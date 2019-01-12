Kış aylarında bahçelerimizde yapabileceğimiz ve yapılması gereken işler

Saygıdeğer okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle Kış Aylarında bahçelerimizde yapılması gereken işlerle ilgili bilgileri paylaşacağım.

Özellikl fidan dikimleri – meyve fidanları, çam türleri gibi topraklı ve topraksız bütün fidanlar – içinde bulunduğumuz Kış Aylarında dikilebilirler. Çok soğuk kar ve don olan bölgelerde dikimler, havaların dikime uygun olduğu zamanlarda yapılmalıdır. Ayrıca dikim yapılacağı zaman, toprağın durumu dikime uygun olmalıdır. Toprağı dikimden önce kürekle karıştırdığımız zaman çamur olmaması ve küreğe fazla yapışmaması gerekir. Böyle durumlarda fidan kökleri, topraktan istediği gibi faydalanamayacak; dikimi de zor ve yorucu olacaktır. Bu bakımdan fidan dikim zamanı ve günü hava güzel olmalı, toprak havalanmış durumda olmalı ve çamur olmamalıdır. Ayrıca bu aylarda, hava güzel olduğu günlerde, budanmamış meyve ağaçları varsa bunların budamaları yapılmalıdır. Budanan dallar, ağaç altında bırakılmamalı; en ufak parçasına kadar toplanıp ağaç altında yıkanmalıdır. Böylece mantar hastalıklarının daha fazla yayılması önlenmiş olur. Ayrıca bu aylarda meyve ağaçlarında meydana mantari hastalıklara karşı ilaçlamaları da ihmal etmemeli ve bir an önce yapmalıdır.

Şeftalilerde meydana gelen klok (taphrina deformans) vs. mantari hastalıklara karşı %2 ile 2.5 nisbetinde bordo bulamacı atılmalıdır. İlaçlama, güneşli bir havada ve kuvvetli bir şekilde tazyik yapan pülverizatörlerle yapılmalıdır. Aynı ilaçlama bir ay sonra tekrarlanırsa, hastalığın önlenmesine daha etkili olacaktır. Elma ve armutlara da mantari hastalıklara karşı Şubat sonlarında %2’lik bordo bulamacı atılmalı ve mantari hastalıklara karşı korunmalıdır. Ayrıca bu aylarda ağaçların özsuyunu emerek, zarar veren kabuklu bitlere karşı da yağlı ilaçlardan biri alınarak atılması faydalı olacaktır. Bu aylarda süs bitkilerin de budanması uygun bütün bitkilerde budama yapılabilir. Budandığında dondan zarar görebilecek bitkilerden ada yasemini, melisa, gelin duvağı (bougainvillea), ortanca, sardunya, gül gibi bitkilerin ve diğer sıcak iklim bitkilerinin budamaları kesinlikle yapılmamalı; don tehlikesi geçtikten sonra İlkbahar’da yapılmalıdır. Ayrıca bu aylarda eskimiş, kartlaşmış, tazeliğini kaybetmiş süs bitkilerinden gladiçya, maklora, ligustrum, amberparis, deniz semizotu, ispirye, abelya, biberya gibi bitkilerin gövdeleri toprak seviyesinden itibaren yirmi santimetre yükseklikten kesildiğinde alt kısımlarından tekrar taze filiz sürecek; kendini yenilemiş ve gençleşmiş olacaktır.

Kış Aylarında dondan ve kardan zarar görebilecek bitkileri de koruma altına almalıyız. Saksı içinde olan bitkileri, uygun kapalı alanlar içine alarak korumalıyız. Bahçede toprak içinde dikili bitkilerimizi durumlarına göre keten çuvalla, sazla, hasırla, samanla veya naylon gibi örtüler sararak korumalıyız. Ayrıca Kış Aylarında, güzel havalarda bahçelerdeki meyve ağaçlarına veya diğer bitkilerin diplerine gübre koyarak bellenip toprakla karıştırılması faydalı olacaktır. Böylece hem toprak kabarmış ve havalanmış olacaktır; hem de gübrenin sıcaklığı, bitkilerin köklerini dondan daha az etkileyecektir. Ek olarak, bel yapıldığı zaman toprak üstünde bulunan bir kısım kabuklu bitler, toprağa karışacak ve öleceklerdir. Böylelikle sadece bel yapmakla beraber, birkaç faydalı iş birlikte yapılmış olacaktır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla.