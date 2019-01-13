Gücü olan kaçıyor! Ya geride kalanlar?

Siyasi iktidara bakarsanız; ekonomi tıkırında! Her şey güllük gülistanlık! Dünya bizi kıskanıyor!

Keşke, gerçekten öyle olsa…

İyi de; “Varlıklı ve yetenekli vatandaşlar ve sermaye gücü ülkeyi terk ediyor! Para dışarıya kaçıyor! Türklerin yurtdışı bankalardaki döviz mevduat hesapları haziran-ekim döneminde 17 milyar dolar artarak 42.8 milyar dolara ulaştı” haberleri nereden kaynaklanıyor?

Bu ülkenin en başarılı marka şirketlerinden birinin tüm aile üyelerinin “Malta Vatandaşı” olmalarının sebebi nedir?

Bir başka soru;

Neden “BEYİN GÖÇÜ” veriyoruz?

Şu bir gerçek ki;

2018 yılında ekonomik yaşamda çok yönlü sıkıntılar yaşadık;

Türk Lirası, Dolar ve Euro karşısında büyük ölçüde değer yitirdi. Ekonomisi güçlü olan bir ülkenin parası değer kaybeder mi?

Enflasyon, son birkaç ayda yapılan “ekonomik önlemlere” karşın yüzde 20.30 olarak ilan edildi! Ve bu, siyasi iktidar tarafından “başarı” olarak sayıldı! Oysa, hedeflenen enflasyon yüzde 7 idi!..

Peki, özellikle “dar gelirli” yurttaşların enflasyon karşısında yoksullaşmalarını önleyecek ücret artışları yapıldı mı?

Asgari ücret 2 bin 20 TL’ye oldu ama “Yıllık 18 bin TL’yi aşan ücret gelirlerinde vergi yükü yüzde 15’den yüzde 20’ye çıkarıldı!”

Emekliye yüzde 10.19 zam verildi! Emekli, 2018’de kaybettiği alım gücünü bile geriye alamadı!

Motorlu Taşıt Vergisine yüzde 15.9 zam geldi! Egzoz muayene ücreti 50 TL’den 80 TL’ye çıktı! Pasaport, ehliyet gibi harçlara yüzde 23.73 zam yapıldı!

Gıda fiyatlarındaki artış resmi rakamlara göre yüzde 25.11 ama gerçekte, dar gelirli halkın en büyük harcama kaynağı olan gıdada enflasyon ortalama yüzde 40’larda!

Büyük çilelerin kahramanı çiftçinin Bağ Kur primi 498.91’den 653.99’a çıkartıldı! (Yüzde 30 artış)

İnternet zamlandı, cep telefonu Özel İletişim Vergisi arttı!

Yap-İşlet-Devret yöntemi ile yapılan Osmangazi Köprüsü ve bağlı otoyollara yüzde 44 zam geldi. Bir otomobil için tek yönlü geçiş ücreti 135.50 TL.

Vakıflar Genel Müdürlüğü dükkan kiralarına yüzde 27 zam geldi!

Elektrik kesme ve açma bedeli 27 TL’den 48 TL’ye çıktı! Üstelik, “sayaç okuma bedeli” HARACI ödüyoruz! Elektrik dağıtım şirketleri çok mutlu!

Yargı yolu ile hak aramak da zamlandı! Avukata sözlü danışma 880 TL. Yazılı danışma 1.740.-TL. Dilekçe yazılması : 2 bin 650 TL. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde takip edilen davalarda duruşmasız 20 bin 110 TL, duruşmalı 27 bin 160 TL. oldu!

Peki, hemen hiçbir özel harcaması olmayan, 1150 odalı SARAY’da yaşayan, siyasi propaganda için muhtarlar başta olmak üzere binlerce insana yemekli toplantılar düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendi kendisine yaptığı yüzde 26. Zam Hak mı, yakışıyor mu?

Bu ülkede nüfusun yüzde 69.2’si BORÇLU!.. 2018’de İcra dosyası sayısı 20 milyona dayanmış! Yalnızca Kocaeli’de 500 bin kişi icrada! İcra yüzünden 300 bin kişinin hapse gireceği iddia ediliyor! Bu nedenle mi sürekli yeni cezaevi yapılıyor?

Hemen her kamu iktisadi işletmesini satıp savan siyasi iktidar TOKİ’yi neden elinde tutuyor? TOKİ’ye, “geç ve eksik teslim,” nedeniyle açılan 26 bin 412 tazminat davasının 22 bin 707’si TOKİ aleyhine sonuçlanmış. Bu yüzden TOKİ, günde ortalama 56 bin TL tazminat ödüyor! TOKİ, sigortasız işçi çalıştırıyor! Peki, TOKİ’yi kimler yönetiyor? Devlet’i bu kadar büyük zarara uğratan yöneticiler bu günahlarının bedelini ödüyorlar mı?

TOKİ’ye, “geç ve eksik teslim,” nedeniyle açılan 26 bin 412 tazminat davasının 22 bin 707’si TOKİ aleyhine sonuçlanmış. Bu yüzden TOKİ, günde ortalama 56 bin TL tazminat ödüyor! TOKİ, sigortasız işçi çalıştırıyor! Peki, TOKİ’yi kimler yönetiyor? Devlet’i bu kadar büyük zarara uğratan yöneticiler bu günahlarının bedelini ödüyorlar mı? Siyasi iktidar kitapta yüzde 18 KDV alırken, pırlanta ve yattan neden vergi alınmaz?

Son 11 ayda 28 bin 609 şirket, 96 bin esnaf işyerini kapatmış! Özellikle sanayi üretimi büyük düşüş gösteriyor! İŞSİZLİK de aynı hızla artıyor.

Halkın alım gücü düştüğü için harcamalar da hızla düşüyor! Bu böyle sürerse, piyasalarda “DURGUNLUK” oluşacak. Ki, başladı bile!

Bütün bu gerçeklerin ışığında 2019 yılının nasıl geçeceğini sanıyorsunuz?

Siyasi iktidar, “SEÇİMLERE KADAR HALKI OYALAMAK” için İmar Barışı süresini 6 ay uzatıyor! Doğalgaz’a gelen fahiş zamdan sonra yüzde 10 indirim yapıyor, Otomotiv ve beyaz eşyada ÖTV ve KDV indirimini 3 ay uzatıyor!

Dolar yeniden tırmanmaya başladı!

Dış borcumuz 448.5 milyar dolar olmuş!

Mart ayından itibaren yüklü borç ödemeleri var; bu yıl EKİM ayına kadar toplam 173 MİLYAR DOLAR ödemek zorundayız!

Dış açık; 52.3 milyar dolar!

Siyasi iktidar harıl harıl yeni borç bulmaya çalışıyor!

Üç ay sonra ne olacak?

2019 yılı sonunda özellikle ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı nasıl bir yaşam bekliyor?

Yine, “DIŞ GÜÇLER” masalına inanacak mısınız?