“Erdoğan anayasası” sorunlarımızı çözer mi?

Dikkat ediyor musunuz?

Anayasamız her defasında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteğiyle değiştiriliyor.

Yani “toplumsal uzlaşma” yok.

O halde…

Her defasında Erdoğan’ın isteğiyle anayasa değiştiriliyorsa, bu, ülkenin anayasası değil, Erdoğan’ın anayasasıdır.

“Sivil anayasa” yapacağız diye, milletimizi uğraştırıp durmayalım, ülkemizin enerjisini boşa harcamayalım.

Erdoğan ne derse, anayasa maddesi olarak kabul edelim, bu iş bitsin.

Hoş, uygulama zaten böyle değil mi?

Anayasayı takan yok, anayasada yazsa da yazmasa da, Türkiye tek kişinin emir ve direktifleriyle yönetiliyor.

Sıkıntı da burada.

Artık ipler koptu.

Kurum ve kurallarıyla işleyen bir devlet düzeni kalmadı.

“Erkler ayrılığı” sizlere ömür.

“Yasama” da, “yürütme” de, “yargı” da tek kişi!

Otur otur, kalk kalk!

Ve biz böyle bir ortamda, o “tek kişi”nin isteğiyle, yeni anayasa yapmaya kalkıyoruz.

Eğer bu gerçekleşirse, hedefleri belli…

Ülkemizde “tek kişi yönetimini” anayasal hale getirmek!

Peki, bu mümkün mü?

Değil.

Eğer Türkiye bir “hukuk devleti” ise, bu kesinlikle mümkün değil.

Şubat 2023’te kaybettiğimiz, Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı, cumhuriyetçi, Atatürkçü, aydın hukuk insanı Sabih Kanadoğlu, bakın bu konuda ne diyor:

*Bu meclis dört yıl için yasama yetkisi almıştır.

*Meclis üyeleri, “mevcut anayasaya bağlı kalma” yemini etmiştir.

*Anayasamızın birinci ve ikinci maddelerinde belirtilen nedenlerle bu meclisin yeni bir anayasa yapma yetkisi yoktur.

*Yeni bir anayasa yapma şartlarının oluşması için

a)Evvela halkın yeni bir anayasa isteyip istemediği referanduma sunulur.

b)Nitelikli çoğunlukla kabul edildiği takdirde barajsız bir seçimle bir “kurucu meclis” oluşturulur.

c)Bu kurucu meclisin hazırladığı yeni anayasa taslağı yeniden referanduma sunulur. Kabul edilirse, yeni anayasa yürürlüğe girer.

Evet, Türkiye eğer bir “hukuk devleti” ise, mevcut meclis genel kurulu, parmak kaldırarak “yeni bir anayasa” yapamaz, ancak “anayasa değişikliği” yapabilir.

Bu değişikliklerin de anayasanın ruhuna ve temel ilkelerine uygun olması şart.

Tabii benim bu söylediklerim, yönetenleri, anayasaya ve hukuk düzenine saygılı ülkeler için geçerli.

Anayasaya ve hukuk düzenine saygı duyulmayan ülkelerde, isteyen istediği gibi hareket eder, “ben yaptım oldu” der ve kendine göre evrensel değerlerden uzak “ucube bir anayasa” yapabilir.

Anayasa mı, işte buyurun size anayasa!

Ancak böyle bir anayasa ne toplumsal huzuru sağlayabilir, ne de dünyada ülkemizi tekrar “saygın” hale getirebilir.

Sıkıntılarımız daha artar, sorunlarımızın çözümü daha zorlaşır.

Sonra…

Türkiye’nin bir “anayasa sorunu” yok ki!

“Anayasaya uymama” sorunu var.

En büyük sorunumuz bu.

Her şeyden önce bu sorunu çözmeliyiz.

Bu sorunumuzu çözmedikçe, diğer sorunlarımızı çözmemiz mümkün değil.