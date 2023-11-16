Yalaka gazeteciler, hepinize tabure alacağım: ÇÜNKÜ ÇOK ALÇAKSINIZ

Siz gazeteciyseniz ben gazeteci değilim !..



Gazetecilik birilerinin yandaşı, candaşı, tetikçisi olmaksa, ben gazeteci değilim…

Gazetecilik ‘sahibinin sesi’ olmaksa, ben gazeteci değilim…

Gazetecilik, altına son model arabaları çekip, kentin sokaklarında yürümeden habercilik yapmaksa, ben gazeteci değilim…

Gazetecilik, “Yaaa gazeteci mi, bir porsiyon köfteye satın alırsın, istediğin haberi yaptırırsın” dedirtmekse, ben gazeteci değilim…

Gazetecilik, felaket ortamında ölü sayısı üzerinden kelle hesabı yapıp, büyük facia, küçük facia diye ayırım yapıp haber yazmaksa, bir kişinin ölümün onun ailesinde açtığı kıyamet yarasını hissetmemekse, ben gazeteci değilim…

Gazetecilik, duygusal değil, mantıksal meslektir diyen öküzlerin varlığının olduğu ortamda meslektaş olmaksa, ben gazeteci değilim…

Gazetecilik, holdinglerin uşağı, sözcüsü, ölülerin zengini ya da yoksulu diye ayırım yapıp, haberlerini yayınlarken alçakça ayırım yapmaksa, ben gazeteci değilim…

Gazetecilik, arabadan inip, arabaya binerek gazeteden evine giden, kenti soluklamamak, insanı dinlememek, meslektaşını kıskanmak ve belden aşağıya vurmaksa, ben gazeteci değilim…

Gazetecilik, CHP’sini de AP’sini de yerden yere vuran Kalpaksız Kuvvayı Milliye’ci Uğur Mumcu olamamaksa, ben gazeteci değilim…

Gazetecilik, Hrant Dink’in katilini şanlı Türk Bayrağı ile teslim alanların, bayrağa yaptığı saygısızlığın ödüllendirilmesi ve Samast’ın serbest bırakılmasına tepki göstermemekse, ben gazeteci değilim…

Gazetecilik, yüreği yetmediği, hötü yemediği için meslektaşının yazısına, sinsice, korkak fare gibi rumuzla hakaret etmekse, ben gazeteci değilim…

Gazetecilik, elinde kitabını, gazetesini satmayı utanç olarak görenlerin mesleğiyse, ben gazeteci değilim…

Gazetecilik, reklam verenleri olumsuz eleştirememekse, ben gazeteci değilim…

Gazetecilik, her düzenin adamı olmaksa, ben gazeteci değilim…

Gazetecilik, gelene ağam, gidene paşam diyenlerin yükseldiği bir meslekse, ben gazeteci değilim…

Gazetecilik, milletvekiline terörist diyen meslektaşlarla aynı çatı altında kalmaksa, ben gazeteci değilim…

Gazetecilik, “Ben bu adamla aynı mesleği yaptığıma utanıyorum diye açık açık yazıp, yıllar sonra o adamın önünde köpek gibi eğilmek ve arşiv istemekse, elâlemin karısına kızına göz dikmekse, ben gazeteci değilim…

Yukarıdaki vasıflara uyanların hepsine birer tabure alacağ3ım…

ÇÜNKÜ ÇOK ALÇAKSINIZ…