Kartepe’yi gerçek anlamda “kayak merkezi” yapacak bir babayiğit yok mu?

Hafta içinde gazetemizin manşetiydi:

“Bulgaristan’da kayak keyfi, Kartepe’den yarı yarıya ucuz”

Arkadaşlarımız derlemişler toplamışlar çarpıcı bir haber yapmışlar.

Okulların yarıyıl tatilinde beş günlük bir kayak keyfi Kartepe’de kaç lira ise, Bulgaristan’da bunun yarısı…

Üstelik Bulgaristan fiyatına, yolculuk da dahil.

Bu nedenle Kocaeli’nde kayak sporu yapanlar da burunlarının dibindeki Kartepe’ye değil, Bulgaristan’a gidiyorlar.

Sadece Kocaelili kayakçılar değil, ağırlıklı İstanbul olmak üzere ülkemizdeki kayakçılar, uygun fiyat ve pistlerin uzunluğu nedeniyle Bulgaristan, Romanya ve benzer ülkeleri tercih ediyorlar.

Paralarımız, yurt dışına gidiyor.

Ülkemizde 31 şehirde 37 kayak merkezi var, ama Türkiye dünyada “kayak turizmi” ile fazla anılmıyor.

Bu neden böyle?

Diyorlar ki…

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Gazetemizde çıkan haberden sonra pek çok telefon ve mail aldım.

Okurlarımın söylediği şu:

*Ülkemizdeki kayak merkezleri listesine Kartepe’nin de adını yazmışsınız…

*Kartepe’de gerçekten bir kayak merkezimiz mi var?

*Kartepe’de kayak merkezi olduğunu kaç Kocaelili biliyor, bu merkezden kaç Kocaelili yararlanıyor?

*Kartepe’de kayak merkezi açıldıktan sonra Kocaeli’de kaç kayak takımı kuruldu, kaç çocuğumuz kayağa başladı? Bu kayak merkezinin şehrimizde kayak sporunun gelişmesine katkısı ne oldu?

*Kocaeli halkı, sahip olduğu kayak merkezine, kendi dağına elini kolunu sallayarak gidebiliyor mu? Kızağını kayıp, kayağını yapabiliyor mu? Kar keyfini yaşayabiliyor mu?

*Koskoca dağ, bir şirketin tekeline nasıl verilir? Tek otelli kayak merkezi mi olur? Tek otelin bulunduğu merkezde, rekabet ve müşteri yararına hizmetten söz edilebilir mi?

Benzer sorular uzayıp gidiyor.

Şikâyet sahipleri yerden göğe kadar haklı

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Bu konuyu birkaç yıl önce de araştırıp yazmıştım.

Demek değişen bir şey yok.

Koskoca dağda tek bir otel var, biz tek otelle turizm yapmaya çalışıyoruz.

Kenti yönetenler, bugüne kadar girişimde bulunmadılar.

“Kartepe ve eteklerini turizm bölgesi olarak bütünüyle değerlendirelim” demediler.

Dağı bir kişiye teslim ettiler, pist bölgesine giriş bile parayla, sonra “Bizim kayakçılar neden Bulgaristan’a gidiyor?” diye dövünüyoruz.

Aradan yıllar geçti, bu konuda adım dahi atılmadı.

Söz, Kayak Federasyonu İl Temsilcisi Hakan Tanta’nın

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Kartepe Kayak Merkezi’nin son durumunu görüşmek üzere, kayak konusunda en yetkili kişiyi aradım.

Kayak Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Diş Doktoru Hakan Tanta’yı…

Bir dokundum, bin ah işittim.

“Hakan Bey, Kartepe Kayak Merkezi’nden şikâyetler bitmiyor. Siz kayak konusunda şehrin en yetkili kişisiniz, görüşleriniz çok önemli…Sorunları daha önce de dile getirmiştiniz, o günden bugüne değişen bir şey var mı?”

“Tanzer Bey, nasıl anlatsam… Ben Kayak Federasyonu İl Temsilcisi’yim, ama Kartepe Kayak Merkezi ile bir ilişkim yok. Sadece benim değil, kayak yapan çoğu kişinin ilişkisi yok. O merkezin işletme mantığı başka. Bir kaynaşma sağlanamadı. Burada gençlerimizi kayak sporuna yönlendirelim dedik, kulüpler kurduk, artık kayak merkezimiz var diye düşündük, ancak düşündüğümüz gibi olmadı. Biz Kocaeli Kayak Şampiyonası’nı nerede yapıyoruz biliyor musunuz? Kartepe dışındaki diğer kayak merkezlerinde… Burada imkân bulamadık, bize imkân sağlanmadı, diğer merkezlere gitmek zorunda kaldık. Bunun ötesi var mı? Bu anlattığım, Kartepe Kayak Merkezi’nin durumunu bütün çıplaklığıyla ortaya koymuyor mu? Kayak merkezimiz var, ama kentte kayak kültürü oluşturamadık… Bu kentte kayak yapanlar olarak burnumuzun dibindeki dağda kendimize yer bulamadık.”

