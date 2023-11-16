Vergi adaletsizliğinde 21 yılda değişen bir şey yok

DİSK’in İstanbul’dan Ankara’ya başlattığı “Gelirde adalet, vergide adalet” yürüyüşü, beni 21 yıl öncesine götürdü.

Tarih, 11 Haziran 2002.

İstanbul Swiss Otel’de TÜSİAD’ın düzenlediği “Türk Vergi Sisteminde Yeniden Yapılanma İhtiyacı” konulu panel var, ben de KOSİAD (Kocaeli Sanayici ve İşadamları Derneği) başkanı olarak konuşmacılar arasındayım.

TÜSİAD’dan “konuşmacı olmam” istendiğinde, önce “Vergi ilgi alanımda değil” diye kabul etmedim.

Paneli düzenleyenler, “Mevcut vergi sistemine Anadolu’dan bir bakış duymak istiyoruz” deyince, tamam dedim.

Arşivimden o konuşma metnini buldum, okudum, baktım 21 yıllık AKP iktidarı döneminde de “vergi adaletsizliğinde” bir düzelme olmamış, hatta adaletsizlik daha da artmış.

İşte 2002’de TÜSİAD toplantısında yaptığım o konuşma

Sayın başkan, değerli konuklar,

Türkiye’nin en çok vergi ödeyen ve en yüksek oranlı tahsilat gerçekleştiren ikinci ilinden, Kocaeli’nden geliyorum.

“Türkiye’nin vergi stratejisi ne olmalıdır?” konusunu irdeleyebilmek için önce rakamlara bir bakalım.

2002 yılının ilk 4 aylık rakamlarına bakıldığında, verginin yüzde 81’i 5 ilde, yani İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir ve Bursa’da, geri kalan yüzde 19’u ise 76 ilde ödeniyor.

Demek ki Anadolu’da, taşrada vergi ödeme alışkanlığı yok. Toplumda bu en basit, en temel bilinç yaratılmamış.

Bu görüşümüzü, şu rakamlar da doğruluyor:

2001 yılında toplanan vergilerin yüzde 1’i servetten, yüzde 9’u Kurumlar Vergisi (Yüzde 9’un yüzde 90’nı 50 şirketten. Bunların çoğu devlet şirketi), yüzde 25’i Gelir Vergisi (Bunun da yüzde 90’ı ücret stopajlarıdır), geri kalan yüzde 65’i ise KDV, ATV, gümrük gibi dolaylı vergilerdir.

Vergi vermeyi sevmiyoruz

Cumhuriyetin ilk yıllarından buyana devam eden devlet-millet çatışması vergide de kendini gösteriyor.

Peki, mükellef neden vergi vermiyor?

Daha doğrusu vatandaş neden vergi mükellefi olmuyor?

Yeni vergi stratejileri belirlenirken, bu soruların doğru yanıtlarının ortaya konulması gerekir.

Maliye Bakanlığı internet sitesinden dün aldığım rakamlara göre, Türkiye’de Gelir Vergisi mükellefi sayısı 792.335, Kurumlar Vergisi mükellefi sayısı ise 350.050. İkisini toplayalım, 1.142.385.

Nüfusumuz 68 milyon. Üretip artı değer yaratan insan sayımız 1 milyon 142 bin. İki milyon işçi ve memuru da mükellef yapın, eder 3 milyon 142 bin.

Soruyu tekrar sorayım.

Neden vergi vermiyoruz?

Gözlemlerimiz, yapılan araştırmalar bu sorunun cevabını şöyle ortaya koyuyor.

Halkın yüzde 92’si, toplanan vergilerin gerekli yerlere sarf edilmediği, yani söylendiği gibi kendisine yol, su, elektrik ve eğitim olarak dönmediği inancında.

Hayali ihracat ve yolsuzluk olayları, kamudaki israf, vatandaşları vergi mükellefi olmamaya itiyor, mükelleflerin ise vergi ödeme şevkini azaltıyor.

Vergi ödenmemesinin diğer bir sebebi de, enflasyon muhasebesinin uygulanmaması. Mükellef, enflasyonun da vergisini ödüyor, sattığı malı aynı fiyata alıp rafa koyamıyor.

Yeterince vergi toplanmamasının ve kayıt dışı ekonominin en önemli nedenlerinden biri de yüksek vergi oranlarıdır.

