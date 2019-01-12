Çocuğun adı kondu: İsmail Yıldırım…

Tarih: 11 Ocak 2019 gün, Cuma… Yer: Karamürsel-Cuma Pazarı… Tezgahın arkasındaki genç seslendi:

-Abi sen bilirsin, başkan adayı belli oldu mu? -İsmail Yıldırım, diye cevap verdim. Pek memnun olmamış gibi dudaklarını büzdü:

-Kesin mi? diye hüzünlü bir sesle sordu. AKP’de umut Feyzi Utaş’tı. Aynı gün Feyzi Utaş’ı aramış son durumunu öğrenmek istemiştim. Fevzi Utaş Ankara’ya gitmişti. Reisle (Tayyip Erdoğan’la) görüşecekti. Ankara’da beklenen görüşme olmadan Karamürsel’e dönmüştü. Bunu öğrendikten sonra UTAŞ’ın Karamürsel adaylığının tutmadığını anladım ve bu yüzden pazarcı kardeşime Karamürsel adayının İsmail Yıldırım olduğunu söyledim. Hafta sonunda bu köşede yazdığım yazıda “Çocuğun adı konmadı” diye yazmıştım. Perşembe günü Başkan İsmail Yıldırım’la karşılaştık:

-Bir haber var mı? diye sordum.

-Değişiklik yok, bekliyoruz… dedi.

Cuma günü AKP Kocaeli İl Merkezi’nden İsmail Yıldırım’ın kimlik bilgilerinin istendiğini öğrendim. Bu iş tamam dedim, kendi kendime. Dün için (Cumartesi ünü) İsmail Yıldırım’ın Kocaeli’ndeki isim açıklanmasına çağrıldığı öne çıktı. Karamürsel AKP ‘de çocuğun ismi konmuştu… Bu Karamürsel’de 3 dönem Başkanlık yapan İsmail Yıldırım’dı. Düne kadar Karamürsel AKP’de muhaliflerin adayları Feyzi Utaş ve Hasan Fitoz, kendi adaylıklarını açıklayan diğer 2 aday için yarış da, umutlar da bitmiş, beklentiler başka bir bahara kalmıştı.

Örnek HAREKET

Dün, Kocaeli’nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı tarafından Kocaeli’nin ilçe belediye başkanları isimleri açıklanır ve Karamürsel’e İsmail Yıldırım yakıştırılırken, örnek bir hareketle karşılaştık. Karamürsel’de AKP’den aday adayı olan Feyzi Utaş tam bir örnek hareketle yarıştan diskalifiye edilmesini küskünlük, kızgınlık ve kırgınlıkla karşılamak yerine medeni, BİRLEŞTİRİCİ bir dille kabullenip, parti içinde kendisini destekleyenlere TEŞEKKÜR mesajı vererek gösterdi.

Fevzi Utaş mesajında;

“Sevgili gönül dostlarım,

AK Parti Karamürsel Belediye Başkanlığı aday adaylığım sürecinde emeğiniz, ilginiz, desteğiniz ve dualarınız için hepinize ayrı ayı şükranlarımı sunuyorum. Kutlu davamızın bir neferi olarak birlik ve beraberlik içinde ilk günden itibaren aşk ve heyecanla bıkmadan, usanmadan çalıştık ve çalışacağız. Bizler elimizden geleni yaptık. Genel Merkezimizin almış olduğu İsmail Yıldırım kararı, Karamürsel’imiz için hayırlı uğurlu olsun. Ülkemizin ve milletimizin ikbal ve selameti için durmak yok, yola devam inşallah. Sevgi ve hürmetlerimle “ dedi ve destekçilerine çok ılımlı ve anlamlı mesajla veda etti. Utaş’ın bu örnek davranışı AKP içindeki bazı fanatiklere ve muhalif partililere ders olmalı.

BİR ÖRNEK DAVRANIŞTA CHP ADAYI ÇALIK’TAN

10 Ocak “Çalışan Gazeteciler Günü” ya, CHP, Karamürsel Belediye Başkanı adayı Ahmet Çalık bu günü unutur mu? Unutmaz tabi. Çalık, her zamanki nazik ve nezaketi ile ilçede görev yapan GAZETECİLERİ ziyaret ederek gazetecilerin gününü kutladı. Telefonla beni aradıklarında kendilerine; “-Ülkemizde Gazetecilere uygulanan baskı sürecinde biz GAZETECİLERİN KUTLANACAK bir günü olmadığını, böyle bir kutlamaya katılmayı düşünmediğimi söyledim . Çalık:-Yine de sizinle görüşmek konuşmak isterim (!) dedi ve gazetecilerin bayramı yerine kara gününde buluştuk, güncel konuları konuştuk. Aday tanıtım davetiyesini aldık. Sayın Ahmet Çalık’a gazeteciler konusundaki duruşu ve düşünceleri için teşekkür ettik çıktığı yolda başarılar diledik.

BAĞDAT SİTESİNDEN ŞİKAYET VAR

Karamürsel Belediye şantiyesi ile Bağdat sitesi arasındaki çocuk parkında bulunan İSU’ya ait rögar devamlı tıkandığı için rögara gelen pisik yola akıyor. Çevre sakinleri devamlı bu konudan şikayetlerini duyurdukları halde bir netice alamadıklarından yakınıyorlar. Sanırım Karamürsel İSU yetkilileri bu konuyu dikkate alır, Bağdat Sitesi sakinlerini pislik ve kokudan kurtarır.

ÇAMÇUKUR YOLU, ÇUKUR DOLU !

Çamçukur’da, 2 turistk otel var. Eski köy (yeni mahalle) Çamçukur’a ilgi hayli fazla. Ne var ki buraya yolcu götüren taksiciler yoldaki çukurlardan hayli dertli. Özelikle taksi sürücüleri ilgililerden rica ediyor “ –N’olur bu çukurlara 1-2 kamyon malzeme dökün “ bizi bu dertten kurtarın (!) diyorlar.