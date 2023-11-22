Giresun’a eksiksiz hazırlanıyoruz kazasız, belasız kazanalım: AMİN !..

Kocaelispor, cumartesi günü oynayacağı Giresunspor karşılaşmasının hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Temsilcimizde henüz Ümit Milli Takım kampından dönmeyen Emir Ortakaya harici eksik bulunmuyor

KOŞAN BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, cumartesi günü Giresunspor ile deplasmanda mücadele edecek. Ligde 17. sırada bulunan Giresun, yaş ortalaması bakımından çok genç bir takım. Bu yüzden Kocaelispor’u cumartesi günü, enerjisi yüksek ve koşan bir takım karşılayacak. Artık galibiyet almak isteyen Giresun, Kocaelispor maçını, kendisini kanıtlamak için fırsat olarak görüyor.

AMAN DİKKAT EDELİM, REHAVETE KAPILMAYALIM

Futbol otoritelerine göre, cumartesi günü oynanacak olan Giresunspor - Kocaelispor karşılaşmasının favorisi biziz. Ancak futbolda en tehlikeli işlerden bir tanesi rehavete kapılmaktır. Rakibini kolay lokma olarak görmek, futbolculara saha içinde hata yaptırır. Rakip bunun farkına varır ve ona göre bir taktik uygularsa maçı kaybedersiniz. Futbol tarihi boyunca bunun örneklerini sık sık görüyoruz. Tabii ki de Ertuğrul Sağlam bunun farkında ve sürekli olarak oyuncularını bu konuda uyarıyor. Her maçına final gözüyle bakan futbolcularımız da, Giresun maçında rehavete kapılmadan gereğini yapacaktır.