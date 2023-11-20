Montella’dan bize milliyetçilik dersi

Alman teknik director Kuntz’dan sonra milli takımımızın başına getirilen İtalyan teknik direktör Montella, milli takımımız ile harikalar yaratıyor. Montella’nın yönetimindeki milli takımımız geçtiğimiz günlerde 72 yıl sonra Almanya’yı kendi sahasında 3-2 yenme başarısını gösterdi.

Maç sonrası milli takımın İtalyan hocası Montella’nın demeci “Teknik ve taktik anlamında, her şeyi bilen ve görebilen oyunculara sahibiz. Asıl fark yaratan takım ruhu ve o milliyetçilik ruhu. Bizim çocuklar, sahada kötü giden anlarda bile ruhlarıyla sahada kendilerini ön plana çıkarabiliyorlar. Çok büyük bir detay bu. Bu milliyetçilik duygularıyla hareket eden futbolcularımla gurur duyuyorum. Çünkü çok önemli bir detay” şeklindeydi.

Goller; Yusuf Sarı, Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız gibi gurbetçi futbolculardan geldi. Yusuf Sarı Fransa doğumlu 2017 yılında Marsilya’da profosyonel olmuş, daha sonra Trabzonspor’a ve arkasından da Adana Demirspor’a transfer olmuş. Ferdi Kadıoğlu 2018 yılında Hollanda’nın Nijmegen takımından Fenerbahçe’ye transfer olmuş. Kenan Yıldız ise Almanya'nın Regensburg alt yapısında yetiştikten sonra Bayern Münih altyapısına, oradan da Juventus kulübüne transfer olmuş ve orada futbol oynuyor.

Golleri atan futbolcularımızın üçü de yurt dışında yetişmiş durumda. Bizim onların yetişmesi için en küçük bir katkımız ve çabamız yok. Üç beş milyon Türk göçmeninden adamlar böyle futbolcular yetiştirirken, biz 85 milyondan buna benzer uluslar arası alanda yeteri kadar futbolcu yetiştiremiyoruz. Baksanıza liglerimiz sanki lejyoner ligleri. Ekonomi gibi futbolumuz da dışa bağımlı gibi .

Avrupa Şampiyonasına katılıyoruz diye devlet yetkilileri sevinçle teşekkür telefonları yağdırıyorlar. Ama bir tanesi golleri atan futbolcular yurt dışında yetiştirilmişler, biz bu konuda eksiğiz önlem almamız gerekiyor diye özeleştiri yapmıyor, radikal çözümler üretmiyorlar.

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Milliyetçilik; ülkemize vatandaşlık bağı ile bağlı olanların rengi,cinsi,etnik kökeni ne olursa olsun eşit vatandaş olmasıdır. Ulusal çıkarlarımız için çalışması,emperyalizmin sömürü düzenine karşı çıkması ve ulusal kaynakları harekete geçirmesidir. Milliyetçilik anlayışında çok çalışmak,tam bağımsızlık mücadelesi vermek ve ulusal kaynakları ortaya çıkartarak değerlendirmek vardır.

Sen 85 milyondan uluslararası çapta bilim adamları,sanatçılar,sporcular ve futbolcular yetiştiremiyor ve son milli maçın üç gölünü dışarda yetişmiş vatandaşların atıyorsa milliyetçiyim diyerek böbürlenip durmayacaksın. Bu böbürlenmeler,esasında milletimizin milliyetçilik duygularını sömürmekten başka bir şey değildir.

Montella milletimizin milli duygularını fark etmiş ki bu şekilde futbolcularımızın derin milliyetçilik duygularından ısrarla ve defalarca bahsediyor. Futbolcularımızın milliyetçilik duygularının açığa çıkmasını sağlayarak bu büyük başarılara imza atıyor. Yani bizim fark edemediklerimizi bize söylüyor,hatırlatıyor.

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Ya bizim devlet yöneticilerimiz ne yapıyor. Eğer devleti yönetenler ve milliyetçilik konusundaki iddialı siyasetçiler gerçekten milliyetçi olsalardı, sanatta, edebiyatta, sporda, eğitim ve kalkınmada kimse bizi tutamazdı. Atatürk milliyetçiliğinin egemen olduğu cumhuriyetimizin kuruluş yılları böyle değil miydi?

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Montella’yı Almanya’yı yendiğimiz için kutluyorum. Ama onun asıl kutlanması gereken davranışı yukarıdaki demeci ile bize tam bir milliyetçilik dersi vermesidir. Bu ders Almanya’yı yenmemizden çok daha önemli bir radikal hatırlatmadır. Montella’nın kamuoyuna ısrarla söylediği bu tespiti Türk spor ve siyasi tarihimizde altın harflerle yerini almalıdır. Devlet yöneticileri ve siyasiler de bundan ders çıkartmalıdır.