AKP’nin algı yöntemi tutuyor

AKP 2002 yılında iktidara geldi. O gün bugün gerek mahalli seçimlerinde, gerekse milletvekili seçimlerinde, seçimlere girerken Karadeniz’de doğal gaz, Kıbrıs açıklarında petrol, Gabar’da petrol bulunduğunu söyler. Vatandaşı bu şekilde inandırarak oy alır. Sonra bunlar unutulur gider. Ta ki gelecek seçimlere kadar.
Son 2023 seçimlerinde de öyle olmadı mı?
2023 seçimlerinde de her gün bir yerde maden, petrol doğal gaz bulundu. Benim saf vatandaşım da bunlara kandı ve sandıkta yine oyunu AKP’den yana kullandı.
Gel gör ki;
180 GÜNDÜR PETROL BULUNMUYOR
180 GÜNDÜR DOĞAL GAZ BULUNMUYOR
180 GÜNDÜR UÇAK GEMİSİ YÜZDÜRÜLMÜYOR
180 GÜNDÜR TOGG GEZDİRİLMİYOR
180 GÜNDÜR VERGİ YAĞIYOR
180 GÜNDÜR ZAM YAĞIYOR, HARÇ YAĞIYOR
180 GÜNDÜR ÖTV, KDV, MTV ARTIŞI YAĞIYOR
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Bunlar 180 günde yağanlar. Bundan sonra zamlar yağmur gibi yağacak. Bu yağanları ne petrol ne doğalgaz durdurabilir.
Sayın Cumhurbaşkanı son seçimler öncesi zamların nedeni büyük marketlermiş gibi bir algı yarattı. Hatta göstermelik denetimlerle onlara ceza yağdı.
Şimdi önümüzde 2024 mahalli seçimleri var. Bir iddiaya göre büyük marketlere fazla zam yapmayın diye bir baskının olduğu iddia ediliyor.
Son günlerde yandaş medya Gabar’da petrol bulunduğunu vatandaşa anlatmaya çalışıyor. E… ne de olsa 2024 mahalli seçimlerine şurada dört ay gibi kısa bir süre kaldı. Daha o tarihe kadar neler neler buluruz. Türkiye’yi uçururuz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.