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KADINLARIN FENDİ ERKEKLERİ YENDİ
Hakan Yağcıoğlu

Hakan Yağcıoğlu

İzmit Belediyeli Perilerimiz Avrupalı Karakartal’ın da tüylerini yolarak zirveye koştu, Kocaelispor ve diğer branşların erkek takımları hâlâ alt liglerde sürünüyor

Kentimizdeki takım ve ferdi spor branşlarında kadınların açık üstünlüğü görülüyor. Kadın futbol takımı adeta milli takımı baştan aşağıya donatıyor. Basketbol takımı Süper Lig’de zirveye koşuyor, Avrupa’da başarılara hazırlanıyor. Rugbi takımı yine Türkiye Şampiyonu oldu. Karate, tekvando ve judocu kızlarımız dünyanın zirvesinde bulunurken, Kocaelispor 1.Lig’de, denince 2.Lig’de Darıca 3.Lig’de, diğerleri ise BAL’da sürünüyor…
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Yazar Hakan Yağcıoğlu - Mesaj Gönder

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