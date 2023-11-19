Dedeler ve nineler de İŞKUR’a başvuruyorsa, bittiğimizin resmidir!

Ekonomik kriz;

Çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın erkek dinlemiyor…

Eski yıllarda zamlar 3 ayda, 6 ayda veya yılda bir gelirdi…

Şimdi neredeyse her gün başka bir zamla uyanıyoruz…

21 yıllık AKP iktidarında Türkiye’yi uçuracaklardı, evet uçurdular, ama uçurumdan…

3 MİLYON İŞSİZ VAR

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 161 bin kişi azalarak 3 milyon 218 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile % 9,2 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde % 7,5, kadınlarda % 12,5 olarak tahmin edildi… Sözcü gazetesinde Deniz Ayhan imzalı haber çok dikkat çekiciydi. “7’den 70’e iş arıyoruz” başlıklı haberi birlikte okuyalım;

İŞ KOVALIYORLAR

“Ekonomik kriz, 7’den 70’e tüm vatandaşları yoksulluğa itti. Eğitim çağındaki 15-19 yaş arası gençler de, emeklilik çağındaki 60 yaş üstü vatandaşlar da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kapısında iş kovalıyor. 2023 yılının 10 aylık verilerine göre 15-19 yaş arasındaki 112 bin 117 genç İŞKUR'dan iş bekliyor. 60-64 yaş arasında olan 15 bin 359 kişi ile 65 yaş üstü 5 bin 721 kişi de İŞKUR'a iş başvurusu yaptı.

İŞKUR verilerine göre 2023'ün ilk 10 ayında 15-19 yaş arası 88 bin 174 kişi işe yerleştirildi. Ocak-ekim ayları döneminde ise 60-64 yaş arası 5 bin 533 kişi iş sahibi oldu. 65 yaş üstü bin 587 kişi de İŞKUR aracılığı ile iş buldu.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE BAŞVURU

İşsizlik ödeneğine başvuran 15-19 yaş arası kişi sayısı 8 bin 722 olurken, bunlardan sadece 462'si işsizlik ödeneğini hak etti. 60-64 yaş arası işsizlik ödeneğine başvuru sayısı ise 4 bin 695 oldu. Bunlardan da 2 bin 472'si işsizlik ödeneğinden faydalanabildi. 65 yaş üstü vatandaşların ise bin 81'i işsizlik ödeneği için başvuru yaparken 598'inin talebi karşılandı.

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI

İŞKUR'a kayıtlı 2 milyon 519 bin 163 kişi arasında en fazla iş arayanlar ortaöğretim mezunları ve 923 bin 832 ortaöğretim mezunu iş bekliyor. İŞKUR aracılığıyla iş arayan ön lisans mezunu sayısı 312 bin 527 oldu. Lisans mezunu sayısı 305 bin 152, yüksek lisans mezunu sayısı 13 bin 525 ve doktoralı işsiz sayısı da 644 olarak belirlendi.”

DEDELER VE NİNELER…

İşsizlik az veya çok her ülkede var…

Ama bir ülkede 65 yaş üstü vatandaş, emekliliğin tadını çıkaracağına, İŞKUR’a iş başvurusu yapıyor…

Kayıtlara göre 60-64 yaş arasında olan 15 bin 359 kişi ile 65 yaş üstü 5 bin 721 kişi de İŞKUR'a iş başvurusu yaptı. Dedeler ve nineler torun seveceklerine, iş arıyor.

Bir ülkede 65 yaş üstü vatandaşlar yani dedeler, nineler İŞKUR’a iş başvurusu yapıyorsa, o ülkenin bittiğinin fotoğrafıdır.