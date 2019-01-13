Mutlu olmak istiyorsan, mutlu edeceksin

Cumhuriyet kurulduğunda ülkemizde okuma yazma oranı % 2 oranındaydı.

Bir toplumun kalkınmasının, çağdaş, medeni ülkeler seviyesine ulaşmasının gelmesinin en önemli temel unsurlarından birinin de eğitim olduğunu gören Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkede büyük bir eğitim seferberliği başlattı. Bu nedenle gençleri iyi eğitim alsınlar diye gelişmiş ülkelere gönderdi.

Bugün ülkemizde okuma yazma bilmeyenlerin oranı %2 civarında. Bu ayıp hepimizin. Siyasi iktidarların, eğitimcilerin, sivil toplum örgütlerinin. Kısacası hepimizin. Bir öğretmen olarak kendimi de kınıyorum.

Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi bünyesinde kurulan KOMEK (Halk Üniversitesi) her alanda olduğu gibi okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma kursu açarak toplumu bu ayıbını bir nebze de olsa gidermeye, örtmeye çalışmaktadır. Gerçi yıllardır Halk eğitim bu konuda elinden geleni yapmaktadır.

Girişimcilik eğitimi vermek üzere Gündoğdu Komek’te görevlendirildim. Koridorda gezerken karşı duvarda bir yazı gözüme ilişti. Yazıyı okuduğumda hem sevindim, hem de üzüldüm.

Şimdi bu yazıyı sizinle paylaşıyorum. Okuma yazma öğrenen bir bayanın duyduklarını, hissettiklerini kaleme alması beni o kadar duygulandırdı ki, size bunu burada kelimelerle anlatamam.

**

Bu bayan öğrencinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına yazdığı mektup.

“Sayın Büyük Şehir Belediye Başkanım;

Okuma yazma bilmeden önce boş bir insanmışım. Öğrendikten sonra dolu olduğumu fark ettim. Çok da mutluyum. Önceden saat sorsalar bilemez, cevap veremezdim. Bu durum beni çok üzer ve utanırdım. Ama artık sizin bize verdiğiniz imkanlar ile bunu aştım.

Başkanım, ben adımı, soyadımı bile yazamazdım ama şimdi size teşekkür mektubu bile yazabiliyorum. Komek sayesinde bilgimin yanında yeni arkadaşlar da edindim.

Öncelikle bu imkanı sağladığınız için size, hocama ve tüm KOMEK ailesine teşekkür

ederim. İlmiye Duran”

**

Ben de İlmiye Duran’a okuma, yazma kursunu bitirip, böyle bir mektup kaleme aldığı için teşekkür ederim