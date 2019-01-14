2019’da bizi bekleyen değişiklikler

Yeni yılda vergisel oranların bir kısmı yeniden değerleme, bir kısmı enflasyon oranı ve bir kısmı da tamamen bakanlığın tasarrufu ile arttırıldı. Geniş kesimleri ilgilendiren bazı artırımları sizlerle paylaşmak istedik.

1-) 2019’da İşyeri Kirasında Beyan Sınırı 40.000 TL

2018’de işyeri kira gelirindeki 34.000 liralık beyan sınırı vergi tarifesindeki değişiklik sonucu 40.000 TL’ye yükseltildi. Buna göre, 2019 yılında işyerlerinden elde edilen ve yüzde 20 stopaja (vergi kesintisine) tabi tutulan işyeri kira gelirlerinin yıllık brüt tutarı 40 bin lirayı aşmadığı sürece, beyan edilmeyecek.

İşyeri kira gelirinin yıllık brüt tutarı 40.000 TL’yi aşması halinde, tamamı beyan edilecek. Ancak beyan vergi ödeneceği anlamına da gelmiyor. Çünkü yıl içinde kira gelirinden yapılan vergi kesintisinin beyan üstünden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmesi nedeniyle, 2019’da yıllık 118.359 TL (aylık yaklaşık 9.863,25 TL) işyeri kira gelirleri için gelir vergisi ödemeyecekler, hatta üste vergi iadesi alacaklar.

2-) 2019 Yılı Taşıt Vergileri Yüzde 15,9 Oranında Artırıldı

31 Aralık 2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri 193 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’na 7061 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. madde yer alan motor silindir hacmi, yaş kriterlerine göre belirlenen 1/A sayılı tarifeye göre vergilendirilmektedir. Bu tarifeye tabi olan taşıtların 2019 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi, “yüzde 15,9” oranında artırılmış bulunuyor. Bu tarifeye göre otomobil, cip vb. taşıtların vergisi, taşıtın yaşı ve motor silindir hacmine bakılarak hesaplanıyor. Otomobil ve ciplerin 2019 yılı vergisi, en düşük 90 TL, en yüksek 34 bin 170 TL olarak belirlendi.

1 Ocak 2018’den (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen ve 197 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan ve motor silindir hacmi, değer ve yaş kriterlerine göre belirlenen (1) sayılı tarifeye göre vergilendirilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtların 2019 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi de “yüzde 15,9” oranında artırıldı. Bu tarifeye göre vergilendirilen otomobil ve ciplerin 2019 yılı vergisi, en düşük 90 TL, en yüksek 41 bin 4 TL olarak belirlendi.

Kamyon ve kamyonetlerin vergisi, taşıtların ağırlığı ve yaşına göre belirleniyor. Bu taşıtların 2019 yılı vergisi, en düşük 301 TL, en yüksek 4 bin 681 TL.

Otobüslerin vergisi ise oturma yeri sayısına ve yaşına göre belirleniyor. Otobüslerin 2019 yılı vergisi en düşük 680 TL, en yüksek 4 bin 157 TL.

3-) 2019 Yılı Konut Kira Geliri İstisnası 5.400 TL

Konut kira gelirine, 2018 yılında uygulanan 4 bin 400 TL’lik istisna, 2019 yılında elde edilecek kiralar için 5 bin 400 TL’ye yükseltildi.

Buna göre, 2019 yılında yıllık konut kira gelirleri 5.400 lirayı aşmadığı sürece, beyan edilmeyecek. 2019 yılında elde edilen ve tutarı 5.400 TL’yi aşması durumunda, beyan edilen kira gelirlerinden 5.400 TL istisna düşülecek ve kalan kira tutarı vergilendirmeye konu edilecek.

K: Yaklaşım Dergisi