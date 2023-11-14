TANKE: “OLAN VAR OLMAYAN VAR !”

Kocaelispor’a, Çorum FK karşısında galibiyeti getiren golcümüz Douglas Tanque, karşılaşmanın son dakikasında attığı golle alakalı “ Son saniyeye kadar mücadele ediyoruz. Takım arkadaşlarımızla birlikte o golü atabileceğimizi biliyorduk. Tanrı’ya şükürler olsun golü bulduk” dedi ve Beyza Durmaz’ın kendisine ithaf edilen şarkısıyla yanıt verdi:

6 GOLE ULAŞTI

Beyza Durmaz’ın şarkısıyla özdeşleşen Tanke, Çorum maçı ile alakalı duygularını şu cümlelerle ifade etti: “Bizim için zorlu bir maç oldu ancak sonunda 3 puanı almasını bildik. Tabi ki istediğimiz gibi oynayamadık fakat bu ligde önemli olan maçın sonunda 3 puanı alabilmek. Candeıas’a bu jesti için teşekkür etmem gerekiyor. Normalde birinci penaltıcımız oydu. Fakat bu maçta penaltıyı atmam için topu bana verdi. Tabi bir sonraki maçta penaltı pozisyonu olursa yine topun başına Candeias geçecek. Son saniyeye kadar mücadele ediyoruz. Sürekli o bölgede olmaya çalışıyoruz. Takım arkadaşlarımızla birlikte o golü atabileceğimizi biliyorduk. Tanrıya şükürler olsun golü bulduk ve bu sayede 3 puanı alabildik”.

OLAN VAR OLMAYAN VAR…

Haftalar önce yeşil-siyahlı taraftarların belirlediği ve Tanque’nin attığı gollerin ardından çalmasını istediği “Olan var olmayan var” şarkısının stadyumda iki kez yankılanması ile ilgili de konuşan Tanke: “Ben de sizler gibi bu şarkıyı dinlemeyi uzun süredir bekliyordum. Güzel bir şarkı, bu şarkıyı dinleyince bende çok mutlu oluyorum. Umarım tüm maçlarda gol atma şansı yakalarım ve hepimiz tekrar tekrar bu şarkıyı dinleriz” dedi.

“MÜTHİŞ DESTEK VERDİLER”

Tanke, özellikle yeşil-siyahlı taraftarlara destekleri için teşekkür etti. Golcü oyuncumuz: “Ayrıca taraftarlarımıza da değinmek istiyorum. Bu maçta bize müthiş bir destek verdiler. Asla pes etmediler, arkamızda itici güç oldular. Tekrar tekrar onlara teşekkür ediyorum. Onlar bize desteklerini gösterdiği sürece bizde hedefimiz olan Süper Lig’e emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz ve sonunda Süper Lig hedefimize ulaşacağız” dedi.