“Bildiğim kadarıyla bu kentin kayak yapanları olarak yurt içindeki kayak merkezlerine ve yurt dışına turlar düzenlemeye devam ediyorsunuz… Daha çok Bulgaristan’a gidiyorsunuz… Bu tercihiniz neden?”

“Tanzer Bey, bir değil pek çok nedeni var. Bu yıl yine 130 kişilik bir grupla Bulgaristan’ın Bansko Kayak Merkezi’ne gideceğiz. Orada çok rahat ediyoruz, orada inanmazsınız kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Kayak yapmanın zevkine varıyoruz…”

“Orada neler var, bizde neler yok?”

“Anlatayım… Bu bir vizyon meselesi. Kentleri planlarken vizyon ortaya koyacaksın, koyamazsan güdük kalırsın. Kartepe’de ne yok, Bansko’da ne var? Satırbaşlarıyla karşılaştırayım…

Kartepe ve Bansko karşılaştırması

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*Kartepe 2004, Bansko 2003’te kurulmuş.

*Kartepe İstanbul’a 1.5, Bansko Sofya’ya 4 saat uzaklıkta.

*Kartepe’nin etrafında 20 milyon, Bansko’nun etrafında 2 milyon insan yaşıyor.

*Kartepe’de kayak pistlerinin toplam uzunluğu 42 kilometre, Bansko’daki pistler 75 kilometre uzunluğunda.

*Kartepe’de 3 lift, 2 adet T bar var, Bansko’da 27 lift ve 1 gondol var.

*Kartepe’de liftler saatte 2 bin 500 kişiye hizmet veriyor, Bansko’daki liftler saatte 24 bin 500 kişiye hizmet ediyor.

*Kartepe bölgesinde toplam 5 otel var, Bansko’daki otel sayısı 117.

*Kartepe ilçesinin nüfusu 93-94 bin, Bansko’nun nüfusu sadece 9 bin.

*Kartepe’de her yıl Armut Festivali yapılır, Bansko’da kış sezonu Uluslararası Bansko Caz Festivali ile açılır.

*Kartepe’de ısınma doğalgazladır, Bansko’da ısınma odun-kömürledir.

Aklıma geliverenler bunlar. Daha ne olsun? Bansko para basıyor, çevre halkına ve Bulgaristan’a büyük ekonomik katkı sağlıyor, bizim Kartepe ise sadece bir firmaya hizmet ediyor… Kartepe’ye yazık oluyor, Kocaeli’ne yazık oluyor, ülkemize yazık oluyor…”

“Bir de fiyatları çok uygun sanırım…”

“İnanılmaz… Beş gün, üstelik okulların yarıyıl tatilinde, gidiş dönüş konaklama yeme içme hepsi 320 Euro. Bu rakam içinde bizim derneğin 30 Euro’luk kazancı da var. Kazanıyorlar ki, bu fiyattan veriyorlar.”

“Peki, Kartepe için ne öneriyorsunuz?”

“Valla bu konu kenti yönetenlerin işi… Eğer Kartepe gerçek anlamda kayak merkezi olacaksa, yukarıdaki tekelin kaldırılması lazım. Yeni otellerin yeni kayak pistlerinin açılması gerekir. Rekabet şart. Rekabet yoksa düzgün hizmet olmaz. En azından şu yapılabilir… Valilik veya belediye, Kartepe’deki kayak pistlerinin işletmesini üstlensin. Otel bu işten elini çeksin. Kayak merkezine girişin ücretli olması da kaldırılsın. Kocaeli halkı, Sakarya halkı kendi dağı ile bir barışsın.”

Bu sorunu artık çözün!

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Sevgisi okurlarım, Kartepe’deki kayak merkezi sorununu bir kez daha anlatmaya çalıştım.

Yıllardır devam eden bir sorun…

Yıllardır herkesin “dokunmaya çekindiği” bir sorun…

Orada bir dağ var, çevre halkı yeterince yararlandırılmıyor.

Orada bir dağ var, bölge ekonomisine ve ülke ekonomisine hatırı sayılır bir yararı yok.

Orada bir dağ var, bir firmanın tekeli altında.

“Burada ne var, şöyle bir bakayım” demek bile parayla!

Bu kentin dağına, bu kentin vatandaşı 30 lira ödeyerek girebiliyor.

Valimiz var…

Milletvekillerimiz var…

Belediye başkanlarımız var…

Odalarımız var…

Ama bu sorun yıllardır devam ediyor.

Bu sorunu ancak bu kenti yönetenler çözebilir.

Bugüne kadar bu böyle gelmiş, ama artık böyle devam etmesin!

Yazıktır, günahtır…

Koskoca dağ, bir firmanın tekeline verilemez.

Böyle bir dağ, kent ve ülke ekonomisine kazandırılmalı, böyle güdük bırakılmamalı.

Şu seçim telaşı bitsin, Kartepe “önemli bir proje” olarak ele alınmalı.

Ele alınsın ki, hem Kocaeli halkı, hem ülkemiz kazansın!