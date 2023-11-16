Ne zaman bu hale geldik!

Sosyal medya aldı başını gidiyor.

10 yaşındaki gencin de, 80 yaşındaki teyzenin de sosyal medya hesapları var.

Sosyal medyada paylaşımcıları beğeni kazanmak için olmadık işler yapıyor.

Bak ne aldım, hemen çek bir foto.

Bak neler yedik, pat tabakların fotosunu koy.

Bak kimleydim çat hemen selfi.

Cep telefonu markasından giydiği kıyafetin fiyatına, tatil fotoğrafından filanca kafedeki yer bildirimine kadar sayısız paylaşımlar yapılıyor.

Çok özel olan yatak odasındaki külotlu paylaşımlar da sıradan oldu.

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Her şey ortalığa dökülmüş halde. Milyonların önüne serilen hayatlar. Değerlerin içi boşaltılıyor. Gelenekler ayaklar altında. Kendisini geri dönülmez bir halde teşhir edenler ve bunu marifet sayanlar hızla çoğaldı.

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Özellikle yeni nesil. Ne yazık ki, gösteriş ve kendini kanıtlama merakı yeni mağdurlar doğuruyor. Onlar sosyal medyanın akıntısına kapılıp, popülizmin esiri oldular. Paylaşımlar öyle çılgınlık hallini aldı ki bir restorana giden çift, masasına şefi çağırıyor. Garsonda kim? İlle şef gelecek. Şeften aşağısı kurtarmaz. Şef, masada şempazelik yapıp, bin bir marifetini gösterecek. Ürüne bir şekil verip müşterisinin ağzına tıkıştıracak. Masadakilerde görün ey millet havasında kasım kasım paylaşacaklar. Gösteriş budalaları toplumda baş tacı edilir oldu.

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Nasrettin Hocanın “Ye kürküm ye “misali. Erzurum da sakallı bir amca çıktı. Elinde bir kap koştura koştura masaya geliyor. Sıcak tereyağını yemeğin üzerine boca ediyor. Adam 60’ından sonra meşhur oldu. Meşhur olmanın verdiği şımarıkla ATATÜRK’e hakaret etti. Çıktığı mahkemede “Ben verem hastasıyım tedavi görüyorum” dedi. Serbest kaldı. İyi mi? Adam verem ama restoranda kızgın yağı müşterisinin et yemeğine döküyor. Kendinden başka kimseye faydası olmayan gösteriş ve şatafat meraklısı şempazenin bencil ve örtülü kibri ortaya çıktı.

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Eskiden okuryazar bilmez cahiller vardı. Şimdi okuryazar bilen cahil sayımız arttı. Popülizm ve gösteriş merakı insanların değerlerinin önüne geçti. Mütevazılığımız, yardımsever duygularımız gösteriş merakına kurban gidiyor kimse farkında değil. Biz ne ara bu hale geldik? Büyüklerimizden, yediğimizi içtiğimizi herkesten gizlemeyi öğrendik. Belki canı çeker gücü yoktur, alamaz yiyemez diye. Köşe bucak utanarak saklayarak yerdik. Böyle bir örf ve adetleri olan toplumumuzdan nerelere geldik. Ne ara bu kadar vurdumduymaz gösteriş meraklısı olduk?

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Yeni nesil ve genç aileler nasıl bir uçuruma sürükleniyor, bunu görmek için vakit çok geç değil.

Ne yapıp edip, toplumun kendi değer ve yargılarına sahip çıkmasını sağlamalıyız.

Hani bir söz var “Delik Demir (silah) çıktı mertlik bozuldu” diye.

Artık bunu “Sosyal medya çıktı mertlik bozuldu” olarak güncelleyelim.

Hoşça kalın haftaya görüşmek üzere...