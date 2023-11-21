Türkiye’nin çocuk verileri utanç verici!

Türkiye’de yaşam her geçen gün zorlaşıyor. Her gün yeni zamlarla uyanıyoruz. Hayat pahalılığından en çok da çocuklar etkileniyor. Önceki gün Dünya Çocuk Hakları Günü’ydü. Birgün gazetesinden Deniz Güngör, çocuklarla ilgili güzel bir haber derledi. Bu haberin bazı bölümlerini sizinle paylaşmak istiyorum; Türkiye’de binlerce çocuk, oyun çağında olmasına ve eğitim görmesi gerektiği yaşta işçi olarak çalışıyor.

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İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) İSİG verilerine göre, AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından Ekim 2023’e kadar yaklaşık 900 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Verilere göre 2022 yılında 64 çocuk 2023 yılının ilk 10 ayında ise 47 çocuk iş cinayetinde hayatını kaybetti.

TEHLİKELİ İŞLER

İSİG 2022’de yayınladığı raporda, Türkiye’de en az 2 milyon çocuk işçinin bulunduğu, bu sayının yaz aylarında 5 milyona yaklaştığını aktarmıştı. Birçok farklı sektörde çalışan çocukların yüzde 30,8’inin tarım, yüzde 23,7’sinin sanayi, yüzde 45,5’inin hizmet sektöründe çalışıyor. Geri kalan yüz binlerce çocuğun sokakta, küçük ve orta ölçekli işletmelerde, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştığı aktarıldı.

ÇOCUK İŞÇİ SAYISI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son 4 yıl önce açıkladığı çocuk işçi sayısı 2019 tarihli TÜİK çocuk iş gücü anketine göre 720 bin olarak kayıtlara geçti. TÜİK’in 2022 Yılı Hane Halkı İşgücü Araştırması’na göre ise 15-17 yaş arası çocuklarda işgücüne katılma oranı yüzde 18,7 oldu. 2021 yılında 520 bin çocuk çalışıyorken bu sayı 2022 yılında 619 bine çıktı. 1 yılda sadece 15-17 yaş arasında çalışan çocuk sayısı 101 bin arttı.

SUÇA İTİLİYORLAR

TÜİK’in ağustos ayında yayınladığı “Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri” raporuna göre, 2022 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların yüzde 43,1’ini mağdur çocuklar oluşturdu. 2021 yılına göre bu oran yüzde 20,5 artarak 601 bin 754 oldu. Mart 2023 verilerine göre cezaevinde tutulan çocuk sayısı ise 2 bin 76. Suça itilen çocukların yüzde 37,8’i yaralama olaylarına karıştığı TÜİK verilerinde yer alırken çocukların yüzde 25,2’sinin hırsızlık, yüzde 4,5’inin uyuşturucu madde kullandığı veya sattığı ve yüzde 4,1’inin ise tehdit suçlarını işlediği aktarıldı.

DOĞUM YAPAN ÇOCUKLAR

Suç mağduru çocukların yüzde 13,7’sini ise cinsel istismara maruz bırakılan çocuklar oluşturdu. 2022 yılında 31 bin 890 çocuk cinsel istismara maruz bırakılırken bu sayı son dokuz yılın en yüksek verisi oldu. 2014 yılında 11 bin 9 çocuk cinsel istismara maruz bırakılırken 2022 yılında bu sayı yaklaşık üçe katlandı. Doğum yapan 19 yaş altı genç kadın ve kız çocuğu sayısının 2002’den bu yana 2 milyonu aştığı belirlendi. 22 yılda 19 yaş altı 2 milyon 88 bin 925 kişi doğum yaptı. 17 yaşın altında doğum yapan çocuk sayısı 577 bin 49, 15 yaşından küçük çocuk sayısı ise 21 bin oldu. Geçen yıl evlendirilen çocuk sayısı ise 11 bin oldu.

SAĞLIKLI BESLENEMİYORLAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de 6 aylık ve daha yukarı yaştaki çocukların yüzde 62,4’ü ekmek veya makarna gibi tahıl içeren yiyecekleri her gün tüketirken, sadece yüzde 12,7’si et, tavuk veya balık, yüzde 10,9’u ise fasulye, nohut veya mercimek gibi kuru baklagilleri tüketebiliyor. Sinema ve/ veya tiyatroya gittiği belirtilen 6- 17 yaş grubundaki çocukların oranı ise sadece yüzde 39,1.

ÇOCUKLAR İÇİN ACI TABLO

Okulda olmayan çocuklar: 1,6 milyon

Doğum yapan çocuk: 577 bin 49

Tarikat yurtlarındaki çocuklar: 210 bin

Bakıma muhtaç çocuklar: 168 bin 247

Çocuk işçi sayısındaki artış: 101 bin

İstismar edilen çocuklar: 31 bin 890

Sokakta çalıştırılan çocuklar: 9 bin 914

Cezaevindeki çocuklar: 2 bin 76

İlk 10 ayda ölen çocuk işçiler: 47

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Haberi ve verileri yukarıda okudunuz.

Haberin özeti şu;

Dünya Çocuk Hakları Günü, maalesef ülkemizde kutlanacak durumda değil.

Yukarıdaki tablolara baktığınızda çocukların içler açısı durumda oldukları görülüyor.

Türkiye’de çocukların yaşadıkları sorunlar her geçen gün derinleşiyor.

Okuldan kopan, işçi olmaya zorlanan, tarikatlara ve cemaatlere mecbur edilen, istismara maruz bırakılan, küçük yaşlarda evlendirilen milyonlarca çocuk Türkiye’nin gerçeği… Çocuklar okuldan koparıldıktan sonra,

Çocuklar işçi olmaya zorlandıktan sonra,

Çocuklar tarikatlara ve cemaatlere mecbur bırakıldıktan sonra,

Çocuklar istismara maruz bırakıldıktan sonra,

Çocuklar küçük yaşta evlendirildikten sonra,

o ülkede mutlu olmaktan söz etmek mümkün değil…