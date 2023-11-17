Türkiye Türkiye olalı böyle bir soygun görmedi

Memleketimiz neden fakir?

Bütçemiz neden sürekli açık veriyor?

Neden dış borca boğulmuş durumdayız?

Neden iki yakamız bir araya gelmiyor?

Neden, neden?

Nedenlerin sayısı çok, ama en büyük neden “kara delikler”…

O delikler bir türlü kapatılamıyor.

Kapatmak için en ufak gayret de yok.

Bırakın kapatmayı, her fırsatta yeni delikler de açılıyor.

Sayısı gittikçe artıyor.

“Para yutan canavar” bunlar.

Ülkemizi yiyip bitiriyor.

Çok yazdık, yeri geldi işte bir kez daha yazıyorum.

“Zafer Havalimanı” soygunu

Ben ömrü hayatımda böyle bir soygun, ülkemize atılan böyle bir kazık görmedim.

Her sözü edildiğinde içim cızzz ediyor.

“Vah benim sahipsiz ülkem, vah” diye hayıflanıyorum.

Çalışmıyoruz, üretmiyoruz, aldığımız borçları da böylesine “akıl dışı” yatırımlarla çarçur ediyoruz.

“Yandaş cebi” dolduruyoruz…

İhaleyi alan, inşaatı yapan ve 2044 yılına kadar da havalimanını işletecek firmaya kızmıyorum.

Esas, “veren güce” bakın siz.

Böyle bir yatırıma kim karar verdi?

Şartnameyi kim hazırladı?

Kim ihale etti?

Suçlu kimse, bu üç sorunun cevabında.

Şu “akıl dışı” yatırıma bakar mısınız?

Önce Zafer Havalimanı ile ilgili kısa bilgiler vereyim:

*2011 yılında 4 şehre ulaşım hizmeti götürmek için yapıldı. Kütahya’ya 43, Afyon’a 60, Uşak’a 101, Eskişehir’e 118 kilometre uzaklıkta.

*IC İÇTAŞ İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından “yap-işlet-devret” modeliyle inşa edildi, 2044 yılına kadar yine aynı firma tarafından işletilecek.

*22 Nisan 2011’de başlanan proje, 25 Kasım 2012’de hizmete girdi.

*370 hektar üzerine inşa edildi. 27 bin metrekare kapalı alana sahip. Terminal binası 17 bin 600 metrekare. VIP ve CIP salonları mevcut. *Apronu 240 x 150 metre boyunda ve 5 uçak kapasiteli.

*Uluslararası yolcular için 8 gümrük giriş/çıkış kontrol noktası bulunur.

*Pisti 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde.

*Projenin maliyeti, 50 milyon Euro.

*Projeye İtalyan UniCredit Bank 18 yıl vadeli 49 milyon Euro kredi sağladı. Kredinin kefili, devlet hazinesi.

*Havalimanına 2044 yılına kadar “yolcu garantisi” verildi.

“Yolcu garantisi” ne oranda gerçekleşti?

Açıldığı 2012’den beri yıl yıl ne kadar “yolcu garantisi” verildiği, bunun ne kadarı gerçekleştiği rakamlarla var.

Hepsini tek tek yazıp sizi rakamlara boğmak istemiyorum, sadece 2020 yılını ve bu yılın ilk 10 ayını vereceğim.

2020’de; iç hatlarda 752 bin 560, dış hatlarda ise 526 bin 792 kişilik “yolcu garantisi” öngörülmüş.

Yani toplam 1 milyon 279 bin 352 yolcu…

Aynı yıl havalimanını kullanan toplam yolcu sayısı kaç dersiniz?

Sadece 16 bin 645…

1 milyon 279 bin 352 yolcu nerede?

16 bin 645 yolcu nerede?

Yolcu garantisinde hata payı, yüzde 99.

Peki, bu yılın ilk 10 ayında ne olmuş?

2023 yılı için toplam 1 milyon 317 bin 733 kişi “yolcu garantisi” verilmiş, ancak toplam yolcu sayısı 10 ayda sadece 77 bin 178’de kalmış.

Garantideki hata payı yüzde 93.

Siz hayatınızda böyle bir rezalet gördünüz mü?

Bir projede hata payı yüzde 3 olur, yüzde 5 olur, haydi 10 olsun.

Yüzde 93-99 hata payı varsa, “bu işin içinde başka iş” var demektir.

Havalimanı 50 milyon Euro’ya mal olmuş, firma gelmeyen yolcu için devletten 11 yılda 65 milyon Euro almış.

Harcadığı parayı devletten fazlasıyla çıkarmış.

Zafer Havaalanı, kamuya 2044 yılında devredilecek.

Bu tarihe kadar şirkete ödenecek olan garanti tutarının bazı sapmalar da olsa 208 milyon Euro olarak hesaplanıyor.

Evet, şimdi tekrar soruyorum, siz bugüne kadar böyle bir soygun, devlete atılan böyle bir kazık gördünüz mü?

Ve o görüşümü bir kez daha yineliyorum.

İşletici firmanın, yani ihaleyi alanın, bunda hiçbir “günahı” yok.

Günahkâr ve suçlu, adına ne derseniz deyin, ihaleyi veren devlet yetkilileri.

Göz göre göre soyuluyoruz.

Türkiye Türkiye olalı, böyle bir soyguna tanıklık etmedi!