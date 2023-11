İYİ Partili Yalçın Eldoğan, İzmit siyasetine yeni bir soluk getirdi!

Yerel seçimler 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak. Siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı. İYİ Parti’de Karamürsel ve Gebze Belediye Başkan adayları açıklandı. Gözler İzmit’te… El Yapı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Eldoğan, uzun zamandır İYİ Parti’nin İzmit Belediye Başkan aday adayı olarak çalışıyor. Yakın zamanda İzmit Belediye Başkan adaylığı resmiyet kazanacak.

Eldoğan önceki gün gazetemizi ziyaret etti. İzmit Belediye Başkan adaylığı henüz resmiyet kazanmadı, ama son dakika bir gelişme olmazsa, yüzde 99.9 İYİ Parti’nin İzmit Belediye Başkan adayı olacak.

KOCAELİSPOR YÖNETİCİSİYDİ

Eldoğan’ı 2007 yılında spor servisinde çalışırken tanıdım, o zamanlar Kocaelispor yöneticisi idi. İnşaat işleriyle uğraşıyordu, aktifti. Konuşmayı seven ve iletişimi güçlü birisiydi. Daha o yıllarda siyasete göz kırpıyordu. El Yapı’nın sahibi Yalçın Eldoğan, yıllar geçtikçe işlerini büyüttü. Konut yaptı sattı, villa yapıp sattı, sonrasında Kartepe’de otel satın aldı. İnşaat sektörünün tavan yaptığı dönemde, akıllı yatırımlar yaptı. Mükafatını da aldı.

TİCARET-SİYASET İLİŞKİSİ

Eldoğan, ticaret ile siyaset bir arada yürümez deyip, siyaseti biraz erteledi. Gün oldu, devran döndü, Eldoğan işlerini rayına soktuktan sonra siyasete atıldı. Aslında daha önceki yıllarda AKP’den ve MHP’den çeşitli teklifler almış. Sanırım kendisini hazır hissetmemişti. Şimdi işlerini yoluna koydu ve artık siyaset yapmanın zamanı geldi diyerek siyasete atıldı.

KARTEPE Mİ, İZMİT Mİ?

Eldoğan’ın çocukluk yıllara İzmit Gültepe’de geçti. Şimdi Kartepe’de ikamet ediyor. ‘Kartepe’de mi siyaset yapayım, İzmit’te mi siyaset yapayım’ diye kafasında kurarken, sonunda İzmit’te siyaset yapmaya karar verdi. İzmit’te siyaset yapması doğru bir tercih. Kartepe Belediye Başkanı adayı olup, seçimi kaybetseydi, siyaset sahnesinden de silinebilirdi. Ama İzmit Belediyesi Başkanı adayı olup, seçimi kaybetse bile, siyasi hayatı devam edecek. Bir de İYİ Parti’nin oylarını artırıp seçimi kaybederse, önü daha açık olur. Eldoğan, elbette kaybetmeyi aklının ucundan bile geçirmiyor.

ELDOĞAN, İZMİT’İ SEÇTİ

İzmit’te belediye başkan adayı olmak için önünde üç seçenek vardı… Ya AKP’den, ya CHP’den, ya da İYİ Parti’den aday olabilirdi. MHP’yi saymıyorum, zira MHP, AKP’nin adayını destekleyecek. Yaptığı istişareler sonunda İYİ Parti’den İzmit Belediye Başkan aday adayı olmaya karar verdi.

Eldoğan’a “Sanki İzmit Belediye Başkan aday adayı değil de, aday gibi çalışıyorsunuz. Adaylığınızla ilgili İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile görüştünüz mu? diye sordum.

ACUR VE TÜRKKAN İLE GÖRÜŞTÜ

Eldoğan da, “Evet ikisiyle de görüştüm, niyetimi söyledim, olumlu yaklaştılar. Şimdiye kadar İYİ Parti’den İzmit Belediye Başkan aday adaylığı için bir arkadaşımız çıkmadı, ben adaymışım gibi çalışıyorum. Ama siyasette her an her şey olabilir, yüzde yüz adayım diyemiyorum. Ben adaymışım gibi çalışıyorum, partimin vereceği her türlü karara da saygılıyım” dedi.

AKP VE CHP’NİN OYUNU AŞAĞILARA ÇEKMEK

Eldoğan, iyi bir hesap uzmanı. Partilerin İzmit’te aldığı oyları inceliyor. 14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti’nin İzmit’te yüzde 13 oy aldığını söylüyor. AKP’nin oyunun yüzde 39, CHP’nin oyunun yüzde 29 seviyesinde olduğunu ifade ediyor. Eldoğan, seçimi kazanmak için AKP’nin oyunu yüzde 30’un altına, CHP’nin oyunun da yüzde 20’nin altına çekmeyi hedefliyor. Ancak bunu başarırsa seçimi kazanacağına inanıyor. Böyle bir ortamda seçimi yüzde 33-34 bandında kazanmayı hedefliyor.

