Planlama kurbanı: U15… U17…

Kentimizde iki garabet lig var… U15 ve U17 Futbol Ligleri… Bu gariplerim, sezona ağustos sıcaklarında başlıyorlar ve kentin ilk amatör ligleri olarak boy gösteriyorlar. Cehennem sıcaklarında maçlarını oynarken, kasım ayı başlarında normal sezonları bitiyor ve ardından Play-Off başlıyor. Play-Off oynayanlar da devam ediyor ve ocak ayında ligi bitiriyor. Kasım ayındaki normal sezon sonrasında binlerce çocuğumuzun büyük bölümü, bir dahaki ağustos ayına kadar bekliyor. Yaklaşık 9 ay. Yani bu kategorideki çocuklar 9 ay yatıyor, 3 ay futbol oynuyor. Yazıktır günahtır. TFF’nin planlaması böyle diye, kentimiz yönetimi de uymak zorunda kalıyor. 9 ay futboldan uzak kalan bu gencecik fidanlarımız ne yapacaklar? Oynayabilirlerse okul maçlarında oynayacaklar, sonra da yan gelip yatacaklar, internet kafelerin yolunu tutacaklar… Daha da kötüsü, bahis müptelası olacaklar… Bunun adına da spor diyeceğiz… Yazık…

Bombanın üzerinde maç izliyoruz…

Yeni sezon başlıyor… Kocaelispor 20 Ocak’ta Fatsa deplasmanıyla 3.Lig maceranın ikinci yarısına start verecek. Sonra da iç sahada rakibini ağırlayacak. Ortalama 10 bin kişiyle oynayan Kocaelispor’un bu maçlarında faciaya açıkça davetiye çıkarılıyor. Ülkemizde büyük statlardaki bombalı saldırılar ve ölen insanlar malum. Böylesi bir kalabalığı ağırlayan 33 bin kişilik pırıl pırıl Kocaeli Stadyumu, maalesef bomba tarama ve plaka tanıma sistemlerinden yoksun. Yani kelle koltukta maç izleniyor. Allah korusun, tam da seçim üzeri… Ülke provokatör kaynıyor… Tehlike, öyle hafife alınacak cinsten değil. Takım da şampiyonluk kovalıyor ve sayı her hafta daha da artacak. Gerekli önlemleri alın artık… Bu işin şakası yok…

Yeni sezonda tüm statlar denetlenecek…

Sağlam bilgi aldım. Yeni sezondan önce, amatör maçların oynanacağı tüm statlar tek tek denetlenecek ve eksikleri olan statlar raporlaştırılarak yetkililere sunulacak. Eğer önlem alınmazsa, o statlara maç verilmeyecek. Yani dişimizi sıkacağız ve hazirana kadar bekleyeceğiz. Ağustosta başlayacak yeni liglerden önce statların eksikleri giderilecek. Bu noktada da yetkililerin, futbol il temsilciliği ile mutlaka istişare halinde olması lazım. Çayırova Şekerpınar Stadı’nın hemen bir metre dışındaki beton duvarlar, sahadaki oyunculara için büyük tehlike anlamına geliyor. Bu korkudan kurtulacağız… Sevindim…

Müzelik Tita bile 3.Lig’de…

Düşünün bir kez. Bir ülkeye ‘yıldız’ olarak transfer ediliyorsunuz… Oynamadığınız takım ve lig kalmıyor. Doymuyorsunuz. Futbola bağlılığınız ‘tamamen duygusal!..’ Tita’dan söz ediyorum… Süper Lig eski yıldızından… Yaşı 40’a merdiven dayamış… Kendisi şu anda nerede biliyor musunuz?.. 3. Profesyonel Lig 1.Grup’ta… Nevşehir forması giyiyor… ‘Kent yakıştırıyor, kendisi de yakıştırıyor, sana ne?’ diyebilirsiniz… Değil işte… Dertleniyoruz… Süper Ligi yabancılara teslim ettik… 2. ve 3.Ligleri de Türk olmuş yabancılar istila ederse, bunun sonu gelmez… Bizim çocuklarımız kumda mı oynayacak?.. Yuhhhh artık…