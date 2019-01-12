Oyun’dan Savaş’a

Günümüzde otuzlu yaşlarının ortalarında olanlar ve yirmili yaşlarının ortalarında olanları kapsayan kuşakta bilgisayar oyunlarının ayrı bir yeri vardır. Ev bilgisayarlarının iyice yaygınlaşmaya başladığı yıllarda, okul çağında olmaları sebebiyle bilgisayar oyunlarıyla en haşır neşir kuşak kabul edebiliriz. Daha sonraki yıllarda dünyaya gelen ve bugün yirmili yaşlarının başında ya da daha küçük olan gençlerin biraz daha mobil teknolojilerle büyümeleri ve oyun anlayışlarının değişmesi sebebiyle; bu iki kuşaktan bilgisayar oyunlarına çok düşkün iki kişiyi bir araya getirirseniz bambaşka beğenileri olduğunu, bambaşka oyunlara hayran olduklarını, oyun türleri konusunda anlaşamadıklarını ve iyi bir oyunun en önemli özellikleri nedir sorusunda farklı beğenileri olduğunu görürsünüz. Daha genç kuşağa indiğiniz zamansa bu iki gruba göre çok çok daha farklı eğilimler, beğeniler ve yaklaşımlar ortaya çıkacaktır.

Bilgisayar oyunları uzun yıllar boyunca ve hali hazırda günümüzde de ailelerin en çok sıkıntı yaşadığı mesele. Çocuklarının bu işle geçirdikleri vakit onlara ölü bir zaman gibi geliyor, birçok başka faydalı işler mümkünken çocuklarının “hiçbir işe yaramaz boş beleş şeylerle” uğraştıklarını düşünüyorlar. Elbette her şey gibi oyunun da fazlası zararlı ve her yaşa göre sağlıklı olan veya olmayan oyunlar var. Hangi yaşta olurlarsa olsunlar, belli bir süreden fazla ekrana bakmak muhakkak ki sağlık açısından da ekran başında geçirilen zaman boyunca vücudun aldığı şekil sebebiyle fizyolojik olarak zararları mevcut. Ancak bilgisayar oyunlarının tümüyle zararlı, işe yaramaz ve anlamsız olduğunu iddia etmek de biraz abartılı hatta yanlış bir tutum.

Uzun yıllar boyunca ülkemizde birçok genç; yabancı dil becerilerini, en azından kelime haznelerini, bilgisayar oyunlarıyla geliştirdiler. Strateji oyunlarının bazıları gerçekten çocukların zihinlerini geliştirmelerine yardımcı olabilecek seviyede komplike ve zihin emeği vererek oynanabilen oyunlar. Belki bir satranç ya da dama kadar değil ama her halükarda tavladan, okeyden ya da kağıt oyunlarından daha yararlı uğraşlar.

E-Spor’un Geleceği

Spor dendiği zaman genelde akla fiziksel mücadele temelli, kuralları belli ve rekabetçi oyunlar gelmekle beraber; satranç örneğin uluslararası çapta spor kabul edilmiş bir oyundur, beyin sporu olarak geçer. Spor kavramının yaşadığı dönüşümün temelinde yatan olaylardan birisi satrancın spor kabul edilmesi olarak görülebilir.

Son yıllarda dünyada iyice yayılan, büyük çaplı ilgi gören ve özellikle gelişmiş memleketlerde giderek daha fazla gündem olan e-spor denilen, bilgisayar oyunlarında yapılan takım mücadeleleri popülerleşiyor. Geçmişte takımlar halinde oynanan oyunlarda, gençlerin kendi aralarında ahenkli ekiplerinden ibaret olan bu durum artık küresel bir pazar haline geldi. Yılda 25 milyon Dolar kazanan 7-8 oyunculu bilgisayar oyunu turnuvalarına katılan takımlar var. Bir boks arenası gibi insanların etrafta oturduğu, ortada ring yerine bilgisayarların olduğu ve takımların artık hangi oyunsa mücadele ettikleri ve salonda bulunan dev ekranlardan mücadelelerin izlendiği bir aktiviteden bahsediyoruz. Bundan yirmi sene önce anlatsanız insanların güleceği bu durum bugün yaklaşık olarak 1 buçuk milyar Dolarlık bir pazar haline gelmiş durumda. Şöyle bir kıyaslama yapalım; Türkiye’nin yıllık sebze meyve ihracatı yaklaşık bu kadar bir para ediyor.