“CHP, İYİ PARTİ’Yİ DESTEKLESİN”

Eldoğan, CHP’nin aday çıkarmamasını, seçimlerde İYİ Parti’yi, dolayısıyla kendisini desteklemesini istiyor. CHP’nin tek başına seçime girmesi halinde, CHP’nin seçimi kazanamayacağını düşünüyor. Eldoğan’ın önünde iki seçenek var.

Birincisi AKP, CHP ve İYİ Parti seçime tek başına girecek…

İkincisi CHP, İYİ Parti’yi destekleyecek…

Eldoğan, İzmit’te CHP’nin İYİ Parti’yi desteklemesini istiyor, ama bu çok zor.

Eldoğan, CHP’nin İYİ Parti’yi desteklemeyecekmiş gibi çalışmasını sürdürüyor.

90 MUHTARLA GÖRÜŞTÜ

Sürekli sahada olan Eldoğan, şu sıralar muhtarlara ve sivil toplum kuruluşlarına ağırlık verdi. Şimdiye kadar 90 muhtarla, 200 aşkın sivil toplum kuruluşu ile birebir görüştüğünü ifade ediyor. Hedefi İzmit’teki bütün muhtarlarla görüşmek ve 1000’e yakın sivil toplum kuruluşu ile bire bir temas kurmak…

HEDEF 100 BİN KİŞİYE MESAJ

Eldoğan, iletişime büyük önem veriyor. Şimdiye kadar 2500 kişiye direk mesaj atacak bir sistem kurmuş. Bunu 100 bine çıkarmayı hedefliyor. Yani bir mesaj paylaşması gerektiğinde veya bir video paylaştığında, 100 bin kişiye birden ulaşacak.

İZMİT’TE ÜÇ ARAZİ ALACAK

Eldoğan, İzmit’in çeşitli semtlerinde üç arazi belirlemiş. İzmit Belediye Başkanı seçildiğinde, bu üç araziyi belediye adına satın alacak.

Belediye adına bu arazilere 1000 konut yapacak. Bu konutları İzmit sınırları içinde kira veremeyen vatandaşlara tahsis edecek. Bu vatandaşların elektrik, su doğal gaz ücretini belediye ödeyecek. Bu vatandaşlar durumu düzeltince, bu konutlardan çıkacak, yerine mağdur vatandaşlar girecek.

İkinci araziye belediye adına konut yapıp satacak. Erdoğan’ın hesabına göre bu konutları sattığında belediyenin kasasına 1 milyar 200 milyon lira girecek. Eldoğan, bu parayla İzmit Belediyesi’nin bütün borçlarını sıfırlayacağını söylüyor.

EV ZİYARETLERİNE BAŞLADI

Muhtarlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla yüz yüze görüşen Eldoğan, şimdi de ev ziyaretlerine başladı. Ev ziyaretlerine büyük önem veren Eldoğan, seçime kadar binlerce eve misafir olmayı hedefliyor.

GOOGLEDE YALÇIN ELDOĞAN KİMDİR?

Eldoğan, yaklaşık 1 aydır sahada. Saha çalışmasını iyi yapıyor, sosyal medyayı iyi kullanıyor. Eldoğan, sahaya çıktıktan sonra, çalışmalara başladıktan sonra kendisini merak edenler google’den “Yalçın Erdoğan kimdir?”i sormaya başlamış. Şimdiye kadar 39 bin kişi google’den Eldoğan’ı araştırmış. Bu siyasete yeni başlayan birisi için büyük bir rakam.

24 KİŞİNİN İSİM LİSTESİ

Yalçın Eldoğan’ı tanıyanlar, kendisini çok sempatik ve kararlı buluyor. Eldoğan, İzmit Yürüyüş Yolu’nda gezerken, vatandaşın birisi arkasından seslenmiş. Eldoğan arkasına bakmış, yaşlı bir adam. Adam cebinden bir liste çıkarıp Eldoğan’a, “Bu listede tam 24 kişinin ismi var, Yalçın Bey ile karşılaşırsam, bu listeyi kendisine vereceğim diye düşündüm. Şimdi karşılaştık, bu listede 24 kişinin ismi var, hepimiz sana oy vereceğiz” demiş. Eldoğan, bundan çok etkilenmiş.

ELDOĞAN’I YABANA ATMAYIN

Yukarıda İYİ Parti İzmit Belediye Başkan adayı Yalçın Eldoğan ile yaptığımız sohbetten size bir kesit sundum. Çocukluğu Gültepe Mahallesi’nde geçen, gençliğinde Gültepe-İzmit arasında minibüs şoförlüğü yapan, sonrasında inşaat sektörüne giren ve çok başarılı projelere imza atan, otel sahibi Yalçın Eldoğan, çok kararlı birisi.

Yaptığı çalışmaları bilimsel olarak yapıyor, halkın nabzını iyi biliyor. AKP ve CHP’nin Yalçın Eldoğan’ı yabana atmamalarını tavsiye ederim. AKP ve CHP’ye oy vermek istemeyenler için, Yalçın Eldoğan iyi bir alternatif diye düşünüyorum. Yalçın Eldoğan’a çıktığı bu yolda başarılar diliyorum.