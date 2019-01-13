İzmit’in ikinci Leyla Atakan’ı kim olacak?  

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmit’te katıldığı tanıtım toplantısında İzmit’e ayrı bir paragraf açtı…

Anlaşılan, İzmit adayını belirlemekte çok zorluk çekti.

Zira aday tanıtım toplantısında İzmit adayı eski milletvekili ve eski kadın kolları genel başkanı Sibel Gönül’ü çağırırken, daha bir coşkuluydu…

Sibel Hanım’a övgüler yağdırdı…

İzmit adayımız değil, İzmit Belediye Başkanımız demek istiyorum, diyerek İzmit’e ne kadar önem verdiğini gösterdi…

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Erdoğan, İzmit’e ayrı bir parantez açtığına göre, demek ki İzmit adayını belirlemekte çok zorlanmış…

İddialara göre AKP’nin İzmit adayı Zekeriya Özak imiş…

Ama CHP, İzmit’e Fatma Kaplan Hürriyet’i aday gösterince, İzmit halkı da bir kadın belediye başkan adayına sıcak bakınca, Özak’tan vazgeçilmiş…

Fatma Hanım’ın önünü kesmek için, bir kadın aday bulma çabası içine girildi…

Sonunda Sibel Gönül’de karar kılındı…

3 YILDIR ORTALIKTA YOKTU

Sibel Gönül, 2015 yılında yapılan genel seçimlerde milletvekili adayı gösterilmedi…

Sibel Hanım, 3.5 yıldır ortalıkta yoktu…

Ne zaman ki CHP’nin İzmit adayı Fatma Kaplan Hürriyet olacağı söylenince, Sibel Hanım’ın ismi ön plana çıktı…

AKP’nin İzmit adayını belirlemekte zorlandığı, Fatma Hanım’ın AKP’nin kimyasını bozduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tanıtım toplantısına da yansıdığı görüldü…

Anlaşılan AKP, İzmit’i CHP’ye kaptırmamak için bütün imkanları İzmit için seferber edecek…

Fatma Hanım ve Sibel Hanım’ı karşılaştırdığınızda, Fatma Hanım’ın vatandaşlarla daha rahat diyalog kurduğunu söyleyebiliriz…

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İKİNCİ LEYLA ATAKAN KİM OLACAK?

Kocaeli tarihinde bir ilk yaşanacak…

Hem CHP’nin, hem de AKP’nin adayı kadın…

Yani hangisi seçimi kazanırsa, her türlü ihtimalde İzmit’i bir kadın yönetecek…

Rahmetli Leyla Atakan’dan sonra bir ilk olacak…

Söz Leyla Atakan’dan açılmışken, Leyla Atakan ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum;

Leyla Atakan’ın 2 Haziran 1968'deki yerel seçimlerde İzmit belediye başkanı seçilmesi, Türkiye'de önemli bir olay olarak değerlendirilmiş. Atatürk devrimlerinin ve kadın haklarının somutlaşan örneği olarak algılanmıştır. Üç yıl kadar süren belediye başkanlığı görevinde üretken ve halkçı belediyecilik anlayışının filizlenmesini sağlamış, kısa süren başkanlığı döneminde bugünkü Kocaeli Fuarı'nın kuruluşunu sağlayarak, İzmit'in sosyal ve kültürel yaşamında kalıcı izler bırakmıştır. Eserleriyle ölümsüzleşerek 1971'deki trafik kazasında üç çalışma arkadaşıyla birlikte aramızdan ayrılmıştır.

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ZORLU BİR SINAV VERECEK

İzmit’i yönetecek kadın belediye başkanı başarılı olursa, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde kadın belediye başkan adaylarının da sayısı artabilir…

Gerek Fatma Hanım, gerekse Sibel Hanım belediye başkanı olursa, zorlu bir sınav verecekler…

Şimdiden her ikisine de başarılar diliyoruz.

AKP’li Emine Hanım’ın isteği kısmen yerine geldi

AKP MKYK üyesi ve Kocaeli Milletvekili Av. Emine Zeybek, yerel seçimlerde birkaç belediye başkan adayının kadın olmasını istediğini, bunun için mücadele edeceğini söyledi. Belki birkaçı olmadı, ama en azından 13 belediye başkan adayından biri kadın oldu… Şunu ifade etmeliyim ki, CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet olunca, AKP’nin da adayının Emine Zeybek olabileceğini düşündüm… Zira Zeybek, gazetemize verdiği röportajda milletvekillinin yanı sara belediye başkanlığını tercih edebileceğini söylemişti…

İsmail Yıldırım koltuğunu korudu

2004 yılında ve 2009 yılında yapılan seçimde DP’den Karamürsel Belediye Başkanı seçilen İsmail Yıldırım, 2010 yılında yapılan referandum öncesinde törenle AKP’ye geçti… Yıldırım, 2014 yılında yapılan seçimde AKP’nin adayı olarak Karamürsel Belediye Başkanı seçildi… Yıldırım, 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde de AKP’nin Karamürsel Belediye Başkan adayı oldu… AKP’de Büyükşehir Belediyesi dahil 12 belediye başkanı, yeni dönemde aday gösterilmedi. Sadece Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım yerini korudu. Yani Yıldırım, dördüncü kez Karamürsel’i yönetme şansı yakaladı.

Ali Haydar Bulut 2024 yılını bekliyor

Derince’de şimdiye kadar bir belediye başkanı iki dönem üst üste başkanlık yapamadı… Nihat Ergün, Halit Altuntaş, Ali Haydar Bulut, Aziz Alemdar, yine Ali Haydar Bulut başkanlık yaptı… 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde AKP’den Zeki Aygün, CHP’den Sertif Gökçe çekişecek… Her ikisi de güçlü isim… İpi biri göğüsleyecek… Ali Haydar Bulut da 2024 yılını bekleyecek… Bulut, 2004-2009 yılında belediye başkanlığı yaptı… O dönem çok hata yaptı… Halktan kopuktu… 2014-2019 yılında yine belediye başkanı seçildi… Büyük bir şans yakaladı… Ama geçmişten ders almadığı için, eski hatalarını tekrarladığı için, bir türlü halkla iyi iletişim içinde olmayınca, bu tarihi şansı tepti… Yani Bulut, geçmişten ders almadı… Bulut, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın, başkan seçilirse, belki de Büyükşehir’de bir daire başkanlığı alır… Ne de olsa Büyükakın ile Derince’de eski komşular.

En büyük hayal kırıklığını Baran yaşadı!

2014 yılında sürpriz bir şekilde AKP’den Körfez Belediye Başkanı adayı gösterilen ve seçimi kazanan İsmail Baran, bu dönem de aday oldu… Kayınçosunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı olması, Baran’ın şansını yükseltiyordu… Herkes kayınçosu sayesinde Baran’ın yeniden aday gösterileceğini düşünüyordu… Ama olmadı… Baran, aday gösterilmedi… Yerine AKP Körfez İlçe Başkanlığından istifa eden Şener Söğüt aday gösterildi… Söğüt’ün de ilçe başkanlığından istifa edip belediye başkan aday adayı olması büyük bir cesaretti. Zira kayınçosu Cumhurbaşkanı danışmanı olan birisi karşısında görevinden istifa edip aday adayı olmak, her baba yiğidin harcı değil. Söğüt, bunu göze aldı ve amacına ulaştı. Sanırım aday gösterilmeyen belediye başkanları arasında, en büyük hayal kırıklığını İsmail Baran yaşadı…