Sadece e-spor alanında var olmuş ve oyunlarda mücadele eden takımların yanı sıra, büyük spor kulüpleri de bu alana oldukça ilgi gösteriyor. Paris St. Germain, Ajax, PSV Eindhoven, Manchester City, Schalke 04, Wolfsburg, West Ham, Valencia, Sporting Lisbon, Santos gibi dünya devi spor kulüplerinin e-spor takımları var futbol, basketbol ya da savaş oyunları alanında mücadele ediyorlar. Ülkemizde de bu alanda ilk hamleyi yapan Beşiktaş oldu ve League of Legends adlı futbolla hiçbir ilgisi olmayan bir savaş oyunu takımı kurdular. NBA takımlarından Dallas Mavericks ve Philedelphia 76ers da birer e-spor takımı kurdu.

Gelecek yirmi yıllık süreçte dünyanın en popüler sporunun e-spor oyunları olacağı, maça gitme ya da müsabaka seyretme anlayışının kökten değişeceği aşikar. Hatta Ali Koç’un başkan adaylığı sürecinde dile getirdiği hedeflerden birisi de bir e-spor takımı kurmaktı.

Geleceğin Askerleri

Black Mirror başta olmak üzere fütüristik distopyalara meraklı olanların bileceği üzere gelecekte dünyada savaşlarda insanlar değil robotlar çarpışacak. Bugün bile hava saldırılarında artık insansız araçlar görev yapıyor. Boston Dynamics adlı şirketin her altı ay, bir senede bir tanıttığı yeni robotların bir öncekine göre inanılmaz kapasitesini görüyoruz. Dünya çok hızlı bir değişimin içinde ve tarih boyunca olduğu gibi askeri endüstri kompleksi bu gelişmenin başını çekiyor.

Teknolojik sıçrama dönemlerinde geride kalan ülkelerin bir sonraki süreçlerde yaşama şansı olmadığını tarihe biraz bakan ve kafası biraz çalışan herkes görebilir. İşte dünya böyle bir dönüm noktasına doğru gelmek üzere. Çok yakın gelecekte savaşlarda gerçek insanlar değil, insan formunda ve çok daha güçlü, çok daha süratli, yorulmayan, acıkmayan, vicdan sorunları ya da psikolojik bariyerleri olmayan robotlar sahaya sürülecek. Elbette bu robotlar süper yapay zekaları ile değil; bugün nasıl drone’lar bir merkezden kumanda ile yönetiliyorsa aynı şekilde yönetilecekler. Yönetenler de ekran başında uzun süre konsantre bir şekilde geçirebilen, bu işe çocukluğundan beri yatkın olan çocuklar olacak. Yani e-sporcular.

Ender’s Game adlı filmi bu anlattığım geleceğin ne yönde şekilleneceğini merak edenlere şiddetle tavsiye ediyorum ve filmin tadı kaçmasın diye detaylarına değinmiyorum. Black Mirror serisinin bazı güvenlik distopyası anlatan bölümleri ve Ex-Machina adlı film gibi yapımları da konuyla ilgili olanlar izleyebilir ve askeri olarak geleceğin dünyasının ne denli acımasız ve bambaşka bir düzlemde olacağına dair fikir elde edebilirler.

Hz. Ali’nin “çocuklarınızı yaşayacağı çağa göre yetiştirin” sözü belki de insanlık tarihinin çocuk gelişimi üzerine söylenmiş en mükemmel cümlesi. Bu bağlamda çocukları elbette ekrana hapsolmuş ve gerçeklik – sanal dünya arasında algısını yitirecek denli kontrolsüz bir şekilde oyunlara hapsetmemeliyiz ama geleceğin mesleklerinin büyük kısmı ekran başında ve bilgisayar kabiliyeti odaklı işler olacağı için; uzmanların yönlendirmeleri ekseninde belli oradan bu konularda gelişmelerini sağlamakla yükümlüyüz. Nasıl ki sanatla, sporla, edebiyatla ve kültürle ilgilenmek çocukların genel eğitimde aldıkları bilgileri işleyebilme ve rafine bir insan olabilme süreçlerini etkiliyorsa; elbette geleceğe yönelik kabiliyetler edinmeleri ve bunu eğlenerek yapmaları da önemli. Her şey kararında olduktan sonra faydalıdır.