esir almış! Çünkü, bu ülke yöneticilerinin halkı ile paylaşmadığı büyük servetler onların bankalarında!

Birileri; “Hilafet” istiyor!

Geçmişte, İngiliz ajanı Lawrens’le işbirliği yapan, Osmanlı’yı yani Halifesini arkadan vuran bu “ESİR DEVLETÇİKLER” Hilafet gelirse senin peşine mi takılır sanıyorsun? Onlar efendilerini çoktan seçmişler!

Daha söylenecek çok şey var ama “Arif olana” bu kadar yeter!

Kıbrıs Türklerinin insanca yaşamları için büyük mücadele veren, “Magosa Kahramanı” olarak tarihteki yerini almış olan, “mahalle ağabeyim” Em. Kur. Albay Oğuz KALELİOĞLU’na saygıyla…