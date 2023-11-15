Bu rejimin adı ne?

"Nerede bir suçlu varsa, nerede Türkiye'ye nefret kusan, ihanet eden, silah doğrultan, milli güvenliği, milli birlik ve kardeşlik ruhunu bozmayı amaçlayan bir hain bulunuyorsa Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlali kararıyla ödüllendiriliyor. PKK'ya para akıtılmasının önünü açan Anayasa Mahkemesidir. Terörist Demirtaş'ın lehine hak ihlali kararı verip 50 bin lira tazminat ödenmesine hükmeden Anayasa Mahkemesi’dir. Leyla Güven, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Figen Yüksekdağ, Can Dündar başta olmak üzere PKK'lı ve FETÖ'cülere hak ihlali kararıyla can simidi uzatan Anayasa Mahkemesi’dir. Dağda, ovada, sınır içinde, sınır ötesinde başını ezdiğimiz hainlerin sırtını sıvazlayan Anayasa Mahkemesi’dir. Türkiye’nin ve Türk milletinin helal haklarını alenen ihlal eden bu mahkeme, muhtemeldir ki, böyle giderse Fetullah Gülen ile Murat Karayılan'a bile hak ihlali kararıyla kucak açacaktır. Bize göre Yargıtay 3. Ceza Dairesi görevinin gereğini eksiksiz yapmıştır. Bugünkü sorun yumağının temelinde de Anayasa Mahkemesi'nin vatan ve millete kast eden lekeli kararları bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır, köklü bir reforma tabi tutulmalıdır. Kafası zehirlenmiş Anayasa Mahkemesi Başkanı, cesaretin varsa Kandil’e git.”

Yukarıdaki sözleri aklı başında birine okuyun, “Bu sözler nasıl bir rejimi tarif ediyor?” diye sorun, karşınızdaki hiç tereddüt etmeden “Faşist bir diktatörlük rejimi” diyecektir.

Önceki gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi grup toplantısında dinlerken, ruhum sıkıldı, kalbim duracak gibi oldu.

Ülkem adına üzüldüm, kahroldum.

Cumhuriyet’imizin 100.yıldönümünü kutladığımız şu günlerde; ülkemizin, devletimizin, milletimizin düştüğü şu duruma bakar mısınız?

Bir parti genel başkanı çıkıyor kürsüye, tipik bir “faşist diktatörlük” tarifi yapıyor.

Devletimizin temel direği olan Anayasa Mahkemesi’ni “suçluları ve hainleri korumakla, PKK’ya para akıtılmasının önünü açmakla, PKK ve FETÖ’cülere can simidi olmakla, başını ezdiğimiz hainlerin sırtını sıvazlamakla” suçluyor.

“Anayasa Mahkemesi ya kapatılmalı, ya da yeniden yapılandırılmalıdır” diyor.

“Kafası zehirlenmiş” dediği Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’a da Kandil’in yolunu gösteriyor.

Demokrasiyle yönetilen herhangi bir ülkede böylesine “vahim” bir olay yaşandığını sanmıyorum.

İktidarıyla muhalefetiyle bütün siyasi partiler, devletin bütün kurumları, görüşü ve inancı ne olursa olsun bütün vatandaşlar, anayasada belirlenen esaslar çerçevesinde meşrudur.

Anayasa Mahkemesi de kişilerin, kurumların, alınan kararların ve çıkarılan yasaların anayasaya uyup uymadığını denetler ve hükmünü verir.

Anayasa Mahkemesi, bir ülkedeki düzenin ve sistemin sigortasıdır.

Anayasa Mahkemesi’ni kapatmak, “anayasal düzen”i yok saymak, toplumda kaos yaratır ve bu kaos gün gelir “Anayasa Mahkemesi’ni istemeyenleri” de boğar.

Toplumsal yaşam, “yazılı kural” ister.

Bunlar yasalardır, yönetmeliklerdir…

Evrensel ve kurumsal “yazılı kuralları” kaldırıp, bireysel “sözlü talimatlarla” ülkeyi yönetmeye kalkarsan, “demokrasi” rejimi de “faşist diktatörlüğe” döner.

Ne yazık ki son yıllarda yaşadığımız bütün olaylar, ülkemizin hızla “demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti” çizgisinden uzaklaşıp “dinci, faşist bir diktatörlüğe” doğru yol aldığını gösteriyor.

Olup biteni başka şekilde yorumlamak mümkün değil.

“Erkler ayrılığı” ortadan kaldırıldı.

Yasama da, yürütme de, yargı da “tek kişide” toplandı.

Devletin tüm kurum ve kuralları yok edildi.

TBMM, devre dışı bırakıldı.

Hukuk yok, adalet yok.

Laiklik rafa kaldırıldı.

Ekonomi, 1400 yıl önceki din kurallarıyla yönetilmeye çalışılıyor.

Bir yüzde yüz ele geçiremedikleri Anayasa Mahkemesi kalmıştı, kafaya koydular, şimdi “küçük ortak” aracılığıyla onu da becermeye çalışıyorlar.

Sonuç olarak…

Atatürk, 100 yıl önce, egemenliği “saray”dan alıp “millet”e vermişti…

Böyle giderse…

Herkes olup biteni “bana dokunmayan yılan bin yaşasın” çıkar mantığıyla izlemeye devam ederse…

Korkarım egemenlik tekrar “saray”a dönecek.

Bakalım “aklımızı başımıza alma” refleksini zaman kaybetmeden gösterebilecek miyiz?