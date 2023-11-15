SİZİN “ÖNCELİĞİNİZ” NEDİR? 

Bir aile düşünün; anne-baba ve çocuklar.

Ailede, çocuklar dahil herkes çalışıyor.

Belirli bir gelirleri var; kira, gıda, eğitim öncelikle düşünmeleri gereken harcamalar olmalı değil mi?

Babanın; “Ailenin reisi benim” diyerek, ailece kazanılan maddi olanaklarını kendi keyfine göre sarf etmeye hakkı var mıdır?

Ya bir DEVLET yönetiminde?

Vatandaşlardan toplanan vergilerle bir bütçe ortaya çıkıyor.

Öncelikler nasıl belirlenir?

Tüm vatandaşların “sağlıklı ve dengeli beslenmesi” öncelikli değil midir?

Bu ülkede küçük bir azınlık dışında sağlıklı ve dengeli beslenebiliyor mu?

· Yoksullara gıda ve yakıt yardımı yapılıyor, diyebilirsiniz!

Peki, yeterli midir?

İşsizliğin en büyük sorun olduğu ülkemizde, aileler mutlu, huzurlu ve güvende midir?

Öyleyse, aile içi bunalımlar, aile içi şiddet neden?

Okullara aç gidiyor çocuklarımız.

SOSYAL DEVLET olarak, çocuklarımıza okullarda “sağlıklı ve dengeli beslenme” olanağı sağlayamaz mıyız?

Sağlayamıyoruz!

Ya üniversite öğrencilerimiz?

Ailelerine yük olmadan barınabiliyorlar mı?

Sağlıklı ve dengeli beslenebiliyorlar mı?

HAYIR!

Kredi ve Yurtlar Kurumu ( KYK) yurtlarında asker koğuşlarından daha olumsuz koşullarda barınmaya çalışıyor gençlerimiz.

Ve o yurtlar hem yetersiz hem de güvensiz!

Bu yüzden, üniversite öğrencilerinin büyük çoğunluğu, kimi vakıf, cemaat ve tarikatların yurtlarına mecbur bırakılıyorlar!

İşte size acı bir gerçek ve bir ÖNCELİK örneği.

Siyasi iktidar, hız kesmeden hemen her yerde “MİLLET BAHÇELERİ” yapmanın peşinde!

Çok mu önemli?

Ülkenin bunca sorunu varken, öncelik bu mudur?

Millet Bahçeleri için büyük paralar harcanıyor. “Yandaş müteahhitler” mutlu!

Peki, milletin bu bahçelere ilgisi çok mu?

Ormanlar, tarım alanları, meralar İMARA açılırken, en güzel orman alanları MADEN ŞİRKETLERİNE feda edilirken, inandırıcı mı?

Bakın, yapılan Millet Bahçelerine; büyük ölçüde BETON!

Örnek mi?

İzmit’te “Milli İrade Meydanı” olarak tanımlanan ve yeniden inşa edilen alana bir bakın; “BETON ve METAL YIĞINI” göreceksiniz!

Benzer bir durumun, “Fuar Alanı” ya da “Leyla Atakan Parkı” olarak bildiğimiz ve büyük ölçüde yeşil alan olan mekan, şimdi “Millet Bahçesi” olarak düzenleniyor! Şimdiden görülüyor ki, bu proje de “BETON” bir gelecek vadediyor!

Hepsi bir yana, İç ve Dış borç yükünün hızla yükseldiği, dış ticaret açığının büyük sorun olduğu, Merkez Bankası kasasının boş olduğu, paramızın sürekli değer kaybettiği, işsizliğin ve yoksulluğun hızla arttığı bir dönemde “Millet Bahçeleri” öncelikli ihtiyaç mıdır?

Bunun yerine “öğrencilere YURT ve sağlıklı beslenme” olanakları sağlanması daha öncelikli ve yaşamsal öneme sahip değil mi?

Çocuklarına “beslenme çantası” hazırlayamayan aileler;

Üniversite öğrencilerine yeterli maddi destek veremeyen veliler,

Üniversite çağına kadar getirdiği çocuğunun intihar ya da asansör faciaları ile yitiren aileler;

SİZİN ÖNCELİĞİNİZ NEDİR?