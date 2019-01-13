İzmit seçimi keyif verecek

Bir kere en başında şu belirteyim ki, İzmit’i, şimdiden CHP’nin kazandığını söyleyenlerin sayısı oldukça fazla. Özellikle örgüt yöneticileri kendilerinden eminler. Güvendikleri husus ilçedeki oturmuş potansiyelleri. Bunda kısmen haklılar da. 2014 seçimleri bunun en bariz örneğidir…

Hatırlayın lütfen, yüzde 42 ile seçimi kaybetmiş dünyada kaç tane başkan adayı (Sefa Sirmen) gösterebilirsiniz ki?

AK Parti ise yüzde 45 ile İzmit’i kazanmış. Yani aradaki fark sadece 3 puan. Bu farkın da Nevzat Doğan faktörü olduğunu söylersek seçimin zorlu geçeceği fikrini haliyle karşılıklı olarak savunuruz. Fakat bu seçimin kazananının şimdiden CHP olmadığı da aşikardır…

AK Parti’nin adayı Sibel hanımı il sekreterliği döneminden bu yana takip ederim. Vekilliği döneminde kendisini boyunduruğu altına almak isteyenlerden yakasını çabuk kurtarmıştı. Yani AK Parti’nin kurtarılmış bölgesinde kalanlardan diyebilirim. Eski bir vekil olarak İzmit’te çok iddialı olacaktır. Olgun imajını daha ileri seviyeye götürecektir.

CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet ise sokaktaki Ahmet ağaya, Mehmet ağaya çok sempatik gelen, gülüşü ile samimiyetini ele veren bir siyasi sima.

Ve dahası güçlü bir politik figür…

İzmit’teki bu seçim mücadelesini izlemek, yorumlamak, değerlendirmelerini yapmak çok eğlenceli olacak.

Belki bu iki hanım aday, erkeklere örnek olacak nezaketi de sergilerler. Ümidimiz o yönde. Cılkı çıkmış siyasetimize böyle bir heyecanı yaşattıkları için kime teşekkür etsek acaba?

“Reis aradı geçen gün…”

“Reis aradı, darlanmış yine.

‘Hayırdır?’ dedim, ‘Sorma’ dedi. ‘Bu belediye başkanları bi dert, adayları bi dert, bıktım usandım yeminlen’ dedi.

‘N'oldu ki?’ diye sorunca, ‘Yahu’ dedi. ‘Sabah akşam gece gündüz koşan ben, sırtında yumurta küfesi taşıyan ben, hakaretleri işiten ben, ümmetin derdini çeken ben, ama havayı atan, artizlik peşinde koşan bunlar!’ dedi.

“Haklısın, ekmek çarpsın ki ağzımdan aldın Reis” dedim.

“Bitmediii” dedi…

“Adamı belediye başkanı yaparız iyi hoş, ama ikinci sefer yapmayınca; vay efendim geçen başkan belediyeyi zarara uğrattı, vay efendim önceki başkan akrabalarını doldurdu, yandaşlarını aldı. E iyi de kardeşim sizin ahlakınız nerde, biz sizi oraya niye gönderdik ki? Niye ilçeye ya da merkeze bunu bildirmediniz?” diye sorunca da, “Efendim bu AK Parti içindeki bir mesele, partiye zarar gelmesin diye dillendirmedik” dediler. Özrü kabahatinden büyük…

Dedim ki; “Bak Reis, seni severim, iki gözümsün ammmmaaa ve hatta ve kattaaaaaaa, laaaaaakin hata sende…”

“Alla Alla niye ki, ben naptım yahu?” dedi…

“Bak” dedim…

“Sen AK Partili, pak partili dinlemiceksin, her seçimden sonra belediye başkanlarına Satıştay’dan müfettişi atamasını zorunlu kılacaksın. Müfettiş gelecek, belediyenin son durum fotoğrafını çekecek, yeni başkan öyle başlayacak göreve. Böylece önceki başkanın yediği nane yanına kar kalmayacak, meselenin üstü de örtülmeyecek. Ahlaksızlık, yolsuzluk, çapulculuk, kepazelik AK Parti içinde kalmayacak. Sonraki başkan da “Yok ben borçla devraldım, yok yolsuzlukla devraldım” demeyecek, bahaneler uydurup çalışmamanın salağına yatmayacak…”

“Bak bunu iyi dedin, ben bunu bi düşüniyim” dedi…

***

Şimdi bu kadar güldürürken düşündüren ifadeler de nereden çıktı demeyin sakın. Yusuf Kahraman’dan ufak tefek farklılıklarla küçücük bir bukle…

Davul-zurna ve sivrisinek-saz ikilemini bizlere anımsatan, belki de yapılması gerekli hale gelen çok özel bulduğum bir hatırlatma…

Kalın sağlıcakla…