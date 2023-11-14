Herekeli Nurhan Ör’e bunu yapanlar İNSAN olamaz!

Türkiye’de son yıllarda akıl almaz olaylar yaşanıyor…

Neredeyse;

Her gün cinayet haberleri…

Her gün intihar haberleri…

Her gün kadına şiddet haberleri…

Her gün hırsızlık haberleri…

Her gün dolandırıcılık haberleri…

Kısaca olayın olmadığı gün yok…

GÜNDEM SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

Gazeteciliğe ilk başladığım yıllarda bir cinayet olduğu zaman, o cinayet günlerce konuşulurdu…

Bir intihar olduğunda günlerce konuşulurdu…

Ama şimdi…

Cinayet olduğunda, daha o cinayet konuşulmadan, başka bir cinayet, bir intihar olduğunda, daha o intihar konuşulmadan başka bir intihar…

Yana anlatmak istediğim şu, gündem sürekli değişiyor…

Her gün yeni bir olayla karşılaşıyoruz.

CESEDİ ASİTLE ERİTİLDİ

Geçtiğimiz hafta Kocaeli tarihinin en iğrenç cinayetiyle karşı karşıya kaldık.

Hereke Han Halı ortaklarından Nurhan Ör, hunharca öldürüldü, yetmedi cesedi asitle eritilerek yok edildi.

ÖR AİLESİNİ TANIRIM

2000-2004 arasında Hereke Belediyesi’nde basın yayın müdürlüğü yaptım.

Hereke’yi bilirim.

Hereke Belediyesi’nde çalıştığım dönemde Han Halı sahipleri Serhan Ör, Nurhan Ör ve Erhan Ör’ü tanıdım.

Çok iyi insanlardı. Çok yardım sever insanlardı. Hereke ipek halısını yaşatmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Hereke ipek halısıyla ilgili bir durum söz konusu olduğunda kendilerine danışırdım. Hereke Halısıyla ilgili birisi haber yapmak istediğinde, ya da belgesel çekmek istediğinde, Ör kardeşlerle görüşürdüm. Hereke Halısı denince akla hemen Han Halı gelirdi.

VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ

Hereke Han Halı ortaklarından Nurhan Ör, gerçekten de iğrenç bir cinayete kurban gitti… Resmen vahşice öldürüldü.

Öldürüldü, yetmedi cesedi asitle eritilerek yok edildi…

Bu nasıl bir vahşet, anlamak mümkün değil.

Bunu yapanlar, insan olamaz…

Üstüne üstlük bu vahşeti işleyenler de üçü Nurhan Ör’ün sınıf arkadaşıymış…

İnanılır gibi değil…

Cinayetin nedeni para mevzusu imiş…

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Hatırlanacağı gibi Kasım 2018’de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın cesedi de parçalanıp, asitle eritildiği iddia edilmişti. Nurhan Ör’ün de cesedi parçalanmış, asitle eritilmiş… Bu cinayeti işleyenler, sanki Cemal Kaşıkçı cinayetini örnek almış gibi.

ALKIŞLAR KOCAELİ POLİSİNE

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman’ın talimatıyla harekete geçen Asayiş ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nurhan Ör cinayetinde 1000 saatlik mobese görüntülerini inceleyerek kısa bir süre içinde çözdü. Polisin cinayetin kısa süre içinde çözmesi, kamuoyunun takdirini topladı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLMELİ

Cinayetle ilgili yakalanan 7 kişiden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlılardan 3’ü iş idamı Ör’ün lise arkadaşıymış…

Tutuklanan bu kişilerin her birine ‘iyi hal indirimi’ uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet verilmeli.

Nurhan Ör’ün gıyabi cenaze namazı bugün öğlen Hereke Merkez Camii’nde kılınacak.

Ör ailesine başsağlığı diliyorum.