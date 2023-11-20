Kocaeli’deki üniversite öğrencileri duyarsız kaldı!

17 Kasım’da gazetemizin internet sitesinde (www.kocaeligazetesi.com.tr) “Balıkesir Büyükşehir yaptı, darısı Kocaeli Büyükşehir’e!” başlıklı bir haber yayınlandı.

Haberi birlikte okuyalım;

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2023- 2024 eğitim öğretim yılında öğrencileri yakından ilgilendiren bir karar açıkladı.

Anadolu Ajansının haberine göre Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, verdiği kararla 2023- 2024 eğitim öğretim yılı boyunca üniversite öğrencilerinden su parası alınmayacak. Daha önce alınan karar gereği bugüne kadar kullandıkları suyun yüzde 50'sini ödeyen öğrenciler, Balıkesir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün ( BASKİ) Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz'ın teklifi ile alınan karar doğrultusunda eğitim yılı boyunca suyu bedava kullanacak”…

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Biz de habere ek olarak Kocaeli’deki öğrenciler de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin aynı yönde karar almasını istiyor demiştik.

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HABERE GELEN YORUMLAR;

-Kafkas Kartalı - Seçim yatırımıdır. Seçimlerden sonra alırlar.

-41 - Kocaelide su fiyatlari aşırı pahali

-Mehmet - @06sedat 03 nolu yoruma cevabı: İstanbul a git.

-Comment - @06sedat 03 nolu yoruma cevabı: Ayrıca Balıkesir'de ki şu icilmiyor icmensuyu hep hazır alınıyor Kocaeli'de ise şu çeşmeden içilir sloganı ile en temiz çeşme suyu içme imkanı veriyor.

-Bahçıvan - @06sedat 03 nolu yoruma cevabı: Katı atık bedeli dedigin gibi 6 ayda bir değil her ay faturaya yansıyor.

-06sedat - Balıkesir Türkiye’nin en pahalı suyunu içmektedir.Aynı zamanda katı atık vergisi denen ve 6 ayda bir alınan ve faturaya yansıtılan vergiye tabidir. Bu vergi bile tek başına oy vermeme nedeni olabilir.

-41 kocaeli - @Çiftçi Emeklisi 07 nolu yoruma cevabı: Oylar AKP ye devam.

-Çiftçi Emeklisi - Temmuzda ki yüzde 25 ide çiftçi emeklisi almadı 5000 de almadı yok yok yok.

-Hasan Akgul - Bunu reise söyleseniz öğrenci ve halk beslenemiyoruz, barınamıyor, ikdidar vatandaşın bağrına hukuksuzluk hançer ini saplamış nefes alamıyor bize vereceği parayı suruyelikere ve aralara yediriyot.

ÖĞRENCİLER, UMURSAMADI!

Haberi ve habere gelen yorumları yukarıda okudunuz.

Açıkçası Kocaeli’de sayıları 100 bini bulan üniversite öğrencilerinden bu habere daha fazla yorum yapmalarını, yaptıkları yorumlarla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni böyle bir karar almaya zorlayabileceklerini düşündük.

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Ama gelen yorumlara bakılırsa, Kocaeli’deki üniversite öğrencileri 2023- 2024 eğitim öğretim yılı boyunca su parası alınmamasını pek umursamadı, ya da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir karar alacağına inanmadı.

Ama neden ne olursa olsun, ben öğrencilerin bu duruma daha çok sahip çıkmalarını beklerdim.