Ben Müslüman mahallesinde salyangoz mu satıyorum?

Herkesin, yaşamsal önemi nedeniyle edinmesi şart olan bilgiler var. Kişinin bu bilgilere yeterince sahip olmadığını fark etmesi ve bunun giderilmesini gerekli görmesi hem kendisi hem de içinde yaşadığı toplum açısından son derece önemlidir.

Peki, bu bilgileri nasıl edinecek?

Cevap: Bilimsel değerde yazıları okuyarak, söylemleri dinleyerek.

Bir örnekle buna açıklık getirelim.

Konumuz sigara olsun…

Bu konuda birkaç gün önce çok ilginç bir şey yaşadım. Oturduğum sitede, komşu blokta yaşayan çok şirin bir kız çocuğu var. Henüz ilkokulda. İki blok arası yolda, arkadaşları ile koşup oynarken onun öksürük sesleri öyle etkinleşti ki, o küçücük arkadaşları bile büyük bir merak ve endişe ile etrafını sardı. Ben yediği bir şeyin nefes borusuna kaçmış olduğu endişesi ile yanına koştum. Yoğun öksürme sonrası yüzünün, beni de çok endişelendiren görüntüsü kaybolunca bana ne dedi biliyor musunuz?

Necdet amca...Bunun sebebi ablam; evde benim yattığım odada bile sigara içiyor.

İçenlerin tamamına yakını, sigaranın sağlık için tehlikeli olduğunu kabul eder, ama bu "sapkınlığının" dolaylı olarak başkalarına da zarar verebileceğinin farkında değildir veya bunu önemsemez.

Ablası bunlardan biridir. Ama o küçük kız, ablasının evde sigara içmesinin neden olduğu zararın farkına varmıştır.

Ben bu konuyu içeren, bilimsel nitelikte bir yabancı yayını Türkçemize çevirerek hazırladığım yazıyı "İLK BİN GÜN" başlığı ile geçen hafta (11 Kasım 2023) Kocaeli Gazetesi'nde ve sonrasında facebook'da yayımladım.

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Yaşamsal açıdan çok önemli bir konuda gazetenin okuyucularını, facebook arkadaşlarımı bilgilendirerek faydalı olmanın hazzını duydum.

Evde içilen sigaranın ve hatta sigara kokusu sinmiş bir ortamın, henüz "anasının karnındaki canlının" bile gelecekteki yaşamını da tehlikeye attığını ortaya koyan bu yazıyı, o ablanın, çocuk sahibi olan ve olacak aile fertlerinin okuması ne büyük şanstır, değil mi?

Ama bu yazıyı Kocaeli Gazetesi'nde okuyanların değerlendirmelerini bilmememe karşın Facebook'ta nasıl değerlendirildiğini biliyorum.

Nasıl mı? Facebook'ta da yayımlamamdan sonra bir hafta geçti; üzerindeki "tık" sayısı ; sadece 10…

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Ama, facebook arkadaşlarımdan biri yemek yediği bir yerde örneğin masanın donanımını fotoğraflamış olsa bu sayı 30-40 oluyor ve üstelik düşünceler yazılı olarak belirtiliyor.

Bu şunu gösteriyor; sosyal yapı öyle hale gelmiş ki facebook arkadaşlarımdan çok küçük bir grup dışında kalanlar, yaşam açısından çok önemli bu konuda bile bilgi edinmeyi gerekli görmemişlerdir. Yazılanı merak etmemişlerdir. Çünkü bu merakı oluşturacak bilgi alt yapıları yoktur. Bu yüzden, konunun ne olduğunu anlayınca yazıyı okumamışlar, yazıyı gördüklerini bile belirtme gereği duymamışlardır. İnanın toplumsal açıdan acınası bir durum.

Artık düşünmeden edemiyorum; "Ben, herhalde Müslüman mahallesinde salyangoz satıyorum". Emeğime yazık!