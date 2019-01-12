AKP’nin 11 belediye başkanını değiştirmesini nasıl yorumlamalı?

“Beklenen gün gelecekse, çekilen çile kutsaldır” misali AKP’de Büyükşehir Belediye Başkanından sonra 12 ilçenin belediye başkan adayı da açıklandı…

Üç döneme takılan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, aday gösterilmedi…

Diğer belediye başkanlarının aday gösterilip, gösterilmeyeceği merak konusuydu…

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İZMİT: Mevcut belediye başkanı Nevzat Doğan’ın gönlü Büyükşehir Belediye Başkan adaylığında idi… Olmadı… Zaten yeniden İzmit Belediye Başkan adayı olmak istemiyordu… Kulislerde başkan adayı Sibel Gönül mü, Zekeriya Özak mı olacak diye konuşuldu. CHP’nin adayı kadın olunca, Sibel Gönül de karar kılındı. Yani İzmit’te iki kadın aday yarışacak… 2004 yılında beri yerel seçimlere giren AKP, ilk kez bir kadını belediye başkan adayı gösterdi.

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BAŞİSKELE: Mevcut belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, üç dönem kuralına sokuldu. Ayaz, bir dönem Yeniköy Belediye Başkanlığı, iki dönem de Başiskele Belediye Başkanlığı yaptı… İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz Çavuşoğlu istifa edip, belediye başkan aday adayı olunca, Başiskele’nin adayı Ulvi Bel mi olacak diye kulislerde konuşuldu. Zira arkasında Şevki Yılmaz vardı… Sonuç açıklandı ve Ulaşımpark Genel Müdürlüğü’nden istifa eden Yasin Özlü, aday yapıldı… Oğlunu milletvekili yapan Şevki Yılmaz, yeğenini belediye başkan adayı yapamadı…

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GÖLCÜK: Mevcut belediye başkanı Mehmet Ellibeş, üç dönem kuralına takıldı. Burada İdris Alp’in aday gösterileceği konuşuldu… Ama ipi Ali Yıldırım Sezer göğüsledi… Bu ilçede CHP’nin adayı İsmet İşeri… Anlaşılan zor bir seçim olacak.

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KARAMÜRSEL: Mevcut belediye başkanı İsmail Yıldırım’ın üç dönem kuralına takılıp takılmadığı tartışıldı… Feyzi Utaş, çok uğraştı, ama olmadı… Yıldırım, bir dönem daha Karamürsel Belediye Başkan adayı oldu… AKP, 11 ilçenin belediye başkan adayı değiştirdi, sadece İsmail Yıldırım yerini korudu… Yani en kıdemli başkan oldu…

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KÖRFEZ: Kayınçosu Cumhurbaşkanı danışmanı olan mevcut belediye başkanı İsmail Baran'ın şansı çok yüksek görülüyordu… Alim Erdemir de, Engin Koyun da şanslı görülüyordu… AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt’ün istifa edip, aday olması, hesapları bozdu. Körfez’de güçlü adaylar içinde Şener Söğüt, ipi göğüsledi… Kayınçosuna rağmen Baran’ın aday gösterilmemesi, sürpriz olarak değerlendirildi…

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DERİNCE: Derince, çok ilginç bir ilçe… Şimdiye kadar bir belediye başkanı iki dönem üst üste başkanlık yapamadı… Demek ki, hepsi de başarısız oldu… Ali Haydar Bulut ve Adnan Pala’nın güçlü olduğu söylendi. Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan eski milletvekili Zeki Aygün, Derince’ye aday gösterildi… Aygün, Rizeli’dir… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketlisidir… Ağabeyi Cevat Aygün, iki dönem Sırrıpaşa Mahallesi muhtarlığı yaptı…

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KARTEPE: Mevcut başkan Hüseyin Üzülmez’in şansı az görülüyordu… Murat Yıldız ve Zeki Çıtlak, Zafer Arat şanslı görülüyordu… Ama aradan Kartepe İlçe Başkanlığı’ndan istifa edip aday olan Mustafa Kocaman aday gösterildi… Kocaman, 2009 yılında yapılan seçimde AKP’nin adayı Şükrü Karabalık'ın karşısına BBP Kartepe Belediye Başkan adayı olarak çıkmıştı. Aradan iki seçim geçti, bu kez AKP’nin adayı oldu… Nereden, nereye…

