Karamürselspor artık geri dönüşün olmamalı…

Hafta sonu siyasi anlamda kentte, tam anlamıyla bir AK Parti rüzgârı esti. 12 ilçenin belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti bu işi iyi beceriyor. Aday tanıtım toplantıları, sanki o yörenin belediye başkanı seçilmiş gibi bir şova dönüşüyor. Bir algı yönetimi var ve bu algıya basın dahil herkes kapılıyor. Büyükşehir’in adayı zaten belliydi. Şüphesiz herkesin konuştuğu iki konu, İzmit’te Sibel Gönül’ün, Fatma Hürriyet Kaplan’a karşı rakip çıkması ve iki kadının mücadelesi, bir de tek değişmeyen başkan adayının, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım oluşu…

Ben ikinci unsurdan söz edeceğim. Yani, Karamürsel ve İsmail Yıldırım olayından. Karamürsel ilçesi, sanki Yalova ile Kocaeli kenti arasında kalmış, ayrı bir Cumhuriyet gibi. (Bytnhia krallığının da merkeziymiş zaten)… Her şeyi farklı… Mesela, Hersek Burnu denen, tarihte 9’luk deprem üreten fay hattı tam da buradan geçiyor. Yani aynı zamanda dünyada sayılı deprem merkezlerinden biri…

Karamürsel böylesine önemli bir yer olmasına rağmen, kabuğunu kıramıyor. Özellikle Rusya dağıldıktan sonra yabancı menşeli kadınların, kentin çıkışındaki otellerde yuvalanması, uyuşturucu ve fuhuş, bu güzel ilçeye gölge düşürdü. Gelelim Karamürsel sporuna. Ahmet Taşçı ve pehlivanlar öyle şeyler yaptılar ki, 70, 80, 90’lı yıllarda ilçe yağlı güreş ile anılmaya başlandı. Dolayısıyla 90’lı yıllarda 3.Lig’e yükselen Karamürselspor futbol takımı gölgede kaldı ve sonra da unutuldu gitti. Neyse ki, seçimin yaşanacağı bu yıl, Karamürselspor’a sihirli bir değnek değdi. Bu sihirli değneğin sahibi, tabii ki İsmail Yıldırım’dan başkası değildi. Takım tüm maçlarını dışarıda oynamasına rağmen, açık ara şampiyon oldu ve Süper Amatör Lig Play-Off grubuna yükseldi. Yeniden deplasmanlı ligler (O zaman DAL’dı, şimdi BAL oldu) solunmaya başlandı. Murat Doğansoy, Hakan Arıkan gibi Kocaelispor efsanesi yetiştirmiş bu ilçe, futbola yeniden döndü. Ve artık öyle bir oluşum gerçekleştirilmeli ki, kendi ayakları üzerinde duran ve sürekli geliri olan bir kulüp inşa edilmeli. İsmail Yıldırım da bunda başrolü oynamalı. Yani, artık Sarı Lacivertli kulüp, dönüşü olmayan bir yola girdi. Bir daha da geri dönsün istemiyoruz. Hayırlısı olsun!..

Ronaldinho’nun 6 Eurosu kalmış…

Evet. Yanlış okumadınız. Bir zamanların efsane yıldızı Ronaldinho meteliğe kurşun atıyor. Bankada resmi olarak sadece ve sadece 6 Euro’su kalan ve her şeyini kaybeden Ronaldinho, 3-5 kuruş kazanmak için Dubai’ye gidecek ama, ülke dışına çıkma yasağı kaldırılmıyor. Ülkesi Brezilya’da açık hapishane gibi gözaltında tutuluyor. Eboue de, eski eşine olan borçları yüzünden beş parasız kalmıştı. Evet, yıldız olmaya hazırlanan gençler, ‘ne oldum değil, ne olacağım’ deyin ve sakın ihtirasa kapılmayın… Ana babanızın tecrübelerinden yararlanın… Her şey para pul, nam şöhret değil…

Premier Lig ve çocuk ticareti…

Artık futbol çılgınlığı akıl almaz boyutlara ulaştı. İngiltere Premier Lig bunun başını çekiyor. Premier Lig’de, futbolcuların elini tutarak seremoniye çıkan çocukların ailelerinden, fahiş fiyatlar alınıyormuş. Dünyada en çok kazandıran lig olan Premier Lig’de kulüplerin böylesi bir ahlaksızlık içerisinde olması, gerçekten de aklın alacağı bir şey değil. Tam anlamıyla delilik. Kartal Yuvası’dır, şudur budur diyerek ülkemizde de çocukların sevgisi sömürülüyor ama, bu çok daha ileri bir şey. Neyse ki duyarlı insanlar sahneye çıkmış da, bunun önlenmesi için harekete geçmiş. Kahrolsun kapitalizm…