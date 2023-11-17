Haydar Aliyev Kültür Evi ve Soykırım Müzesi

Devletlerin ve insanların geçmişlerinde yaşanmış ve günümüzde de yaşamakta oldukları birçok acılar ve haksızlıklar var.

Bu acıların ve haksızlıkların bazıları senelerce devam ettikleri görülmekte ve yaşanmaktadır.

Birçok örnekten birisine Türkiye ile Ermenistan arasında yaşandığı bilinmektedir.

Ermenistan geçmişten bugüne uyguladıkları yanlış ve bencil politikalarını devam ettirmektedir.

Sovyetlerin dağılmasından sonra bağımsızlıklarını tanıyan ülkelerinin başında Türkiye geliyor.

Gürcistan üzerinden gelip sırf İstanbul'da çalışıp ekmeğini kazanan 200 binin üzerinde Ermeni olduğu söyleniyor.

Ermenistan küçük yaşta çocuklara Türk düşmanlığı öğretmektedirler.

Türkiye'nin birkaç ilini kendilerine aitmiş gibi haritalarında göstermektedir.

Azerbaycan'ın Rusların desteği ile topraklarını işgal edip bir milyon insanı kaçkıncı duruma içmişler.

Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992’de 613 suçsuz ve günahsız insana soykırım yaptılar. Yüzlerce insanın kafa derilerini soyarak, organlarını parçalayarak vahşice katlettiler.

Nihayet 2020 yılında 44 gün süren zafer savaşında işgal altındaki toprakların büyük bir kısmı geri alındı.

Türkiye'nin tam destek verdiği dünyaya açık ve net şekilde duyuruldu. Bu zafer savaşında 10 bin Ermeni askeri kayıp verdi.

Buna karşılık 3 bin Azerbaycan askeri şehit olmuştur.

Ermeni'ler 1915 yıllarında Kars-Erzurum ve Ağrı'da 20 bin insanımızı camilere, okullara ve samanlıklara doldurarak toplu katliam yapmışlardır.

Ermeni'leri korumak ve de katliamlarını durdurmak amacı ile başta Suriye olmak üzere İran ve Irak'a tehcire (mecburi göçe) tabi tutuldular.

O yıllarda Amerika, Rusya ve Türkiye'nin arşivlerine göre Ermeniler iki milyon Osmanlı Türk'ünü öldürmüşler. Buna karşılık Türkler 500 bin Ermeni öldürdükleri Amerika’da açıklanan bir araştırma raporunda yayımlanmıştır.

Buna rağmen Ermeni ve destekçileri yalan, dolan ve yanlı tutumları ile dünya kamuoyunu yanlış bilgilendirmeler ile aldatarak tarihi çarpıtmaktalar.

TARİHİ SOYKIRIM MÜZESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin 2012 verdiği Kültür Evimiz de tarihe ışık tutan gerçek belge ve bilgilere dayanan 134 tablodan oluşan Soykırımı Müzesi, Türkiye de ilk ve tekdir.

Bugüne 300 binin üzerinde kişi gezip bilgi aldılar. Yerli ve yabancı televizyon kanalı çekim yaparak dünyaya tanıtımını yaptı.

Azerbaycan ve Türkiye den bakanlar, milletvekilleri, devlet adamları, siyaset, gazeteci ve araştırmacılar yanında bireysel ve gruplar gezip, gördüler.

Kültür Evimizi ziyaret edenler arasında Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz beyin bir incelemesi ve tarihi bilgilere ışık tutmalarına şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyoruz.

Buradan tüm halkımızı Sekapark Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi'nde bulunan Soykırım Müzesini gezip incelemeleri için davet ediyoruz.

Geçmişteki yaşananları bir daha yaşamamak adına geçmişi bilip ders almamız gerekiyor.

Geçmişine sahip çıkamayanlar geleceklerine de sahip çıkamaz sözünü unutmayalım.

Vatanı uğrunda canlarını adamış tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.