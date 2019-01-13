Sağlık Müdürlüğü’nün hassasiyeti…

Önceki günkü gazetemizde 2.manşetten yayınladığımız ‘Bu da salonda skandal’ başlıklı haber üzerine yazılı bir açıklama geldi. İl Sağlık Müdürlüğü’nün resmi açıklamasında, ambulansın 25 değil, 7 dakikada olay yerine ulaştığı, anında müdahalede bulunulduğu belirtildi. Salonda sağlıkçı bulundurulmaması gerekçesini ise, ‘Talimatlara göre, salonda sağlıkçı bulundurma zorunluluklarının olmadığını’ şeklinde kesin bir dille açıklayan Sağlık Müdürlüğü, sorumluluk almadı. Bunu yayınlamak da bizim görevimiz ve biz de görevimizi yaptık. Bakalım sessiz kalan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü nasıl bir açıklama yapacak?.. Çintimar yine sessizliğini koruyacak mı?.. Lütfen biraz daha hassasiyet…

Darıca skandalı üzdü!..

Bu kentte başarı cezasız kalmaz demiştik… Geçtiğimiz sezon 3.Lig’de şampiyon olarak 10 yıl aradan sonra yeniden 2.Lig’e yükselen Darıca, bu sezon rezil rüsva oldu. Sarı Yeşilliler, ilk yarıda iki hoca değiştirdi, idmana çıkmama skandalına tanık oldu, şanlı tarihine kara bir leke olarak düşen önceki günkü olayda ise otelde rehin kaldı. Gariban kaleci antrenörü Eşref Domenç, borç senedine imza attı da, takım kurtuldu. Sporun siyasete alet edilmesine daha ne kadar sessiz kalacağız? Daha ne kadar rezillik bekliyoruz? Üst liglerde yer alabilmek için kulüplerinin tarihine kara leke sürmeye kimsenin hakkı olamaz… Seçimlerde göreve gelecek yeni belediye başkanlarının ilk işi, kulüplerle profesyonel ilişkilerini kesmeleri olmalıdır… Onlara kalıcı gelir getirecek projeler sunmalıdır… Taşıma suyla değirmen ancak bu kadar döner… O da rezil rüsva olarak…

Olgun ‘Başak!..’

Kendisini 18 yaşında Gölcükspor alt yapısında kaptan olarak oynarken tanıdım. Ele avuca sığmaz bir futbolcuydu… Sezgilerim, onun büyük bir futbolcu olabileceği yönündeydi. Sonra serpildi. Gölcükspor A takımına yükseldi, kaptan oldu. Şimdi de Kocaelispor ile futbolunun en olgun dönemini yaşıyor. Gazetemizde yayınlanan röportajını zevkle okudum. Son derece ölçülü, olgun, açık mesajlar veren bir açıklama bu. Onu bir kez daha çok sevdim. Allah iyi ki onu yaratmış. İyi ki tanımışız… Ne mutlu!..

Samet Şen’in durumu…

Körfez İlçesi Birlikspor’un gencecik oyuncusu Samet Şen’in durumu beni üzdü. Futbolda bunlar var elbette… Tüm önlemler alınmasına rağmen, kaç dev yıldızın sahada kalp krizinden ölümüne şahit olmadık mı? Allah son nefesi ne zaman verecek belli olmaz… Maçı bizzat izlemedim, onun için yargıda bulunamam. Yani illa bir sakatlık sonucu faul olacak diye bir şey yok. Körfez İlçesi Birlikspor yönetiminin bu olaya isyan etmesi, hakemi suçlaması ise dikkat çekici. Donlar da hakeme isyan ediyor. Kardeşimizin gözünün sağlığı ise bizim için çok daha önemli. Bu konuyla ilgili gözlemci raporu ve hakem raporlarının incelenmesi ve bir açıklama yapılması, bu kulübümüzü de kardeşimizi ve ailesini de rahatlatacaktır diye düşünüyorum…