Türkiye, dürüst davranıp, vatandaşlık bilinciyle hareket eden esnaf, tüccar ve şirketler için bir “vergi cehennemi” haline gelmiştir. Vergi kaçıranlar için ise cennet… Oysa tam tersi olmalı.

Sürekli olarak kayıtlı mükelleflerin, yani herkesin dilindeki tabiriyle “kümesteki kazların” üzerine gidilip vergi alınıyor.

Sık sık değişen mevzuatlar, yeni tebliğler, iş yapanı canından bezdiriyor.

İşçi çalıştırmak zorlaştı. Asgari ücret alan bir işçinin vergi ve sigorta primi yükü neredeyse ücreti kadar bir tutara ulaşıyor.

Görüldüğü gibi sorun ve bunun nedenleri net olarak belli.

Çoğu kişi vergi mükellefi olmuyor, mükellef olan da vergi vermiyor.

Ne olmalı, neler yapılmalı?

İklim çok önemli.

Siz bir bitkiyi Kütahya’da yetiştirirseniz bire üç, aynı bitkiyi Adana’da yetiştirirseniz bire on alırsınız. Çünkü Adana’da bitkinin bire on vermesi için gerekli iklim vardır.

Ülkemizde mükellef sayısının artırılması, mükelleflerin vergi verebilmesi için gerekli iklimin yaratılması gerekir.

Yoksa ülkenin durumu hiç de iç acıcı değil.

2002’nin ilk üç ayında, devletin vergiler de dahil tüm gelirleri, faiz ödemelerini dahi karşılayamadı.

Bu, Cumhuriyet tarihinde ilk kez rastlanan bir olay.

2002’nin ilk üç ayında gelirler yüzde 42, harcamalar yüzde 160 arttı.

Vergi konusunda “uygun iklim” yaratılması için neler yapılmalı?

Yani panel konumuz olan “Türkiye’nin vergi stratejisi” ne olmalıdır?

İlk şart, devlet-millet barışı sağlanmalıdır.

Devlet milleti “yolunacak kaz”, millet de devleti “aldatılacak baba” olarak görmemelidir.

Devlet, millete topladığı vergileri gerekli yerlere sarf edeceği konusunda güvence vermelidir.

Devlet imaj tazelemeli, devletle millet arasındaki güven bunalımı sona ermelidir.

Tabii bu lafla değil, uygulamalarla olacaktır.

Örneğin ben vergi verirken, verdiğim verginin, İzmit’te çalışmayan, üretmeyen, sabahtan akşama kadar ense yapan parti militanı belediye işçisine maaş olarak ödendiğini görmemeliyim.

Vergilerin nereye harcandığı, ciddi bağımsız denetim kurumları tarafından denetlenmelidir. Örneğin kısa adı TÜRMOB olan Türkiye Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odaları Birliği denetim görevini başarıyla yapabilir. Hazırladığı raporları kamuoyuna açıklayabilir.

Devlet yıllarca kendi kendini denetliyor, ama sonuç yok. Olması da mümkün değil.

İkinci şart, vergi oranlarını düşürmektir.

Bizde vergi gelirlerini artırmak için, vergi oranlarını yükseltme yoluna gidilir. Kesinlikle hatalı bir yöntem.

Fransızların güzel bir sözü vardır. “Fazla vergi, vergiyi öldürür” derler. Bizde de az vergi toplanmasının ve kayıtdışının artmasının en büyük sebebi bu değil mi?

Vergi oranlarının düşürülmesi, ekonomiyi canlandıracaktır.

Kayıtdışı ekonomi azalacak, belgeli alışveriş yaygınlaşacak, vergi gelirleri artacak, buna bağlı olarak yatırımlar başlayacaktır.

Üçüncü şart, gider yazılabilecek harcamaların kapsamı genişletilmelidir.

Dünyada değişik vergi sistemleri var. Okuduğumuz, dinlediğimiz kadarıyla hepsinin ortak uygulaması şu: Gider yazılabilecek harcama kapsamı geniş. Harcamaların masraf olarak yazılabilmesi ve vergi beyanında belirtilmesi önemli.

Vergi toplamanın temelinde bu yatıyor. Belgeli alışveriş hızla artıyor, ekonomi hızla kayıt altına giriyor. Bence gerçek mali milat bu olur.

Bazı ülkelerde gider yazılabilecek harcama kapsamı son derece geniş tutulmuş.

