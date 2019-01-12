“Yarıdan çoğu değişir” deniliyordu, ama bu kadar beklenmiyordu.

AKP’de mevcut belediye başkanlarına resmen “tırpan” vuruldu.

13 belediye başkanından 12’si gitti, sadece Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım tekrar aday gösterildi.

Diyelim ki…

*Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak üç dönemlerini doldurduklarından tekrar aday gösterilmedi…

*İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan görev istemedi…

Diğerlerine ne oldu?

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci neden listede yok?

Partinin hangi kriterlerine uymuyorlar?

“Başarı” kriterine mi?

“Kibir” kriterine mi?

“Partiye bağlılık” kriterine mi?

Siyasi yönden bu durum nasıl yorumlanmalı?

Dün siyasetin bazı deneyimli isimleriyle konuştum.

Söyledikleri şu:

*Bu yapılana siyasette “tam temizlik” denir.

*Parti çok karışıktı, herkes birbirinin kuyusunu kazıyordu, genel merkez şikâyetlerden bıkmıştı, hepsine yol verildi.

*Aday gösterilenler, partide etliye sütlüye karışmayan yıpranmamış isimler…

*AKP, adayların gücüne değil, parti gücüne önem veriyor. Seçmenin, adaya değil partiye daha doğrusu Erdoğan’a oy verdiğine inanıyor.

MHP’liler kırgın

Dün bazı MHP’li tanıdıklarla görüştüm.

“Hayal kırıklığı” yaşadıklarını söylüyorlar.

“Genel ittifak” görüşmelerinde, AKP’den Kandıra, Körfez ve Dilovası istenmiş.

“Hiç olmazsa biri verilebilirdi… Kandıra tamam gibiydi, son anda bundan da vazgeçildi ” diyorlar.

Üzgün ve kırgınlar…

“Biz şimdi partililerimize ‘AKP’ye oy verin’ nasıl diyeceğiz?” diye kara kara düşünüyorlar.

Gördüğüm kadarıyla…

Anladığım kadarıyla…

MHP’liler, sandıkta AKP’nin belediye başkan adaylarına blok destek vermeyecekler.

“Madem siz bize hiçbir ilçeyi vermediniz, biz de istediğimiz partiye oy veririz” düşüncesindeler.

Bazı yerlerde de kendi adaylarını çıkaracaklar.

CHP, İyi Parti ve SP’liler AKP’nin listesinden memnun

Dün kentimizde seçim hazırlıkları yapan muhalefet partileri ile de görüştüm.

CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi’nden tanıdıklarla…

Şunları söylediler:

*AKP adaylarının çoğu; bilinmeyen, tanınmayan, düşük profilli isimler… Adaylar kendilerini tanıtmak için epey uğraşacak.

*Karamürsel hariç diğer belediye başkanları aday gösterilmediğinden, seçim sürecinde belediyenin imkânlarını kullanamayacaklar.

*MHP’ye hiçbir ilçe verilmediğinden, AKP-MHP ittifakı Kocaeli’nde beklenen yararı sağlamayacak.

*AKP’nin her ilçede çok sayıda aday adayı vardı. Aday gösterilmeyenler ve çevreleri, seçim sürecinde ve sandıkta olumsuz tutum takınacak. Bu da bizim işimize yarayacak.

Akıllardaki sorular

AKP’liler dün kafalarında oluşan şu sorulara cevap bulmaya çalışıyorlardı:

*Zeki Aygün, 24 Haziran milletvekili seçimlerinde yeniden listeye alınmayan tek isimdi. Derince Belediye Başkan adaylığı için mi saklanıyordu?

*Sibel Gönül, CHP’nin İzmit Belediye Başkan adayı kadın olduğundan mı karşısına aday gösterildi? CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet olmasaydı, aday gösterilmeyecek miydi?

*Bazı belediye başkanları, ne gibi kusurları vardı da yeniden aday gösterilmedi?

*Sibel Gönül ve Zeki Aygün’ün daha önce milletvekili yapmış olmalarının avantajı mı yoksa dezavantajı mı olacak?

*Başiskele’de Şevki Yılmaz yeğeni Ulvi Yılmaz’ın, İsmail Karaosmanoğlu da Yasin Özlü’nün aday gösterilmesini istiyordu. Sonuçta Yasin Özlü aday gösterildiğine göre, Şevki Yılmaz istediğini yaptıramamış mı oldu?

Hayırlı olsun

Az kaldı…

31 Mart’ta yarışacak adayların çoğu belli oldu.

AKP’nin adayları tamam!

CHP-İyi Parti ittifakında bir iki rötuş var.

MHP, sanırım çoğu ilçede kendi yolunda yürüyecek.

Saadet Partisi, AKP adaylarının açıklanmasını bekliyordu, herhalde bir bildiği var.

Sonuçta, 31 Ocak, partilerin adaylarını Yüksek Seçim Kurulu’na bildirmesi için son gün.

Arkasından tam seçim dönemine girilecek.

Hayırlı olsun!

Adaylığı kesinleşenlere başarılar diliyorum.