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DARICA: Mevcut başkan Şükrü Karabacak, üç dönem kuralına takıldı… Darıca’da çok aday vardı, ama anlaşılan yeterli görülmediler ki, Darıca İlçe Başkanlığı’ndan istifa eden Muzaffer Bıyık aday gösterildi… Bıyık. ilçe başkanlığından istifa ettikten sonra başkan adaylığına kesin gözüyle bakılıyordu… Sürpriz olmadı…

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ÇAYIROVA: Mevcut başkan Şevki Demirci, sürekli başkan yardımcılarının imar yolsuzluklarıyla gündeme geldi. Çok yıprandı. Aday gösterilmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyordu… İdris Demir ve Bünyamin Çiftçi’nin adı ön plandaydı… İpi Bünyamin Çiftçi göğüsledi…

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GEBZE: Mevcut başkan Adnan Köşker, çok yıpratıldı… Aday gösterilmeyeceği belliydi. Cemalettin Kaflı veya Yalçın Coştur’un aday gösterileceği konuşuldu. İpi Zinnur Büyükgöz göğüsledi. AKP, Gebze’de çok güçlü… Açıkçası kimin aday gösterildiği de çok önemli değil.

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DİLOVASI: Mevcut belediye başkanı Ali Toltar’ın bir dönem daha belediye başkanlığı yapabileceği konuşuldu. Hamza Şayir, başkan adayı gösterildi. Geçen seçimlerde CHP’den belediye başkan adayı olan Ercan Dalkılıç, İYİ Parti’den veya SP’den aday olursa, Dilovası’nda seçim çok çekişmeli olur. İlginç bir anekdot. AKP, Dalkılıç’ın akrabasını aday gösterse idi, Dalkılıç aday olmayacaktı…

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KANDIRA: Cengiz Kan’dan sonra aday gösterilen mevcut başkan Ünal Köken, şansını iyi kullanamadı. Tekrar Cengiz Kan’ın aday gösterileceği konuşuldu… Ayhan Yalçın’ın şanslı olduğu söylendi… Ama ipi Adnan Turan göğüsledi.

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İZMİT’TE KADIN SAVAŞI

Sevgili okurlar

Yukarıda ilçe belediye başkan adaylarıyla ilgili bir değerlendirme yaptım…

AKP, Büyükşehir dahil, 13 belediyeden, 12’isini değiştirdi…

Sadece Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım yerini korudu…

En büyük çekişmenin İzmit’te yaşanacağını söyleyebiliriz…

Kocaeli tarihinde ilk kez bir ilçede iki kadın aday kozlarını paylaşacak…

NASIL YORUMLAMAK LAZIM?

Peki AKP’nin 11 belediye başkanını değiştirmesini nasıl yorumlamalı?

İlk çırpıda şu akla gelebilir…

Bu belediye başkanları başarısız oldukları için değiştirildi…

Bu belediye başkanlarında metal yorgunluktan dolayı değiştirildi…

Bu belediye başkanları, hakla iyi iletişim içinde olmadıkları için değiştirildi…

Bu belediye başkanları, gönül belediyeciliği yapmadıkları için değiştirildi…

Bu soruları ve yorumları çoğaltmak mümkün…

Şu bir gerçek ki; 2009’da seçimi kazanan 13 belediye başkanından 12’si değiştirildi…

Çok büyük bir değişim…

YİNE 13-0 OLUR MU?

Bu değişim sonrasında 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde 13-0 olur mu?

Bunu kestirmek zor…

İzmit’te, Kandıra’da, Dilovası’nda, Derince’de, Körfez’de, Darıca’da ve Gölcük’te kıran kırana bir seçim olacağı kesin…

2014 yılında yapılan seçimlerde 13-0, gözüküyordu…

Sanırım 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde 13-0 olacak demek, biraz iyimserlik olur…