Örneğin ABD’de; takma diş, diş telleri, kürtaj ve doğum kontrol hapı giderleri, sigara ve alkolü bırakma ile ilgili tedavi giderleri, saç nakli giderleri, dans ve yüzmeyi öğrenme giderleri, sanatçıların slikon giderleri, koruyucu köpeklerin giderleri ve bunun gibi pek çok gider masraf olarak yazılabiliyor.

Bu kapsam, Türkiye’de de artırılmalı.

Enflasyon muhasebesi

1 Ocak 2003 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesine geçileceği ilan edildi. Geç kalmış, yerinde bir karar. Hazırlıklar yavaş gidiyor. Yasal yönetmeliklerle ilgili çalışmalar hızlandırılmalıdır.

Yine ertelendiği için 1 Ocak 2003’te yürürlüğe girecek mali milat uygulaması, servet düşmanlığı içeriği, sermaye kaçışına neden olacak unsurlar ve piyasayı tıkayıcı maddeler taşımamalıdır.

Mali milat öncesi bu konularda güvenceler verilmeli, sicil ve stok affı uygulanarak yeni bir sayfa açılmalı, devlet-millet barışı sağlanmalıdır.

Yatırım, istihdam ve ciro hedefleri teşvik edilmeli, bu konularda belirli rakamları tutturan firmalardan düşük vergi alınmalıdır.

Peşin vergi uygulaması, şirketlerin nefesini kesmektedir. Kazanılması garanti olmayan paranın vergisi olmaz. Bu uygulamanın yeni düzenlemede kaldırılması gerekir.

Krizden dolayı birikmiş 10 katrilyon vergi alacağı var. Buna ödeme kolaylığı getirilmesi gerekir.

Sonuç olarak görüntü şudur

Devlet kamu açıklarını kapatabilmek için, yani üretmeyen, artı değer yaratmayan işçisine, memuruna maaş verebilmek için; üreten ve değer yaratan esnafın, tüccarın, sanayicinin gırtlağını sıkmaktadır.

Bu vahşi durum karşısında, bazı işadamları “kayıtsız patron” olmayı seçmekte, “kayıtlı patronlar” da savunmaya geçerek vergisini gerektiği kadar vermemektedir.

Türkiye bu görüntüden kurtarılmalıdır.

Bir de işadamına karşı bakış açımızı devlet olarak, toplum olarak değiştirmeliyiz.

Geçenlerde Çanakkale’de yaptığım bir konuşmada belirttim.

Bütün dünyada işveren olmak, patron olmak gurur kaynağı, bizde ise ayıptır.

Bir kişiye “patron” derseniz, alacağınız cevap “Estağfirullah”dır.

Çünkü patron daima “malı götüren” kişi olarak tanınır.

Bu zihniyeti bırakmamız şart.

Toplanan verginin artması, patron sayısının artmasına bağlıdır.

Şimdi söylemeye çalıştığımız bütün bu sorunların çözümü için yeni yasal düzenlemelerin yapılması gerekir. Özellikle verginin yaygınlaştırılması ve kayıtdışının önlenmesi için…

Bunu nasıl yapacağız?

Nüfusumuz 68 milyon, seçmen sayımız 37 milyon, vergi mükellefi sayımız 3 milyon 142 bin.

37 milyon seçmenimizin sadece 3 milyon 142 bini vergi veriyor.

Demek ki vergi vermeyenlerin oyları daha kıymetli.

Hükümetler de bunu bildikleri için yasaları vergi verenlerin lehine değil, vergi vermeyenlerin lehine çıkarıyor.

Türkiye’de 3-5 milyon kişi dışında hiç kimsenin üretimle ilgisi yok.

Herkes hazineden geçiniyor.

Batı üretimde…

Türkiye tüketimde.

Batılı olmak için üretmek lazım.

Üretmediğimiz sürece Batılı sayılmayız.

Vergi sorunlarının, vergi kısırlığının temelinde yatırımsızlık ve üretimsizlik vardır.

Ve Türkiye’yi bu duruma getirenlerin vizyonsuzluğu…

Hepinizi saygıyla selamlarım.

21 yılda değişen bir şey var mı?

Sevgili okurlarım, 21 yıl önce İstanbul’da TÜSİAD’ın toplantısında yaptığım konuşmanın tam metnini yukarıda okudunuz.

Söyler misiniz, AKP iktidarında bu vergi sorunlarından bir tanesi düzeldi mi?

Demek ki, Türkiye havanda su dövmeye devam ediyor, enerjisini ve yıllarını boşuna harcıyor.