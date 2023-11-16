Okullarımıza Atatürk posteri ve Türk bayrağı çok yakıştı

Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100.Yılını gururla kutluyoruz.

Atatürk, bu ülkenin kurucusudur…

Atatürk, harf devrimini yapmıştır.

Atatürk, hukuk sistemini laikleştirmiştir.

Atatürk, öğrenimi laikleştirmiştir…

Atatürk, kadınlara medeni hakları sağlamıştır.

Atatürk, Türk Tarih Kurumunu kurdu…

Atatürk, soyadı kanununu çıkardı…

Bunlar, Atatürk’ün yaptıklarının sadece bir kaçı…

ATATÜRK DÜŞMANLIĞI HORTLADI…

Ama gelin görün ki, şu sıralar bazı Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları, Atatürk ve Cumhuriyet’e dil uzatmaya devam ediyor…

Dil uzatanların ifadeleri alınıyor, serbest bırakılıyor.

Maalesef gün geçtikçe Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı hortlamaya devam ediyor.

CUMHURİYET KADINI

Ama çok sevindirici gelişmeler de var…

Kandıra’da eczacılık yapan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren;

Tam bir Atatürk hayranı.

Tam bir Atatürk sevdalısı.

Tam bir Cumhuriyet kadını.

Şimdiye kadar okullara sayısız Atatürk köşesi yaptı, Atatürk duvarları yaptı, okullara Atatürk posterleri ve Türk bayrağı hediye etti...

Okullara Atatürk büstü temin etti.

Öyle ki Adıyaman Kahta ilçesinden bile Sevim Deren’den Atatürk büstü istendi.

HATIRA FOTOĞRAFLARI

ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren’in geçtiğimiz hafta İzmit 28 Haziran Ortaokulu’nun girişine yaptırdığı Atatürk posteri muhteşemdi.

Atatürk posteri o kadar muhteşem ki; Veliler, çocuklarıyla o posterin önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor.

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

Sevim Deren önceki gün de Kandıra Eğercili Köyü’ndeki Namık Kemal Ortaokulu’nun duvarına Atatürk posteri yaptırdı...

Başkan Deren, bu okula daha önce de Atatürk duvarı yapmış, okulun bahçesine de Atatürk büstü temin etmişti.

Deren’in Namık Kemal Ortaokulu’nun duvarına yaptığı Atatürk posteri, gerçekten de muhteşem.

Atatürk posteri okulun duvarına çok yakıştı.

POSTER VE TÜRK BAYRAĞI

Hızını alamayan ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, Kefken Şehit Oğuz Kır İlk ve Ortaokulu ile Kandıra Anadolu Lisesi’nin duvarına da Atatürk posteri ve Türk bayrağı yaptırdı…

Her iki okulun duvarına da poster ve bayrak çok yakıştı.

KARARA İMZA ATMIŞ

Başkan Deren, yıllar önce il genel meclis üyesi iken, Kefken Şehit Oğuz Kır İlk ve Ortaokulu’nun yapılması kararına imza atmış.

Yıllar geçti, okul yapıldı, Deren şimdi de yapılması için imza attığı okula Atatürk posteri ve Türk bayrağı hediye etmenin onurunu ve gururunu yaşadı.

SEVİM DEREN’İ KUTLUYORUZ

Atatürk sevdalısı, Cumhuriyet sevdalısı ve Türkiye sevdalısı ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren’i okullara verdiği katkıdan dolayı teşekkür ediyor, kutluyoruz.

Atatürk ve Cumhuriyet kırmızı çizgimizdir.

Atatürk ilke ve inkılaplarının yılmaz savunucusu olmaya devam edeceğiz.

ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren

İZMİT 28 HAZİRAN ORTAOKULU

EĞERCİLİ NAMIK KEMAL ORTAOKULU

KANDIRA ANADOLU LİSESİ

KEFKEN ŞEHİT OĞUZ KIR İLK VE ORTAOKULU